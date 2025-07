Amerykański prezydent Donald Trump i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowali w niedzielę o osiągnięciu porozumienia handlowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską.

– Ciężko tu mówić o sukcesie, ponieważ warunki, na które się zgodziliśmy niekoniecznie można nazwać korzystnymi dla producentów w UE – ocenia Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.

Najważniejsze postanowienia umowy USA-UE

Po rozmowach między Donaldem Trumpem a szefową KE Ursulą von der Leyen, które odbyły się w Szkocji, w Turnberry, obie strony ogłosiły zawarcie porozumienia. Na jego mocy większość unijnych towarów eksportowanych do USA obłożonych będzie 15-procentową stawką celną. Dotyczy to m.in. samochodów, półprzewodników i produktów farmaceutycznych. Porozumienie przewiduje zniesienie ceł na samoloty, niektóre chemikalia, leki generyczne oraz produkty rolne. Natomiast stal i aluminium sprowadzane z UE do USA nadal będą obłożone 50-procentową stawką celną.