Rosyjski alkoholizm narodowy

Alkoholizm trawi Rosję od setek lat i nic się tutaj nie zmieniło w XXI wieku. Rocznie z przepicia umiera blisko 100 tysięcy obywateli federacji. Straty gospodarki z tytułu nadużywania alkoholu, kilka lat temu były szacowane na 600 mld dol.

Władze bezskutecznie próbują się temu przeciwstawić, wpadając na coraz bardziej absurdalne pomysły. Sytuację pogarsza fakt, że połowa rynku przypada na produkty z nielegalnych gorzelni, kontrolowanych przez grupy przestępcze z republik kaukaskich. Branżę zżera korupcja, a działania władz są nieudolne. Do tego na 130 tysięcy rosyjskich miast i miasteczek w 70 tysiącach nie ma sklepu z alkoholem. Ludzie piją to, co kupią na melinach czy sami pędzą.

W 2022 r alkohol pomógł wielu Rosjanom uniknąć wysłania na ukraiński front. W październiku media obiegła wiadomość, że rekruci z Zabajkala pili na umór od dnia poboru przez tydzień, aż wojsko odesłało ich do domów z powodu…alkoholizmu.

Poświadczył to Andriej Guruliew, regionalny deputowany do Dumy Państwowej (niższa izba rosyjskiego parlamentu) na antenie państwowej telewizji „Czita”. „Problem istnieje. Są (wśród poborowych -red) tacy, z którymi inni zmobilizowani nie chcą nawet wykonać wspólnego zadania ze względu na ich moralne cechy. To oni od rana do wieczora chodzą sini na twarzy i w głowie mają tylko jedno — jak tu wyskoczyć po kolejną flaszkę