Wysokie temperatury spowodowały również gwałtowny wzrost populacji pluskwiaków w niektórych rejonach upraw ryżu. Tymczasem rząd ma we wtorek oficjalnie przyjąć nową politykę zwiększenia produkcji ryżu, by zapobiec przyszłym niedoborom.

– Musimy działać szybko i z poczuciem zagrożenia, by zapobiec szkodom spowodowanym wysokimi temperaturami – powiedział minister rolnictwa Shinjirō Koizumi na konferencji prasowej. Zapowiedział wsparcie w zwalczaniu szkodników oraz działania na rzecz przeciwdziałania suszy.

Rząd w Tokio boi się kolejnych kłopotów z podażą ryżu na rynku

Ekstremalne upały w 2023 roku pogorszyły jakość ryżu, prowadząc do poważnych braków, które pogłębiło błędne odczytanie relacji podaży i popytu przez rząd. Doprowadziło to do historycznie wysokich cen tego podstawowego produktu spożywczego, wywołując krajowy kryzys.

Rząd zdecydował się nawet na uwolnienie zapasów ryżu gromadzonych na wypadek nieprzewidywalnych zdarzeń.

Trzy lata katastrofalnych upałów w Japonii

Według oficjalnych danych, lipiec w tym roku był trzecim z kolei upalnym miesiącem w historii Japonii. Średnia miesięczna temperatura osiągnęła nowe rekordy w latach 2023 i 2024 oraz w 2025. Tegoroczny lipiec jest najcieplejszym miesiącem od czasu, gdy Japońska Agencja Meteorologiczna rozpoczęła gromadzenie danych w 1898 roku.