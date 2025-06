W tym starciu rozstrzyga się, czy Trump wypełni być może najważniejszą obietnicę, jaką w wyborach w listopadzie zeszłego roku złożył Amerykanom: ukrócenie nielegalnej imigracji. Jak ustalił CBS, od przejęcia władzy 20 stycznia do zeszłego tygodnia prezydentowi udało się deportować ledwie 100 tys. osób. W takim tempie potrzeba by przynajmniej 30 lat, aby wszyscy, którzy są nielegalni, znaleźli się poza USA. Dlatego za namową Trumpa odpowiedzialny za tę akcję, wywodzący się z rodziny żydowskich imigrantów z dawnej Rzeczypospolitej, zastępca szefa prezydenckiej administracji Stephen Miller, sięga po coraz bardziej radykalne środki, w tym łapanki potencjalnych ofiar deportacji na ulicy czy w miejscu pracy. To właśnie stało się przyczyną starć w Los Angeles.

Ale deportacja rozwija się w żółwim tempie także dlatego, że rządzone przez demokratów stany, jak Kalifornia, nie chcą współpracować z funkcjonariuszami policji migracyjnej ICE. Dlatego choć Biały Dom zamierza zwiększyć liczbę deportowanych do przynajmniej trzech tysięcy dziennie, na razie tempo jest przynajmniej trzykrotnie niższe.

Ale stawką starć w Los Angeles jest też przyszłość ustrojowa Ameryki. To spór, który wpisuje się w szerszą próbę przejęcia nowych kompetencji przez prezydenta. Tak się stało np. w polityce handlowej, która zgodnie z konstytucją jest częścią atrybutów Kongresu. W tej konfrontacji Trump może jednak w ostatecznym rachunku liczyć na Sąd Najwyższy, gdzie sześciu z dziewięciu sędziów ma konserwatywne poglądy.

Większość mieszkańców Kalifornii uważa, że stan rozwijałby się lepiej, gdyby był niepodległy

Tyle że Kalifornia niełatwo ulegnie prezydentowi. Rozwinęła szczególnie silną tożsamość opartą nie tylko na liberalnym światopoglądzie, ale i bardzo mocnej obecności kultury hiszpańskojęzycznej. Stan, którego gospodarka (4 bln USD) jest porównywalna z niemiecką, został utracony przez Meksyk w 1848 roku i aż 40 proc. jego mieszkańców to Latynosi, w większości Meksykanie.

Z sondażu przeprowadzonego w tych dniach przez Independence California Institute w San Diego, aż 60 proc. Kalifornijczyków uznało, że ich stan rozwijałby się lepiej, gdyby wybił się w nadchodzących dziesięciu latach na niepodległość. Działacz niepodległościowy z Fresno, Marcus Evans, zgłosił petycję w sprawie zorganizowania w tej sprawie referendum razem z wyborami prezydenckimi w 2028 roku. Tak się stanie, jeśli uda mu się do 25 lipca zebrać w tej sprawie 545 tys. podpisów poparcia. Mimo wszystko na ewentualną niepodległość Kalifornii musiałoby się zgodzić dwie trzecie członków Kongresu i trzy czwarte pozostałych stanów USA, co dziś wydaje się zupełnie nierealne.