– Rozstrzyganie sporów i ściganie przestępstw są bardzo istotnym czynnikiem życia społecznego, a zaufanie do instytucji powołanych do ścigania, wymierzania sprawiedliwości i rozstrzygania sporów ma kluczowe znaczenie dla aprobaty sposobu, w jaki się to odbywa. To czerwona lampka dla polityków wszystkich opcji, którzy powinni skupić swoje działania na budowaniu zaufania do sądów – komentuje.

Zwraca uwagę, że sądy powszechne, TK oraz prokuratura są zbyt ważnymi organami dla funkcjonowania państwa, abyśmy mogli sobie pozwolić na tak niskie wskaźniki zaufania.

– Politycy muszą obudzić się z letargu i podjąć działania zmierzające do tego, by poziom zaufania do tych instytucji był co najmniej dwukrotnie wyższy. Niepokojący jest zwłaszcza bardzo duży poziom nieufności do sądów – 34,3 proc. nie ufa, a 23,1 proc. zdecydowanie im nie ufa. Niestety sytuacja, w której blisko 60 proc. społeczeństwa nie ma zaufania do sądów, jest konsekwencją działań podejmowanych przez polityków w odniesieniu do sądów, przede wszystkim niszczenia autorytetów sędziów i organów władzy sądowniczej – zwraca uwagę Przemysław Rosati.

Z kolei sędzia Krystian Markiewicz, były prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, zauważa, że sondaż odzwierciedla generalny kryzys zaufania do państwa i instytucji publicznych.

– Myślę, że to jest taka czerwona kartka, którą wszyscy powinniśmy wziąć do siebie, zarówno sędziowie, jak i przedstawiciele świata polityki. Nie dziwi, że Polacy mają złe zdanie o sądach, ale jakie mają mieć, kiedy widzą takie sceny, jakie ostatnio miały miejsce np. podczas obrad Trybunału Stanu. Jaki ma być obraz sądownictwa, w którym są wydawane orzeczenia, które później, jak się okazuje, mogą być traktowane jako niebyłe. Ktoś może sobie zadać pytanie, po co w ogóle iść do sądu, skoro nie ma pewności co do ostatecznego rozstrzygnięcia – wymienia sędzia Markiewicz, który dodaje, że na negatywną ocenę sądów ma wpływ również niekończący się kryzys związany z neosędziami, jak i to, że czas trwania postępowań wydłuża się, zamiast skracać.