Banku Rosji prezent pod choinkę. Ale jest i rózga

Po raz piąty w 2025 roku Bank Rosji obniżył bazową stopę procentową. Tym razem z 16,5 proc. do 16 proc. To decyzja, której stan rosyjskiej gospodarki nie uzasadnia.

Publikacja: 20.12.2025 13:45

Banku Rosji prezent pod choinkę. Ale jest i rózga

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Podczas piątkowej konferencji prasowej związanej z ogłoszeniem obniżenia stóp, prezeska banku Elwira Nabiullina przyznała, że rozważane było utrzymanie stopy procentowej na obecnym poziomie. Dlaczego więc bank wybrał opcję obniżenia stopy? Tego Nabiullina nie wyjaśniła.

Podatki w Rosji rosną

Ostrzegła, że dalsze podnoszenie podatków przez rząd stanowi poważne ryzyko inflacyjne. Według Nabiulliny, tegoroczne tempo wzrostu cen w Rosji spadło do najniższego poziomu od pięciu lat – poniżej 6 proc. Jednak „podwyżka VAT (Kreml podniósł podatek do 22 proc. – red.) może znacząco wpłynąć na ceny w nadchodzących miesiącach”.

„Niektóre firmy zaczęły odpowiednio dostosowywać ceny już w grudniu, ale główny wpływ dopiero nastąpi” – ostrzegła Nabiullina, dodając, że obniżka stopy bazowej nie będzie „automatyczna” (cytaty z Interfax).

Odczucia konsumenckie nie potwierdzają spadku cen w Rosji. Sami Rosjanie oceniają, że ceny rosną (konsumenci oceniają wzrost na 12-20 proc. w zależności od regionu). Według „The Moscow Times” sygnały banku centralnego wskazują, że prawdopodobnie wstrzyma on dalsze obniżki stóp procentowych, które w pierwszej połowie roku po raz pierwszy od początku XXI wieku utrzymywały się powyżej 20 proc.

Tania ropa i ogromny deficyt w budżecie Rosji

„Po lutowej przerwie obniżka stóp procentowych może zostać wznowiona w marcu lub kwietniu 2026 roku. Uważamy, że kwiecień 2026 roku to bardziej prawdopodobna data wznowienia łagodzenia polityki pieniężnej” – przewiduje Natalia Milczakowa, analityczka z Freedom Finance.

Jej zdaniem bazowa stopa procentowa Banku Rosji może powrócić do poziomu sprzed rosyjskiej wojny, czyli poniżej 10 proc. dopiero w 2027 r. I to wtedy, gdy nastąpi poprawa sytuacji zarówno politycznej, jak i ekonomicznej w Rosji.

Oprócz podatku VAT, Bank Rosji dostrzega ryzyko inflacyjne związane ze spadkiem cen rosyjskiej ropy poniżej 40 dolarów za baryłkę. Regulator ostrzegł w komunikacie, że „może to mieć wpływ na inflację poprzez kurs rubla”.

Druga podwyżka podatku VAT w ciągu siedmiu lat, która włączyła Rosję do krajów o najwyższym VAT, ma dać dodatkowe 1,2 bln rubli na wojnę rozpętaną przez Putina. Oficjalnie rosyjskie ministerstwo finansów liczy, że pomoże zmniejszyć deficyt skarbu państwa, który w tym roku szacowany jest na 5,7 biliona rubli (250 mld zł), czyli pięć razy więcej niż pierwotnie planowany.

Źródło: rp.pl

