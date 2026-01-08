Wsparcie Donalda Trumpa dla Marine Le Pen budzi niepokój w jej obozie

Z tego artykułu dowiesz się: Jaki niepokój budzi wsparcie Donalda Trumpa dla Marine Le Pen?

Z jakiego powodu Zgromadzenie Narodowe próbuje zdusić spekulacje o związkach z administracją Trumpa?

Jakie kontrowersje wywołuje strategia bezpieczeństwa administracji Trumpa w kontekście europejskich partii patriotycznych?

Jakie jest postrzeganie Donalda Trumpa wśród sympatyków skrajnej prawicy w pięciu badanych krajach?

Marine Le Pen i jej zwolennicy podkreślają, że nie zamierzają wdawać się w bliskie relacje z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa, mimo zbieżności ideologicznych – pisze Politico.

Reklama Reklama

Trump porównuje problemy Marine Le Pen do swoich

Zjednoczenie Narodowe stanowczo odcina się od jakichkolwiek sugestii o sojuszu z Waszyngtonem. Powodem jest publikacja niemieckiego tygodnika „Der Spiegel”, który doniósł, że otoczenie Trumpa rozważa nałożenie sankcji na francuskich sędziów, którzy uznali Le Pen winną defraudacji funduszy publicznych i skazali ją na pięcioletni zakaz kandydowania w wyborach. To orzeczenie praktycznie wyklucza ją z przyszłorocznej prezydentury.

Po wyroku Trump porównał problemy prawne Le Pen do swoich własnych, określając jej skazanie jako przykład „wojny prawnej przeciwko wolności słowa”. Le Pen ma stawić się w sądzie w przyszłym tygodniu w celu złożenia apelacji.