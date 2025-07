Wolny handel się skończył. Trzeba się z tym pogodzić – uważa Bruksela

cła UE USA Foto: PAP

Nawet jednak gdyby ta czarna prognoza się nie spełniła, to Bruksela zdaje sobie sprawę, że Unia jest skazana na zapewnienie sobie własnej obrony na polu konwencjonalnym w nadziei, że parasol atomowy zostanie utrzymany. – Na zbudowanie takiej konwencjonalnej siły potrzebujemy jeszcze pięciu lat. Otwarta wojna handlowa z Ameryką mogłaby zaś bardzo szybko pozbawić nas tej ochrony Stanów Zjednoczonych – mówią „Rzeczpospolitej” wysokiej rangi źródła w unijnej centrali.

W niedzielę w Szkocji Trump zapowiedział, że Unia zobowiązała się do zakupu amerykańskiej broni za „setki miliardów dol.”. Miałoby to wyrównać deficyt w wymianie towarowej na korzyść UE, który w wymianie z USA jest bliski 200 mld euro.

Porozumienie zawarte między Trumpem i von der Leyen oznacza także ostateczny kres wylansowanemu jeszcze przez kanclerza Willy'ego Brandta w ramach Ostpolitik modelowi masowego zakupu od Moskwy gazu i ropy, co okazało się po pół wieku jednym z głównych źródeł finansowania machiny wojennej Putina. W umowie Unia zobowiązuje się bowiem do zakupu amerykańskich nośników energii za 250 mld euro rocznie, trzykrotnie więcej niż do tej pory.

Bruksela zaangażowała do negocjacji swoich najlepszych ekspertów, w tym sprawdzoną w rokowaniach brexitowych Sabine Weyand i doradcę ds. gospodarczych von der Leyen, Tomasa Baerta. Przekonali oni kraje UE do przygotowania prawdziwego Miecza Damoklesa na Trumpa. Jeśli ten nie poszedłby na kompromis, od 7 sierpnia Bruksela miała gotowy plan nałożenia własnych ceł na import z USA, ale także frontalnego uderzenia w dostawców amerykańskich usług, gdzie Waszyngton wypracowuje dużą nadwyżkę w wymianie z Unią. Ostatecznie jednak czołowi przywódcy UE, w tym kanclerz Merz, prezydent Macron oraz premierzy Meloni i Tusk uznali, że względy bezpieczeństwa muszą rozstrzygnąć o porozumieniu z USA.