Orbán żąda rozmów z Rosją i natychmiastowej blokady pomocy dla Ukrainy

Premier Węgier Viktor Orbán upatruje w tzw. planie pokojowym administracji Donalda Trumpa okazji do zablokowania miliardów euro wsparcia dla Kijowa. Oczekuje natychmiastowego podpisania porozumienia i rozpoczęcia negocjacji z Rosją.

Publikacja: 22.11.2025 17:04

Wizyta Viktora Orbánaw Białym Domu, 7 listopada 2025

Wizyta Viktora Orbánaw Białym Domu, 7 listopada 2025

Foto: Reuters, Jonathan Ernst

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego premier Węgier, Viktor Orbán, żąda rozpoczęcia negocjacji z Rosją i blokady pomocy dla Ukrainy?
  • Jakie kluczowe elementy zawiera plan pokojowy administracji Donalda Trumpa dla konfliktu w Ukrainie?
  • Jakie są reakcje Unii Europejskiej oraz G20 na propozycję amerykańskiego planu pokojowego?
  • W jaki sposób państwa członkowskie UE planują wykorzystać zablokowane aktywa rosyjskie na rzecz Ukrainy?
  • Jak europejscy liderzy odpowiadają na żądania USA dotyczące odbudowy Ukrainy?
  • Jakie stanowisko prezentuje prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wobec propozycji planu pokojowego USA?

W liście przesłanym w sobotę do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, do którego dotarł portal Politico, Orbán wezwał Unię Europejską do akceptacji warunków 28-punktowej propozycji USA.

Dokument zakłada m.in. rezygnację Ukrainy z części terytorium i redukcję jej sił zbrojnych o połowę, przyznanie Waszyngtonowi połowy zysków z odbudowy kraju, nie obarcza natomiast Rosji żadną odpowiedzialnością za rozpętanie już niemal czteroletniej wojny, za to przewiduje znaczne ustępstwa na jej rzecz ze strony Ukrainy.

Czytaj więcej

Donald Trump
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Czy Jarosław Kaczyński dalej wierzy w Pax Americana po ujawnieniu planu Trumpa?

List premiera Węgier pojawia się w czasie, gdy liderzy UE prowadzą pilne rozmowy na temat odpowiedzi na  propozycje  opracowane przez wysłannika Białego Domu Steve’a Witkoffa, bez uwzględnienia opinii europejskich sojuszników.

Orbán podkreślił w liście, że Europejczycy﻿ powinni „natychmiast i bezwarunkowo wesprzeć amerykańską inicjatywę pokojową” oraz że oprócz poparcia prezydenta USA, należy bezzwłocznie rozpocząć „autonomiczne i bezpośrednie” negocjacje z Rosją.Wyraził także stanowisko, że Węgry „nie popierają przekazywania Ukrainie żadnej dalszej pomocy finansowej w jakiejkolwiek formie w imieniu i ramach UE”, ani nie wyrażają zgody na taką decyzję.

Rozmowy G20, rozmowy w Genewie. Świat dyskutuje o propozycji Trumpa

Z najnowszych doniesień wynika, że już w niedzielę w Genewie odbędą się rozmowy USA–Europa na temat zaproponowanego planu, a z Waszyngtonu na te rozmowy przylecą wspomniany Witkoff i sekretarz stanu Marco Rubio.

Przedstawiciele G20 i Unii Europejskiej rozmawiali w sobotę na marginesie szczytu grupy w Johannesburgu o założeniach planu Trumpa. Ocenili, że  wstępny projekt planu pokojowego zaproponowanego przez USA wymaga „dodatkowej pracy”, ale zawiera „ważne elementy, które będą niezbędne dla sprawiedliwego i trwałego pokoju”.

Czytaj więcej

Ukraiński żołnierz
Dyplomacja
Ukraina ma oddać Donbas, ale otrzyma gwarancje bezpieczeństwa jak kraj NATO?

Z wyjątkiem Węgier pozostałe 26 państw UE﻿ wielokrotnie wyrażało jednoznaczną solidarność z Ukrainą — mówił w rozmowie z Politico urzędnik unijny. Zaznaczył on, że europejscy liderzy, także wraz z partnerami spoza UE, intensywnie pracują nad dalszym wsparciem Kijowa.

„Der Spiegel”:  Europejscy przywódcy wysłali Trumpowi „zmienioną wersję”  planu pokojowego

Obecnie urzędnicy z Brukseli prowadzą rozmowy z państwami członkowskimi na temat wykorzystania zablokowanych aktywów rosyjskich do uruchomienia pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy o wartości 140 miliardów euro. Temat ten ma zostać zatwierdzony podczas szczytu liderów UE 18 grudnia.

Amerykańska propozycja została przyjęta w Europie z oburzeniem – urzędnicy uważają, że i zawarte w niej żądanie USA zysków z odbudowy Ukrainy, a przede wszystkim wywieranie na Kijów presji poprzez żądania znacznych ustępstw, utrudniają, jeśli nawet nie uniemożliwiają, wykorzystanie pieniędzy agresora na odbudowę Ukrainy.

Po opublikowaniu szczegółów planu administracji Trumpa państwa europejskie rozpoczęły pilne prace nad kontrpropozycją, która miałaby zakładać rozwiązania znacznie bardziej sprawiedliwe dla Kijowa.Niemiecki dziennik „Der Spiegel” podał w sobotę, że europejscy przywódcy wysłali już Trumpowi „zmienioną wersję” amerykańskiego planu pokojowego.

Czytaj więcej

Władimir Putin
Dyplomacja
Kreml uważa, że ​​plan pokojowy nie jest jeszcze gotowy. „Trump się spieszy, ale Putin nie”

„Nie podoba się? Niech walczą dalej”

Prezydent Wołodymyr Zełenski bardzo ostrożnie skomentował założenia amerykańskiego planu. W orędziu do narodu ostrzegł, że kraj czekają bardzo trudne chwile, które mogą się wiązać albo z utratą godności, albo z utratą kluczowego partnera. Choć wyraził rozczarowanie, że oczekuje się od Ukrainy ustępstw i zaufania wobec agresora, który zaatakował ją już drugi raz, to zapewnił, że „Ukraina nie złoży żadnych głośnych deklaracji, ale będzie spokojnie współpracować z Ameryką i wszystkimi swoimi partnerami”.

Tymczasem Donald Trump, na uwagę dziennikarzy, że plan USA spotyka się z krytyką Ukrainy i jej sojuszników, stwierdził: – Mamy plan. To, co się dzieje, jest okropne. To wojna, która nigdy nie powinna była się wydarzyć. Uważamy, że mamy sposób na osiągnięcie pokoju. [Zełenski] Będzie musiał go zatwierdzić – mówił. – Jeśli mu się  nie spodoba, to myślę, że powinni po prostu walczyć dalej – dodał.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Unia Europejska (UE) Osoby Viktor Orban Donald Trump Wołodymyr Zełenski

