Sędzia Agnieszka Jurkowska-Chocyk z Izby Cywilnej SN, która wydała do tej pory najwięcej takich postanowień np. w sprawie o podział majątku wspólnego, uznała 21 października za niedopuszczalne wstąpienie do niniejszej sprawy prokuratora Andrzeja Piasecznego i w związku z tym zarządziła zwrot pisma przez niego złożonego.

Działania Prokuratury Krajowej to destabilizacja wymiaru sprawiedliwości

Na wstępie sędzia wskazała, że takie postanowienie nie wymaga uzasadnienia, jednak ze względu na skalę działań podjętych w Prokuraturze Krajowej, prowadzących do destabilizacji i paraliżu wymiaru sprawiedliwości i działalności Sądu Najwyższego, a przede wszystkim ze względu na szacunek dla porządku prawnego RP wymaga przedstawienia zasadniczych motywów, leżących u podstaw stanowiska SN o niedopuszczalności wstąpienia prokuratora do tej sprawy na etapie postępowania kasacyjnego.

Kiedy prokurator może wstąpić do postępowania?

Zgodnie z art. 60 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. prokurator może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium, a sformułowanie „każde stadium” oznacza cały tok postępowania od złożenia pozwu (wniosku), aż do uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie. W orzecznictwie SN dominuje jednak pogląd, że wstąpienie prokuratora do postępowania może nastąpić najpóźniej do zamknięcia rozprawy przed sądem drugiej instancji. Późniejsze zgłoszenie (po uprawomocnieniu się orzeczenia) jest bezprzedmiotowe i niedopuszczalne.

Orzecznictwo i nauka prawa w sprawie udziału prokuratora

Sędzia Agnieszka Jurkowska-Chocyk dla uzasadnienia takiego stanowiska przywołała orzeczenia SN z 2008 i 2013 r., a więc wydane przed wybuchem konfliktu między „starymi” a „nowymi” sędziami, a także komentarze znanych sędziów SN ze starego nadania m.in. Pawła Grzegorczyka.

– Zatem w postępowaniu kasacyjnym prokurator bierze udział, jeżeli jest stroną postępowania w związku z uprzednim jego wytoczeniem od początku (art. 55 i 57 k.p.c.) albo jeżeli wstąpił do postępowania w stadium poprzedzającym uprawomocnienie się orzeczenia – to konkluzja większości uzasadnień.