Musimy pamiętać o tym, że prokuratura nie działa w próżni, sama dla siebie, tylko służy społeczeństwu. My dążymy do tego, żeby doprowadzić do oskarżenia, a później skazania osoby winnej popełnienia przestępstwa. Dopiero prawomocny wyrok stanowi podstawę oceny pracy prokuratora i prokuratury. Ale to jest proces, który z jednej strony na samym początku już jest niezależny od nas, bo zależy od skuteczności i profesjonalnego przygotowania policji oraz prawidłowego zgromadzenia materiału dowodowego na miejscu zdarzenia. Z drugiej strony na końcu zależy od profesjonalizmu niezawisłych, niezależnych i prawidłowo zorganizowanych sądów. A wiemy, z jakimi trudnościami boryka się obecnie sądownictwo, gdzie mamy do czynienia z gigantycznym problemem tzw. neosędziów, czyli orzekaniem przez osoby nieuprawnione, problemem wynikającym z niedopuszczalnego upolitycznienia Krajowej Rady Sądownictwa. Orzekanie przez takie osoby niweczy często trud prokuratorów.

W bardzo wielu przypadkach sądy nie działają jeszcze na podstawie akt elektronicznych. I nawet kiedy prokuratura funkcjonuje na aktach zdigitalizowanych i dowodach elektronicznych, to później w sądzie i tak wszystko odbywa się „na piechotę”, analogowo. To jednak tylko pierwsza grupa problemów zewnętrznych, które wpływają na funkcjonowanie prokuratury.

A druga grupa?

To niekorzystne uwarunkowania prawne, na podstawie których w jakimś stopniu funkcjonują prokuratura i prokuratorzy. Chodzi mi tu o nierozdzielenie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości i upolitycznienie w ten sposób funkcjonowania prokuratury, a także wciąż nieuchylone przepisy tzw. ustawy kagańcowej, które w wielu miejscach są ustawowym bezprawiem. Nie muszę chyba wspominać o tym, że jako środowisko od wielu lat nie możemy się doprosić o zmianę przepisów procedury karnej związanych z uproszczeniem postępowań oraz o likwidację regulacji związanych z nadzorem, mających swój rodowód w stalinowskiej Polsce, a służących wywieraniu wpływu przez rządzących na prokuratorów. Te same rozwiązania ustrojowe, które niegdyś służyły do zapewnienia „przewodniej sile Narodu” – czyli PZPR – kontroli nad prokuraturą, nadal funkcjonują i nadal mogą być w złych rękach wykorzystywane do wywierania wpływu przez polityków na decyzje prokuratorów. Rozwiązania te muszą być zmienione. Czekamy też na uchylenie przepisów, których rodowód także wywodzi się z komunistycznego procesu karnego, powodujących skrajny i niepotrzebny formalizm, a dotyczących, na przykład przedłużeń postępowań przygotowawczych.

W jakim stopniu prokuratura jest upolityczniona?

Zawsze, jeśli szefem prokuratorów będzie polityk, członek rządu, to prokuratura będzie podmiotem upolitycznionym. Dlatego głównym celem Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia (LSO) jest prokuratura niezależna od świata polityki, działająca w interesie zwykłych obywateli. Aby osiągnąć ten cel potrzebna jest jednak wola polityczna – ustanowienie przez parlament nowego Prawa o prokuraturze. My jesteśmy prokuratorami, nie politykami, i trzymamy się od polityki daleko, staramy się jednak przekonywać ludzi do naszych idei niezależności immanentnie połączonej z odpowiedzialnością.

A czy pod względem nacisków politycznych sytuacja jest lepsza, gorsza czy taka sama?

Na pewno jest inaczej, kiedy prokuratorem generalnym jest polityk, który szanuje zapisy konstytucji o tym, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym i że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Zawsze łatwiej jest mieć takiego szefa, niż tego, który tych cnót konstytucyjnych nie uważa za najważniejsze. Natomiast to nie zmienia kwestii fundamentalnej, że prokuratura nie jest organem niezależnym od władzy wykonawczej. A powinna być i o tym, jako stowarzyszenie Lex Super Omnia, mówimy od lat, w sposób zdecydowany i konsekwentny.