Podczas piątkowej konferencji prasowej związanej z ogłoszeniem obniżenia stóp, prezeska banku Elwira Nabiullina przyznała, że rozważane było utrzymanie stopy procentowej na obecnym poziomie. Dlaczego więc bank wybrał opcję obniżenia stopy? Tego Nabiullina nie wyjaśniła.

Podatki w Rosji rosną

Ostrzegła, że dalsze podnoszenie podatków przez rząd stanowi poważne ryzyko inflacyjne. Według Nabiulliny, tegoroczne tempo wzrostu cen w Rosji spadło do najniższego poziomu od pięciu lat – poniżej 6 proc. Jednak „podwyżka VAT (Kreml podniósł podatek do 22 proc. – red.) może znacząco wpłynąć na ceny w nadchodzących miesiącach”.

„Niektóre firmy zaczęły odpowiednio dostosowywać ceny już w grudniu, ale główny wpływ dopiero nastąpi” – ostrzegła Nabiullina, dodając, że obniżka stopy bazowej nie będzie „automatyczna” (cytaty z Interfax).

Odczucia konsumenckie nie potwierdzają spadku cen w Rosji. Sami Rosjanie oceniają, że ceny rosną (konsumenci oceniają wzrost na 12-20 proc. w zależności od regionu). Według „The Moscow Times” sygnały banku centralnego wskazują, że prawdopodobnie wstrzyma on dalsze obniżki stóp procentowych, które w pierwszej połowie roku po raz pierwszy od początku XXI wieku utrzymywały się powyżej 20 proc.