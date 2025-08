Zawieszenie broni wynegocjowane w czasie rozmów w Malezji weszło w życie o północy 29 lipca. Jego celem była deeskalacja i zakończenie wymiany ognia na granicy, która była najpoważniejszym starciem obu państw od ponad dekady. W ciągu trwających pięć dni ataków na terytorium sąsiedniego państwa, prowadzonych przez obie strony, zginęły co najmniej 43 osoby, a 300 tys. ewakuowano z terenów znajdujących się w rejonie spornej granicy.

Miejsca starć na granicy Tajlandii i Kambodży Foto: PAP

„Przyznajcie mu Pokojową Nagrodę Nobla!” – napisała w serwisie X rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt po tym, jak ogłoszono rozejm.

Pakistan i Izrael też chcą Nagrody Nobla dla Trumpa

Kambodża to już kolejny kraj, od którego Trump ma otrzymać nominację do Pokojowej Nagrody Nobla. W czerwcu ogłosił to Pakistan – uznał on działania amerykańskiego przywódcy na rzecz rozwiązania konfliktu z Indiami.