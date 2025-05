Pani pyta o referendum, które odbyło się w czerwcu 2003 r., po negocjacjach zakończonych w Kopenhadze w grudniu 2002 r. Obawialiśmy się, czy będzie frekwencja 50 proc., aby to referendum było ważne. Wiedzieliśmy, że jeśli będzie 50 proc., to i tak do referendum pójdą ci, którzy są zwolennikami, że będzie większość. Oczywiście bardzo wtedy pomocne były wypowiedzi naszego papieża Jana Pawła II, który popierał integrację z UE.

One były bardzo ważne, bo jednak np. Radio Maryja prowadziło bardzo negatywną kampanię.

Tak, ale Polacy uwielbiali wtedy Jana Pawła II, który dla większości był wielkim autorytetem.

Pani mnie pyta, co należało zrobić inaczej? Pewnie są takie obszary, że coś można było zrobić inaczej i lepiej. Ale nie było takich błędów, żeby z perspektywy czasu uważać, że coś trzeba było zrobić zupełnie inaczej.

Ale wracając jeszcze do zakończonego Kongresu Odnowy i Rozwoju Wsi, chcę powiedzieć, że właśnie członkostwo Polski w UE umożliwiło w ciągu ostatnich 21 lat ogromny rozwój wsi. Na obszarach wiejskich poprawiła się infrastruktura, wzrosły dochody, a to wpłynęło na jakość życia mieszkańców wsi. Dzisiejsza wieś to wieś nowoczesna – choć z jednej strony zakorzeniona w swoim dziedzictwie i tradycjach, to z drugiej – otwarta na zmiany. Niepokoi natomiast duży odpływ młodych do miast i spadek liczby mieszkańców w wielu gminach. Według mnie negatywne procesy demograficzne będą znaczącym wyzwaniem dla terenów wiejskich.