Marine Le Pen: Chcą pozbawić Francuzów prawa do poparcia swojego kandydata

Politycy Zjednoczenia Narodowego mówili, że proces w sprawie Marine Le Pen ma charakter polityczny. Liderka francuskiej prawicy zarzucała śledczym, że chcą jej politycznej śmierci i że chcą uniemożliwić jej przejęcie władzy. Le Pen nie była przy tym pewna, czy sędziowie posuną się tak daleko.

- W tym wszystkim chodzi tylko o jedno: aby pozbawić 11 milionów Francuzów prawa do poparcia swojego kandydata - mówiła w ubiegłym roku Le Pen, wspominając o liczbie wyborców, którzy poparli Zjednoczenie Narodowe w lipcowych wyborach parlamentarnych.

- Nie wyobrażam sobie, aby sędziowie poszli za oczekiwaniami prokuratury. Pozbawienie Marine prawa do startowania w wyborach to byłaby ogromna odpowiedzialność. Wówczas w wyborach w 2027 roku nasz kandydat wygrałby przytłaczającą większością. Le Pen nigdy nie była skazana, nie było tu też osobistego wzbogacenia się. Zarzuca się jedynie niewłaściwe wykorzystanie środków. Sędziowie zawsze przyjmują łagodniejsze orzeczenia, niż tego chce prokuratura - komentował w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Louis Aliot, wysoki rangą polityk Zjednoczenia Narodowego.

Dziennikarze oczekujący na werdykt sądu w Paryżu w sprawie procesu, w którym Marine Le Pen była jedną z ponad 20 oskarżonych osób Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq

O co chodzi w sprawie przeciwko Marine Le Pen?

Według prokuratorów, w latach 2004-2014 Zjednoczenie Narodowe stworzyło „system” nielegalnego finansowania partii, gdy asystenci pracujący w rzeczywistości dla partii we Francji otrzymywali pieniądze jako asystenci europosłów ugrupowania. Każdy eurodeputowany miał do dyspozycji na ten cel 21 tys. euro miesięcznie, a Parlament Europejski nie od razu interesował się, dokąd trafiają te środki. Zdaniem prokuratorów, unijne instytucje poniosły straty w wysokości 4,5 mln euro, z czego około 1 mln euro ZN zwróciło. Marine Le Pen i pozostali oskarżeni w procesie podkreślali, że nie doszło do złamania prawa. Według nich pieniądze zostały wykorzystane zgodnie z przepisami, a zarzuty zbyt wąsko definiują zakres obowiązków asystenta europosła.

Jak do tej pory wyglądały decyzje sądów we Francji wobec polityków w takich sprawach? Za podobne przewinienie lider liberalnego Modem (sojusznik Emmanuela Macrona) François Bayrou został uniewinniony z powodu braku pewności, że był świadom nagannego procederu, a jego współpracownicy otrzymali kary w zawieszeniu. Skazany za fikcyjne zatrudnienie swojej żony Penelope lider konserwatywnych Republikanów François Fillon nie został pozbawiony prawa do udziału w wyborach prezydenckich w 2017 roku.