Sąd: decyzje personalne Adama Bodnara ws. Roberta Hernanda były legalne

W poniedziałek Prokuratura Krajowa poinformowała, że 17 lipca 2025 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nie uwzględnił zażalenia pełnomocnika Roberta Hernanda na postanowienie prokuratora. Jak czytamy w komunikacie, „w ocenie Sądu, wykładnia systemowa regulacji zawartych w ustawie Prawo o prokuraturze prowadzi do wniosku, że Prokurator Generalny może samodzielnie działać w ramach przyznanych mu ustawowo kompetencji. Dotyczy to również spraw osobowych prokuratorów. Należy zauważyć, że przepis art. 13 § 3a pkt 2 ustawy Prawo o prokuraturze nie przyznaje Prokuratorowi Krajowemu wyłącznych uprawnień w zakresie podejmowania decyzji w sprawach osobowych prokuratorów oraz asesorów prokuratury. Oznacza to, że takie uprawnienia przysługują również Prokuratorowi Generalnemu, a tym samym nie doszło do realizacji znamion przestępstwa z art. 231 § 1 kk. Zdaniem Sądu, nie stanowiło przekroczenia uprawnień również dezaktywowanie karty dostępu do budynku Prokuratury Krajowej. Było to konsekwencją wcześniejszej decyzji Prokuratora Generalnego i miało na celu realizację polecenia wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego”.