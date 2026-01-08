Rzeczpospolita
Wsparcie Donalda Trumpa dla Marine Le Pen budzi niepokój w jej obozie

Skrajnie prawicowe Zgromadzenie Narodowe Marine Le Pen stara się za wszelką cenę zdusić wszelkie spekulacje o flircie politycznym z administracją Donalda Trumpa.

Publikacja: 08.01.2026 16:45

Donald Trump

Donald Trump

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaki niepokój budzi wsparcie Donalda Trumpa dla Marine Le Pen?
  • Z jakiego powodu Zgromadzenie Narodowe próbuje zdusić spekulacje o związkach z administracją Trumpa?
  • Jakie kontrowersje wywołuje strategia bezpieczeństwa administracji Trumpa w kontekście europejskich partii patriotycznych?
  • Jakie jest postrzeganie Donalda Trumpa wśród sympatyków skrajnej prawicy w pięciu badanych krajach?

Marine Le Pen i jej zwolennicy podkreślają, że nie zamierzają wdawać się w bliskie relacje z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa, mimo zbieżności ideologicznych – pisze Politico.

Trump porównuje problemy Marine Le Pen do swoich

Zjednoczenie Narodowe stanowczo odcina się od jakichkolwiek sugestii o sojuszu z Waszyngtonem. Powodem jest publikacja niemieckiego tygodnika „Der Spiegel”, który doniósł, że otoczenie Trumpa rozważa nałożenie sankcji na francuskich sędziów, którzy uznali Le Pen winną defraudacji funduszy publicznych i skazali ją na pięcioletni zakaz kandydowania w wyborach. To orzeczenie praktycznie wyklucza ją z przyszłorocznej prezydentury.

Po wyroku Trump porównał problemy prawne Le Pen do swoich własnych, określając jej skazanie jako przykład „wojny prawnej przeciwko wolności słowa”. Le Pen ma stawić się w sądzie w przyszłym tygodniu w celu złożenia apelacji.

Czytaj więcej

Politolog z USA: Popularność Trumpa pikuje. Czy demokraci wykorzystają szansę?
rozmowa
Politolog z USA: Popularność Trumpa pikuje. Czy demokraci wykorzystają szansę?
Partia Marine Le Pen odcina się od Waszyngtonu

Choć Departament Stanu USA zdementował doniesienia „Spiegla” jako „przestarzałe i fałszywe”, sugestia kontaktów między Zgromadzeniem Narodowym a ruchem MAGA wystarczyła, by partia przeszła do defensywy. Tym bardziej że Waszyngton nałożył sankcje na francuskiego sędziego w Międzynarodowym Trybunale Karnym, Nicolasa Guillou, który wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu.

W środowym oświadczeniu Zgromadzenie Narodowe potępiło sankcje wobec sędziego MTK i zapowiedziało czujne monitorowanie "jakichkolwiek niedopuszczalnych nacisków na wymiar sprawiedliwości". W tym samym komunikacie nazwano relację „Spiegla” „fake newsami”, a media – które ją podchwyciły – oskarżono o brak rzetelności.

Trzech polityków z partii, z którymi skontaktowało się Politico, również wyraziło zaniepokojenie niepotwierdzonymi informacjami.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Połowa Europejczyków uważa Trumpa za wroga Europy. Polacy ufają prezydentowi USA

– Zawsze odrzucaliśmy ingerencję obcych mocarstw, niezależnie od strony – stwierdził w czwartek Renaud Labaye, bliski doradca Le Pen i wysoki rangą działacz Zgromadzenia Narodowego. – Trzymamy się tego stanowiska.

Alexandre Sabatou, poseł z międzyparlamentarnej grupy francusko-amerykańskiej, który niedawno udał się do USA na inaugurację Trumpa, powiedział we wtorek: – Mnie jako zagorzałego zwolennika suwerenności Francji takie doniesienia niepokoją

Administracja Trumpa gotowa wspierać „patriotyczne partie europejskie”

Administracja prezydenta zasugerowała niedawno w strategii bezpieczeństwa narodowego gotowość do wsparcia "patriotycznych partii europejskich". Jednak Trump pozostaje we Francji niepopularny – nawet wśród sympatyków skrajnej prawicy – a jego polityka gospodarcza i geopolityczna jest postrzegana jako sprzeczna z interesami Francji.

Jednak nawet wśród prawicowych partii europejskich prezydent USA cieszy się coraz mniejszą popularnością.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
USA wycofują się z 66 organizacji międzynarodowych. Trump ogranicza globalną współpracę

W sondażu, którego wyniki opublikował portal Politico pod koniec grudnia, przebadano ponad 10 tys. respondentów w pięciu krajach (Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Kanadzie i USA).

We Francji tylko 30 proc. sympatyków Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen wyraża pozytywną opinię o Trumpie, podczas gdy 38 proc. ma zdanie negatywne. W Niemczech wśród wyborców Alternatywy dla Niemiec (AfD) 34 proc. ocenia go pozytywnie, a 33 proc. negatywnie.

Źródło: rp.pl

