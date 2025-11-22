Orbán żąda rozmów z Rosją i natychmiastowej blokady pomocy dla Ukrainy

Orbán podkreślił w liście, że Europejczycy﻿ powinni „natychmiast i bezwarunkowo wesprzeć amerykańską inicjatywę pokojową” oraz że oprócz poparcia prezydenta USA, należy bezzwłocznie rozpocząć „autonomiczne i bezpośrednie” negocjacje z Rosją.Wyraził także stanowisko, że Węgry „nie popierają przekazywania Ukrainie żadnej dalszej pomocy finansowej w jakiejkolwiek formie w imieniu i ramach UE”, ani nie wyrażają zgody na taką decyzję.

Rozmowy G20, rozmowy w Genewie. Świat dyskutuje o propozycji Trumpa

Z najnowszych doniesień wynika, że już w niedzielę w Genewie odbędą się rozmowy USA–Europa na temat zaproponowanego planu, a z Waszyngtonu na te rozmowy przylecą wspomniany Witkoff i sekretarz stanu Marco Rubio.

Przedstawiciele G20 i Unii Europejskiej rozmawiali w sobotę na marginesie szczytu grupy w Johannesburgu o założeniach planu Trumpa. Ocenili, że wstępny projekt planu pokojowego zaproponowanego przez USA wymaga „dodatkowej pracy”, ale zawiera „ważne elementy, które będą niezbędne dla sprawiedliwego i trwałego pokoju”.

Z wyjątkiem Węgier pozostałe 26 państw UE﻿ wielokrotnie wyrażało jednoznaczną solidarność z Ukrainą — mówił w rozmowie z Politico urzędnik unijny. Zaznaczył on, że europejscy liderzy, także wraz z partnerami spoza UE, intensywnie pracują nad dalszym wsparciem Kijowa.

„Der Spiegel”: Europejscy przywódcy wysłali Trumpowi „zmienioną wersję” planu pokojowego

Obecnie urzędnicy z Brukseli prowadzą rozmowy z państwami członkowskimi na temat wykorzystania zablokowanych aktywów rosyjskich do uruchomienia pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy o wartości 140 miliardów euro. Temat ten ma zostać zatwierdzony podczas szczytu liderów UE 18 grudnia.