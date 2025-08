Donald Trump w kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w USA w 2024 roku obiecywał zdecydowaną walkę z nielegalną imigracją

Departament Stanu zmienił zdanie ws. kaucji dla ubiegających się o wizę

W przeszłości w USA proponowano już ustanowienie kaucji w procedurze przyznawania wizy, ale nigdy nie zdecydowano się na taki krok. W przeszłości Departament Stanu opowiadał się przeciw takiemu rozwiązaniu ze względu na uciążliwy proces wpłacania i zwracania kaucji, a także potencjalnie negatywny odbiór opinii publicznej. Teraz jednak Departament Stanu przekonuje, że wcześniej prezentowane stanowisko nie było poparte żadnymi dowodami, ponieważ USA nie miały żadnej praktyki jeśli chodzi o stosowanie takiego mechanizmu.

Donald Trump w kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w USA w 2024 roku obiecywał zdecydowaną walkę z nielegalną imigracją i deportację ze Stanów Zjednoczonych wszystkich nielegalnych imigrantów (chodzi o nawet ok. 11 mln osób). Po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa jego administracja rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę akcję zatrzymywania nielegalnych imigrantów i deportowania ich z USA.

Z danych amerykańskiego Kongresowego Biura Budżetowego wynika, że w latach 2016-2022 dozwolony czas pobytu w USA przedłużało ok. 1-2 proc. posiadaczy wiz nieimigracyjnych. Jednocześnie spośród 11 mln nielegalnych imigrantów ok. 42 proc. to osoby, które w przeszłości posiadały ważną wizę.