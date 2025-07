Kreml nie może się zdecydować, czy Trump chce kontynuować politykę Joe Bidena wobec Rosji

– Jakoś tak niegrzecznie zaczął mówić. Na naszych oczach następuje „bidenizacja” Trumpa. Z pozycji „jestem jedyny, który może rozmawiać z Putinem” zamienia się w kolejną wersję Bidena – mówił Sołowiow.

Poprzedni prezydent USA publicznie nazywał Putina „mordercą” i nie chciał z nim rozmawiać, odsyłając Rosjan do Kijowa. Trump całkowicie zmienił tę postawę, publicznie rugając nie rosyjskiego prezydenta, lecz ukraińskiego. Początkowo wywołało to euforię kremlowskiej propagandy, hamowaną z trudem przez sam Kreml. – Jeśli zaczną chwalić Trumpa, a on jutro zawróci o 180 stopni, to będzie się wyglądało na głupka – wyjaśniała na początku roku miotanie się Kremla i jego propagandy rosyjska politolog Natalia Szawszukowa.

Raz już Kreml mocno rozczarował się Trumpem – w czasie jego pierwszej kadencji. Po tym czasie pozostało trochę ironiczne wyrażenie „Moskwa otwiera szampana”. Po wygranej Trumpa w 2016 roku nieżyjący już rosyjski polityk nacjonalistyczny Władimir Żyrinowski otwierał szampana w sali obrad Dumy.

Jednak Moskwa znów się zawahała na początku tego roku, gdy prezydent USA sypał sprzyjającymi jej oświadczeniami. Gdy jednak na przełomie marca i kwietnia Trump rozczarował się wynikami rozmów rosyjsko-ukraińskich w Stambule i zaczął coraz ostrzej wypowiadać się o Putinie, Kreml nie bardzo wiedział, jak reagować. Ogólnokrajowe telewizje na przykład w ogóle nie podały informacji, że postępowanie Putina zaczyna wywoływać gniew Trumpa. – Nie należy się dziwić, gospodarz Białego Domu próbuje odwrócić uwagę od skandalu z dopuszczeniem dziennikarza do tajnych rozmów o ataku na jemeńskich Hutich – w końcu, po kilku dniach jeden z propagandystów odważył się o tym powiedzieć.

Podobnie było pod koniec maja, gdy po pierwszych zmasowanych rosyjskich uderzeniach powietrznych na ukraińskie miasta, Trump powiedział, że Putin „zwariował” i obiecał zwiększyć sankcje wobec Rosji.