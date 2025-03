Rozmowy w Dżuddzie: Za porozumieniem między USA i Ukrainą stali Brytyjczycy

Co może zrobić amerykański prezydent w razie odrzucenia przez Putina zawieszenia broni? Najwyraźniej na razie trzyma się zasady Theodora Roosevelta sprzed przeszło 120 lat: mówi cicho, ale trzymając w ręku wielką pałę. W zeszłym tygodniu zasygnalizował możliwość całkowitego odcięcia Rosji od przepływów finansowych oraz wstrzymania sprzedaży przez nią ropy. Mówił o zawieszeniu licencji i nałożeniu ceł. Jednocześnie nie da się wykluczyć, że częścią porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami w sprawie ułożenia na nowo relacji handlowych może być zobowiązanie Pekinu do poluzowaniu relacji z Moskwą.

Za umową między Ukrainą i USA w Dżuddzie stali Brytyjczycy. Szczególnie istotną rolę odegrał doradca ds. bezpieczeństwa premiera Keira Starmera Jonathan Powell. To dobry znak, bo Starmer jest obok Emmanuela Macrona głównym organizatorem misji pokojowej, która mogłaby być elementem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. W niedzielę szef brytyjskiego rządu zwoła w tej sprawie wirtualny szczyt. O gwarancjach bezpieczeństwa rozmawiano także w Dżuddzie, choć żadne szczegóły nie wyszły na jaw. Mimo wszystko jest to sygnał, że Trump rozważa jakiś kształt suwerennego, ukraińskiego państwa, które nie byłoby podległe Moskwie.

Europejczycy chcą zbroić się na potęgę. Czas nie gra na korzyść Putina

Biały Dom najwyraźniej na razie woli zachować tu dla siebie wolną rękę. Do tej pory na plan pierwszy wysuwała się idea umowy o wykorzystaniu przez Amerykanów ukraińskich surowców. Zgodnie z tym scenariuszem już sama obecność amerykańskich firm miała być gwarancją, że Ukraina nie zostanie zaatakowana. Jednak można odnieść wrażenie, że w Dżuddzie ta sprawa zeszła na drugi plan. Kluczowy stał się natomiast aspekt wojskowy. Świadczy o tym tempo, w jakim Amerykanie wznowili współpracę wojskową i wywiadowczą z Kijowem. Nie skrytykowali także zmasowanego ataku ukraińskich dronów na Moskwę na kilka godzin przed rozmowami w Arabii Saudyjskiej. Najwyraźniej oczekują, że w rokowaniach pokojowych z Putinem kluczowym elementem będzie sytuacja na froncie. Jego załamanie bez wsparcia USA tylko umocniłoby Rosjan w przekonaniu, że nie powinni schodzić ze swoich ekstremalnych żądań.

Elementem tej układanki są też zapowiedziane plany masowego wzrostu wydatków na zbrojenia kluczowych krajów europejskich. W czwartek decyzję w tej sprawie podejmie Bundestag. Wcześniej taką wizję ogłosiły np. Francja czy Dania. Chodzi o to, aby uzmysłowić Putinowi, że i na tym polu czas nie działa na jego korzyść i jeśli teraz nie zgodzi się na porozumienie, które m.in. de facto będzie oznaczało utrzymanie przez Rosjan zdobyczy terytorialnych w Ukrainie, to w przyszłości może to być niemożliwe. Co prawda na razie Europejczycy nie są włączeni do bezpośrednich rokowań, jednak Rubio zapowiedział, że w pewnym momencie to się stanie.

W każdym razie od Emmanuela Macrona, przez kanclerza Olafa Scholza i Keira Starmera po premiera Donalda Tuska właściwie wszyscy europejscy przywódcy z zadowoleniem przyjęli propozycję zawieszenia broni. Ale ta koalicja sojuszników Kijowa ostatnio mocno się powiększa m.in. o Japonię, Koreę Południową czy Turcję. Nabiera charakteru światowego.