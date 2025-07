Nagroda Nobla dla Donalda Trumpa? Beniamin Netanjahu wręczył mu dokument

Premier Izraela Beniamin Netanjahu ogłosił w poniedziałek w Białym Domu, że nominował prezydenta Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. Przekazał mu dokument potwierdzający zgłoszenie. - Zasłużyłeś na to i powinieneś ją otrzymać - powiedział Netanjahu, zwracając się do Trumpa.