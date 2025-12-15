Rosyjscy potentaci alkoholu tłumaczą podwyżki hasłem „nie chcę, ale muszę”. Gorzelnie zostały do nich zmuszone z powodu rosnącej od początku rosyjskiej wojny akcyzy i inflacji, a także wyższych kosztów finansowania zewnętrznego. Rosyjski rząd zatwierdził podwyższenie od 1 stycznia 2026 r. akcyzy na trunki o zawartości alkoholu 18 proc. lub wyższej o 11,4 proc. W przypadku alkoholu o zawartości alkoholu poniżej 18 proc. akcyza wzrośnie ze 148 rubli do 165 rubli za litr. Jednocześnie podatek VAT został podniesiony z 20 proc. do 22 proc.

Nielegalne gorzelnie w Rosji to potężna branża

Grupa Rust odnotowała wzrost kosztów produkcji z powodu wyższych cen butelek, etykiet i opakowań. Ładoga skarży się na wzrost kosztów transportu i logistyki magazynowej, a także kosztów energii. Grupa KWK odnotowała wzrost cen destylatów koniakowych.

Ponadto producenci spodziewają się, że władze podniosą minimalną cenę detaliczną wódki, brandy i innych mocnych alkoholi, a także koniaku i whisky produkowanych z surowców leżakowanych co najmniej trzy lata. Firmy przygotowują się również na to, że podwyżka cen wpłynie (negatywnie – red.) na popyt w pierwszym kwartale 2026 r.

Według danych Federalnej Służby Kontroli Rynku Alkoholu i Tytoniu, sprzedaż alkoholu w Rosji w ciągu 11 miesięcy 2025 r. zmniejszyła się o 9,8 proc. rok do roku, osiągając poziom 18,19 mln dal (1 dal = 10 l). Tymczasem sprzedaż likierów i wódek smakowych wzrosła o 13,4 proc. do 16,7 mln dal, przy czym głównie wynikało to ze spadku spożycia napojów niskoalkoholowych. Ponadto, od stycznia do listopada 2025 r. produkcja alkoholu w Rosji spadła o 6,7 proc. rok do roku do 158,5 mln dal.