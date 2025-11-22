Orbán żąda rozmów z Rosją i natychmiastowej blokady pomocy dla Ukrainy

Aktualizacja: 22.11.2025 18:51 Publikacja: 22.11.2025 17:04
Wizyta Viktora Orbánaw Białym Domu, 7 listopada 2025
Foto: Reuters, Jonathan Ernst
W liście przesłanym w sobotę do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, do którego dotarł portal Politico, Orbán wezwał Unię Europejską do akceptacji warunków 28-punktowej propozycji USA.
Dokument zakłada m.in. rezygnację Ukrainy z części terytorium i redukcję jej sił zbrojnych o połowę, przyznanie Waszyngtonowi połowy zysków z odbudowy kraju, nie obarcza natomiast Rosji żadną odpowiedzialnością za rozpętanie już niemal czteroletniej wojny, za to przewiduje znaczne ustępstwa na jej rzecz ze strony Ukrainy.
List premiera Węgier pojawia się w czasie, gdy liderzy UE prowadzą pilne rozmowy na temat odpowiedzi na propozycje opracowane przez wysłannika Białego Domu Steve’a Witkoffa, bez uwzględnienia opinii europejskich sojuszników.
Orbán podkreślił w liście, że Europejczycy powinni „natychmiast i bezwarunkowo wesprzeć amerykańską inicjatywę pokojową” oraz że oprócz poparcia prezydenta USA, należy bezzwłocznie rozpocząć „autonomiczne i bezpośrednie” negocjacje z Rosją.Wyraził także stanowisko, że Węgry „nie popierają przekazywania Ukrainie żadnej dalszej pomocy finansowej w jakiejkolwiek formie w imieniu i ramach UE”, ani nie wyrażają zgody na taką decyzję.
Z najnowszych doniesień wynika, że już w niedzielę w Genewie odbędą się rozmowy USA–Europa na temat zaproponowanego planu, a z Waszyngtonu na te rozmowy przylecą wspomniany Witkoff i sekretarz stanu Marco Rubio.
Przedstawiciele G20 i Unii Europejskiej rozmawiali w sobotę na marginesie szczytu grupy w Johannesburgu o założeniach planu Trumpa. Ocenili, że wstępny projekt planu pokojowego zaproponowanego przez USA wymaga „dodatkowej pracy”, ale zawiera „ważne elementy, które będą niezbędne dla sprawiedliwego i trwałego pokoju”.
Z wyjątkiem Węgier pozostałe 26 państw UE wielokrotnie wyrażało jednoznaczną solidarność z Ukrainą — mówił w rozmowie z Politico urzędnik unijny. Zaznaczył on, że europejscy liderzy, także wraz z partnerami spoza UE, intensywnie pracują nad dalszym wsparciem Kijowa.
Obecnie urzędnicy z Brukseli prowadzą rozmowy z państwami członkowskimi na temat wykorzystania zablokowanych aktywów rosyjskich do uruchomienia pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy o wartości 140 miliardów euro. Temat ten ma zostać zatwierdzony podczas szczytu liderów UE 18 grudnia.
Amerykańska propozycja została przyjęta w Europie z oburzeniem – urzędnicy uważają, że i zawarte w niej żądanie USA zysków z odbudowy Ukrainy, a przede wszystkim wywieranie na Kijów presji poprzez żądania znacznych ustępstw, utrudniają, jeśli nawet nie uniemożliwiają, wykorzystanie pieniędzy agresora na odbudowę Ukrainy.
Po opublikowaniu szczegółów planu administracji Trumpa państwa europejskie rozpoczęły pilne prace nad kontrpropozycją, która miałaby zakładać rozwiązania znacznie bardziej sprawiedliwe dla Kijowa.Niemiecki dziennik „Der Spiegel” podał w sobotę, że europejscy przywódcy wysłali już Trumpowi „zmienioną wersję” amerykańskiego planu pokojowego.
Prezydent Wołodymyr Zełenski bardzo ostrożnie skomentował założenia amerykańskiego planu. W orędziu do narodu ostrzegł, że kraj czekają bardzo trudne chwile, które mogą się wiązać albo z utratą godności, albo z utratą kluczowego partnera. Choć wyraził rozczarowanie, że oczekuje się od Ukrainy ustępstw i zaufania wobec agresora, który zaatakował ją już drugi raz, to zapewnił, że „Ukraina nie złoży żadnych głośnych deklaracji, ale będzie spokojnie współpracować z Ameryką i wszystkimi swoimi partnerami”.
Tymczasem Donald Trump, na uwagę dziennikarzy, że plan USA spotyka się z krytyką Ukrainy i jej sojuszników, stwierdził: – Mamy plan. To, co się dzieje, jest okropne. To wojna, która nigdy nie powinna była się wydarzyć. Uważamy, że mamy sposób na osiągnięcie pokoju. [Zełenski] Będzie musiał go zatwierdzić – mówił. – Jeśli mu się nie spodoba, to myślę, że powinni po prostu walczyć dalej – dodał.
