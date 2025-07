Polska prezydencja pokazała stabilną pozycję Polski

Trzecia rzecz, chyba najważniejsza, to pełen przegląd polityk i umów handlowych Unii Europejskiej z państwami trzecimi. Dla nas szczególnie ważne jest porozumienie z Ukrainą, ale też umowa handlowa Unii z Mercosur. Na każdym z posiedzeń Rady dyskusję rozpoczynaliśmy od przeglądu aktualnej sytuacji handlowej, stanu realizacji umów międzynarodowych. Umowa z Ukrainą, którą ogłoszono 30 czerwca br. pokazuje, że rozwiązania, które wchodzą w życie, są dużo korzystniejsze od tych wprowadzonych przez naszych poprzedników tj. premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Henryka Kowalczyka i gdy komisarzem UE ds. rolnictwa był Janusz Wojciechowski. Przede wszystkim umożliwiają zastosowanie pewnych „hamulców” bezpieczeństwa, gdy nastąpi przekroczenie kontyngentów taryfowych. Ponadto, dają możliwość szybszego i płynnego reagowania. Po trzecie odnoszą się z jednej strony do wielkości kontyngentów taryfowych, ale z drugiej do jakości artykułów rolno-spożywczych, które wpływają do Polski i Europy. A proszę pamiętać, że w pierwszej fazie rosyjskiej agresji na Ukrainę nie było ich kontroli pod względem ilości i jakości. Była pełna liberalizacja. Dziś mamy konkretne kontyngenty taryfowe. Oczywiście czekamy na oficjalne ogłoszenie ich wielkości, ale jest to kierunek normalizacji relacji z Ukrainą. Może na nieco gorszych zasadach, bo to nieco większe kontyngenty niż obowiązujące od 5 czerwca br., ale dużo lepsze niż te, które wynikały z ATM-ów.

O czym jeszcze warto wspomnieć?

Ponadto podczas prezydencji postawiliśmy na wymianę pokoleń w rolnictwie, wsparcie młodych rolników, rozwój obszarów wiejskich i wspieranie inwestycji na wsiach, aby zapewnić równy poziom życia mieszkańcom wsi i obszarów miejskich, aglomeracyjnych. Postawiliśmy na badania, rozwój i innowacje, które mogą być przewagami konkurencyjnymi.

I na koniec to zapewnienie stabilnej WPR. Polityki, która jest polityką traktatową, która musi mieć adekwatny, odpowiedni budżet, aby z jednej strony bilansować, gwarantować stabilne dochody rolnikom, ale też bezpieczeństwo żywnościowe konsumentom. Choć te rozmowy były trudne, bo z jednej strony mówimy o okresie finansowym po roku 2027, gdy będą już spłacane zobowiązania wynikające z Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności a po drugie są to kwestie związane z nowym Funduszem Obronnym, który dla Polski jest bardzo ważny, bo zapewnia większe bezpieczeństwo w naszym kraju, ale powstaje kosztem różnych polityk. Dlatego ta dyskusja wciąż trwa. Informacje w sprawie zarówno kształtu negocjacji co do umowy Mercosur, której się sprzeciwiamy, wkrótce zostaną przedstawione, choć budujemy w tym zakresie sojusz państw blokujących umowę w tym kształcie, bo wymaga ona poprawy z uwagi na zastosowane kontyngenty taryfowe, klauzule lustrzane i podejście do systemu jakości i jej weryfikacji.

Minister Siekierski często spotyka się ostatnio ze swoją odpowiedniczką z Francji?