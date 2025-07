Strefa Czystego Transportu: wojewoda małopolski najprawdopodobniej albo stwierdzi nieważność, albo zaskarży uchwałę do WSA

– Sprawy, która by była przeze mnie rozpatrywana, która by wzbudzała tyle emocji, nie było. Nie zmienia to faktu, że ważniejsze jest to, iż różne środowiska zwracają się z apelami. To przedstawiciele samorządów, także tych oddalonych od Krakowa. Oni zgłaszają postulaty. Będziemy o tym rozmawiać – stwierdził Klęczar.

Zaznacza przy tym, że jakkolwiek opcje dalszego postępowania wojewody ws. uchwały są trzy – a więc: zaniechanie działań, stwierdzenie jej nieważności lub zaskarżenie uchwały – nie ma on raczej zamiaru przejść wobec uchwały obojętnie. Stwierdzenie nieważności uchwały lub jej zaskarżenie do wojewódzkiego sądu administracyjnego to, jak stwierdza Klęczar, najbardziej prawdopodobne rozwiązania.

O co chodzi w Strefie Czystego Transportu? Nie obejmie niektórych mieszkańców Krakowa

Według ostatniego projektu SCT obowiązywać ma od 1 stycznia 2026 roku. Strefa objąć ma teren znajdujący się, w przybliżeniu, wewnątrz IV obwodnicy, czyli ok. połowę powierzchni Krakowa. Na jej obszarze obowiązywać będą następujące wymogi dla pojazdów:

samochody benzynowe spełniać będą musiały co najmniej normę emisji spalin Euro 4 albo być wyprodukowane w 2005 roku lub wcześniej;

samochody z silnikiem Diesla z kolei objęte będą co najmniej normą emisji Euro 6 albo obowiązkiem posiadania daty produkcji w 2014 roku lub wcześniej.

Dla pojazdów powyżej 3,5 tony (np. ciężarówek i autobusów) normy te będą podobne, z tą różnicą, że pojazdy z silnikiem Diesla będą mogły być wyprodukowane nie później niż w 2012 roku. Osoby posiadające pojazdy (z polskimi rejestracjami) spełniające te wymogi nie będą musiały podejmować żadnych dodatkowych działań.