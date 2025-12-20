Aktualizacja: 20.12.2025 07:23 Publikacja: 19.12.2025 06:30
W rosyjskim ataku rakietowym na infrastrukturę portową w obwodzie odeskim, do którego doszło wieczorem 19 grudnia, zginęło osiem osób, a 27 zostało rannych. Jak informują ukraińskie służby ratunkowe, część poszkodowanych znajdowała się w autobusie, który znalazł się w samym centrum uderzenia. Na parkingu zapaliły się ciężarówki, uszkodzone zostały także samochody osobowe. Wszystkie pożary zostały już opanowane.
Foto: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.
W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ok. 1090 żołnierzy oraz m.in. 37 systemów artylerii – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Foto: pap
Wydarzenia z 1395. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.
