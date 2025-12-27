W Polsce został jej małoletni syn, z którym utrzymywała kontakty. Tu mieszkała też jej rodzina, którą wspierała finansowo. Fiskus zwrócił też uwagę, że kobieta miała w Polsce mieszkanie, które otrzymała w darowiźnie jako zabezpieczenie na przyszłość. W jego ocenie z całokształtu okoliczności przedstawionych we wniosku nie wynika, żeby kobieta podejmowała jakiekolwiek działania, które zmierzałyby do stałego zamieszkania w Holandii. Wręcz przeciwnie, potwierdzają, że celem jej wyjazdu były względy zarobkowe i to w Polsce miała cały czas ośrodek interesów osobistych. W konsekwencji zdaniem fiskusa, skoro tak, to pomimo przeprowadzenia się po 7 latach z Holandii do Polski i podjęcia pracy w kraju prawo do ulgi na powrót jej nie przysługuje.

Co decyduje o rezydencji podatkowej w innym kraju i prawie do ulgi na powrót?

Kobieta nie zgodziła się z taką oceną jej sytuacji. Zaskarżyła interpretację, ale przegrała. Gdański WSA również zauważył, że do spornej ulgi nie uprawnia każde faktyczne przeniesienie czy zmiana miejsca zamieszkania, ale tylko takie, którego następstwem jest zmiana rezydencji podatkowej na polską. Sąd nie kwestionował co prawda, że skarżąca zamieszkiwała w Holandii w związku z zatrudnieniem. Nie przebywała też w Polsce powyżej 183 dni w roku podatkowym i w związku z zakończeniem zatrudnienia w Holandii i brakiem nowej pracy, wróciła na stałe do Polski.

Niemniej w ocenie WSA faktyczny "powrót" do Polski, nie spowodował objęcia jej nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w kraju, bo pomimo wyjazdu nigdy nie przestała być polskim rezydentem. Zgodził się też z urzędnikami, że w okresie pracy w Holandii skarżąca miała związki z Polską świadczące o pozostaniu jej centrum interesów życiowych w ojczyźnie. A było to nie tylko mieszkanie, dziecko pozostawione pod opieką ojca czy auto zarejestrowane w Polsce. Istotne okazało się także to, że nie miała w Holandii miejsca, w którym mogła przebywać z zamiarem stałego pobytu. Pokój, w którym mieszkała był jej udostępniony wyłącznie w związku z zatrudnieniem, czyli. było to czasowe miejsce pobytu. Co więcej, w związku z taką formą zamieszkiwania, skarżąca nie mogła zameldować się w Holandii i być traktowana tam jako rezydent dla celów podatkowych.

WSA nie miał wątpliwości, że ocena, czy w związku z wyjazdem do pracy do Holandii, skarżąca przestała być objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce, musiała być przeprowadzona w oparciu o art. 3 ust. 1a ustawy o PIT. A ten zawiera dwa warunki: posiadanie centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce oraz przebywanie na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. A analiza wszystkich okoliczności wskazuje, że skarżąca nie przestała być polskim rezydentem podatkowym.

Sąd podkreślił, że rezydencję podatkową ustala się na podstawie zaistniałych faktów, nie zaś zamiarów czy woli skarżącej. Ulga na powrót nie przysługuje, bowiem w związku z planami, jakie mieli podatnicy wyjeżdżając do pracy poza terytorium Polski. Na jej zastosowanie pozwala rzeczywiste zaistnienie w życiu podatnika takich okoliczności faktycznych, które powodowały, że nie był on polskim rezydentem podatkowym i stał się nim znów w wyniku przeprowadzenia się do Polski. Co więcej, wymaga to udokumentowania. Dowodem zaś może być np. certyfikat podatkowy, który potwierdza, że podatnik przed powrotem czy przeniesieniem się do Polski był rezydentem podatkowym obcego państwa czy inne potwierdzające to dokumenty, m.in. zagraniczne zeznania podatkowe. Wyrok nie jest prawomocny.