Wsparcie Donalda Trumpa dla Marine Le Pen budzi niepokój w jej obozie

Aktualizacja: 08.01.2026 18:15 Publikacja: 08.01.2026 16:45
Donald Trump
Foto: Reuters
Marine Le Pen i jej zwolennicy podkreślają, że nie zamierzają wdawać się w bliskie relacje z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa, mimo zbieżności ideologicznych – pisze Politico.
Zjednoczenie Narodowe stanowczo odcina się od jakichkolwiek sugestii o sojuszu z Waszyngtonem. Powodem jest publikacja niemieckiego tygodnika „Der Spiegel”, który doniósł, że otoczenie Trumpa rozważa nałożenie sankcji na francuskich sędziów, którzy uznali Le Pen winną defraudacji funduszy publicznych i skazali ją na pięcioletni zakaz kandydowania w wyborach. To orzeczenie praktycznie wyklucza ją z przyszłorocznej prezydentury.
Po wyroku Trump porównał problemy prawne Le Pen do swoich własnych, określając jej skazanie jako przykład „wojny prawnej przeciwko wolności słowa”. Le Pen ma stawić się w sądzie w przyszłym tygodniu w celu złożenia apelacji.
Czytaj więcej
Popularność Donalda Trumpa pikuje, więc nie da się wykluczyć, że nawet nudny kandydat demokratycz...
Choć Departament Stanu USA zdementował doniesienia „Spiegla” jako „przestarzałe i fałszywe”, sugestia kontaktów między Zgromadzeniem Narodowym a ruchem MAGA wystarczyła, by partia przeszła do defensywy. Tym bardziej że Waszyngton nałożył sankcje na francuskiego sędziego w Międzynarodowym Trybunale Karnym, Nicolasa Guillou, który wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu.
W środowym oświadczeniu Zgromadzenie Narodowe potępiło sankcje wobec sędziego MTK i zapowiedziało czujne monitorowanie "jakichkolwiek niedopuszczalnych nacisków na wymiar sprawiedliwości". W tym samym komunikacie nazwano relację „Spiegla” „fake newsami”, a media – które ją podchwyciły – oskarżono o brak rzetelności.
Trzech polityków z partii, z którymi skontaktowało się Politico, również wyraziło zaniepokojenie niepotwierdzonymi informacjami.
Czytaj więcej
Największe od lat poczucie zagrożenia - zarówno politycznego, jak i militarnego - dominuje dziś w...
– Zawsze odrzucaliśmy ingerencję obcych mocarstw, niezależnie od strony – stwierdził w czwartek Renaud Labaye, bliski doradca Le Pen i wysoki rangą działacz Zgromadzenia Narodowego. – Trzymamy się tego stanowiska.
Alexandre Sabatou, poseł z międzyparlamentarnej grupy francusko-amerykańskiej, który niedawno udał się do USA na inaugurację Trumpa, powiedział we wtorek: – Mnie jako zagorzałego zwolennika suwerenności Francji takie doniesienia niepokoją
Administracja prezydenta zasugerowała niedawno w strategii bezpieczeństwa narodowego gotowość do wsparcia "patriotycznych partii europejskich". Jednak Trump pozostaje we Francji niepopularny – nawet wśród sympatyków skrajnej prawicy – a jego polityka gospodarcza i geopolityczna jest postrzegana jako sprzeczna z interesami Francji.
Jednak nawet wśród prawicowych partii europejskich prezydent USA cieszy się coraz mniejszą popularnością.
Czytaj więcej
Stany Zjednoczone opuszczą 66 organizacji, agencji i komisji międzynarodowych, w tym kluczowe ins...
W sondażu, którego wyniki opublikował portal Politico pod koniec grudnia, przebadano ponad 10 tys. respondentów w pięciu krajach (Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Kanadzie i USA).
We Francji tylko 30 proc. sympatyków Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen wyraża pozytywną opinię o Trumpie, podczas gdy 38 proc. ma zdanie negatywne. W Niemczech wśród wyborców Alternatywy dla Niemiec (AfD) 34 proc. ocenia go pozytywnie, a 33 proc. negatywnie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Stany Zjednoczone opuszczą 66 organizacji, agencji i komisji międzynarodowych, w tym kluczowe instytucje powiąza...
Grenlandia powinna rozpocząć bezpośrednie rozmowy z rządem Stanów Zjednoczonych, z pominięciem Danii – uważa lid...
Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier ostro skrytykował politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych pod rządam...
W rosyjskich oczach Donald Trump jest dziś nie tylko sprawczy, ale gotowy do podjęcia działań niekonwencjonalnyc...
Donald Trump w wywiadzie udzielonym dziennikowi „New York Times” stwierdził, że USA będą przez lata zarządzać We...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas