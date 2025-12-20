Aktualizacja: 20.12.2025 15:59 Publikacja: 20.12.2025 13:45
Foto: Bloomberg
Podczas piątkowej konferencji prasowej związanej z ogłoszeniem obniżenia stóp, prezeska banku Elwira Nabiullina przyznała, że rozważane było utrzymanie stopy procentowej na obecnym poziomie. Dlaczego więc bank wybrał opcję obniżenia stopy? Tego Nabiullina nie wyjaśniła.
Czytaj więcej
Dziesiątki tankowców rosyjskiej floty cieni Bruksela dopisała do swojej sankcyjnej listy. Także L...
Ostrzegła, że dalsze podnoszenie podatków przez rząd stanowi poważne ryzyko inflacyjne. Według Nabiulliny, tegoroczne tempo wzrostu cen w Rosji spadło do najniższego poziomu od pięciu lat – poniżej 6 proc. Jednak „podwyżka VAT (Kreml podniósł podatek do 22 proc. – red.) może znacząco wpłynąć na ceny w nadchodzących miesiącach”.
„Niektóre firmy zaczęły odpowiednio dostosowywać ceny już w grudniu, ale główny wpływ dopiero nastąpi” – ostrzegła Nabiullina, dodając, że obniżka stopy bazowej nie będzie „automatyczna” (cytaty z Interfax).
Odczucia konsumenckie nie potwierdzają spadku cen w Rosji. Sami Rosjanie oceniają, że ceny rosną (konsumenci oceniają wzrost na 12-20 proc. w zależności od regionu). Według „The Moscow Times” sygnały banku centralnego wskazują, że prawdopodobnie wstrzyma on dalsze obniżki stóp procentowych, które w pierwszej połowie roku po raz pierwszy od początku XXI wieku utrzymywały się powyżej 20 proc.
Czytaj więcej
Najwięksi producenci alkoholu w Rosji skokowo ponoszą ceny. Wódka podrożeje nawet o 17 proc. To z...
„Po lutowej przerwie obniżka stóp procentowych może zostać wznowiona w marcu lub kwietniu 2026 roku. Uważamy, że kwiecień 2026 roku to bardziej prawdopodobna data wznowienia łagodzenia polityki pieniężnej” – przewiduje Natalia Milczakowa, analityczka z Freedom Finance.
Jej zdaniem bazowa stopa procentowa Banku Rosji może powrócić do poziomu sprzed rosyjskiej wojny, czyli poniżej 10 proc. dopiero w 2027 r. I to wtedy, gdy nastąpi poprawa sytuacji zarówno politycznej, jak i ekonomicznej w Rosji.
Oprócz podatku VAT, Bank Rosji dostrzega ryzyko inflacyjne związane ze spadkiem cen rosyjskiej ropy poniżej 40 dolarów za baryłkę. Regulator ostrzegł w komunikacie, że „może to mieć wpływ na inflację poprzez kurs rubla”.
Druga podwyżka podatku VAT w ciągu siedmiu lat, która włączyła Rosję do krajów o najwyższym VAT, ma dać dodatkowe 1,2 bln rubli na wojnę rozpętaną przez Putina. Oficjalnie rosyjskie ministerstwo finansów liczy, że pomoże zmniejszyć deficyt skarbu państwa, który w tym roku szacowany jest na 5,7 biliona rubli (250 mld zł), czyli pięć razy więcej niż pierwotnie planowany.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Państwa członkowskie UE przyjęły w zeszłym tygodniu metodologię ustalania wysokości tzw. granicznej opłaty węglo...
– To już nie jest sytuacja jak w 2021-2022 r., że pracownicy stawiają warunki. Obecnie są raczej biorcami pracy,...
Czescy przedsiębiorcy przyglądają się przemysłowo-obronnej strategii rozwoju Polski. Kluczowa inspiracja dotyczy...
Choć problemów nie brakuje, to czas od powołania rządu można uznać za udany dla gospodarki. Awansowaliśmy do gro...
W tym roku Kreml zwiększył wydatki na rozpętaną wojnę o kolejne 30 procent. Godzina rosyjskiej agresji kosztuje...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas