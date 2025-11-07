Aktualizacja: 07.11.2025 08:36 Publikacja: 07.11.2025 04:31
Sąd Najwyższy
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Najwięcej takich orzeczeń zapadło w Izbie Cywilnej oraz w Izbie Pracy.
Wiele z nich ma uzasadnienia, które brzmią podobnie. Większość z tych postanowień, przynajmniej do tej pory, wydały dwie sędzie z nowego nadania. Te postanowienia są niezaskarżalne.
Prokuratorzy Prokuratury Krajowej składają pisma, oświadczając w nich, że wstępują do postępowania kasacyjnego i równocześnie wnoszą o „wykluczenie” sędziego lub całego składu we wszystkich sprawach z referatów sędziów SN powołanych po 2017 r., a więc z nowego nadania.
Czytaj więcej
Rząd rozważa rezygnację z tzw. incydentalnej ustawy rozdzielającej urząd ministra sprawiedliwości...
Sędzia Agnieszka Jurkowska-Chocyk z Izby Cywilnej SN, która wydała do tej pory najwięcej takich postanowień np. w sprawie o podział majątku wspólnego, uznała 21 października za niedopuszczalne wstąpienie do niniejszej sprawy prokuratora Andrzeja Piasecznego i w związku z tym zarządziła zwrot pisma przez niego złożonego.
Na wstępie sędzia wskazała, że takie postanowienie nie wymaga uzasadnienia, jednak ze względu na skalę działań podjętych w Prokuraturze Krajowej, prowadzących do destabilizacji i paraliżu wymiaru sprawiedliwości i działalności Sądu Najwyższego, a przede wszystkim ze względu na szacunek dla porządku prawnego RP wymaga przedstawienia zasadniczych motywów, leżących u podstaw stanowiska SN o niedopuszczalności wstąpienia prokuratora do tej sprawy na etapie postępowania kasacyjnego.
Zgodnie z art. 60 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. prokurator może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium, a sformułowanie „każde stadium” oznacza cały tok postępowania od złożenia pozwu (wniosku), aż do uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie. W orzecznictwie SN dominuje jednak pogląd, że wstąpienie prokuratora do postępowania może nastąpić najpóźniej do zamknięcia rozprawy przed sądem drugiej instancji. Późniejsze zgłoszenie (po uprawomocnieniu się orzeczenia) jest bezprzedmiotowe i niedopuszczalne.
Sędzia Agnieszka Jurkowska-Chocyk dla uzasadnienia takiego stanowiska przywołała orzeczenia SN z 2008 i 2013 r., a więc wydane przed wybuchem konfliktu między „starymi” a „nowymi” sędziami, a także komentarze znanych sędziów SN ze starego nadania m.in. Pawła Grzegorczyka.
– Zatem w postępowaniu kasacyjnym prokurator bierze udział, jeżeli jest stroną postępowania w związku z uprzednim jego wytoczeniem od początku (art. 55 i 57 k.p.c.) albo jeżeli wstąpił do postępowania w stadium poprzedzającym uprawomocnienie się orzeczenia – to konkluzja większości uzasadnień.
Czytaj więcej
Te same rozwiązania ustrojowe, które niegdyś służyły do zapewnienia PZPR kontroli nad prokuraturą...
– Prokurator jest rzecznikiem interesu publicznego i stoi na straży przestrzegania prawa, jeśli więc ustawodawca powierzył możliwość wstąpienia prokuratora do postępowania w I i II instancji, to nie może w mojej ocenie ograniczać jego roli wyłącznie do tego etapu. Dochodziłoby do paradoksów, że prokurator może wnieść skargę kasacyjną do SN, a nie może włączyć się do postępowania przed SN – ocenia adwokat Roman Nowosielski.
Inaczej na tę kwestię patrzy adwokat Dariusz Pluta. W jego ocenie, o ile przed uprawomocnieniem się orzeczenia udział prokuratora w sprawie w niższych instancjach może mieć znaczenie, nie musi mieć znaczenia przed SN, który skupia się na rozstrzyganiu poważniejszych kwestii prawnych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najwięcej takich orzeczeń zapadło w Izbie Cywilnej oraz w Izbie Pracy.
Wiele z nich ma uzasadnienia, które brzmią podobnie. Większość z tych postanowień, przynajmniej do tej pory, wydały dwie sędzie z nowego nadania. Te postanowienia są niezaskarżalne.
Członków Krajowej Rady Sądownictwa wybiorą sędziowie w wyborach powszechnych, które zorganizuje Państwowa Komisj...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Od poniedziałku 3 listopada można ubiegać się o bon ciepłowniczy za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r. Maksymaln...
W przyszłym roku do udziału w kwalifikacji wojskowej ma zostać wezwanych 235 tys. osób. Wśród nich będą przede w...
Działka w Zabłotni niezbędna do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wraca do zasobu Skarbu Państwa, za tę s...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Pełnomocnicy nie będą mogli brać udziału w wyborach zarządu i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. Zakońc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas