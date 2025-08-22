Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Klęska głodu w Strefie Gazy pogłębia się. Brakuje mleka dla noworodków

W Strefie Gazy zapasy wzbogaconego mleka i past odżywczych zbliżają się do rekordowo niskiego poziomu, co pogłębia kryzys żywnościowy i sprawia, że coraz więcej dzieci jest zagrożonych głodem. O sprawie pisze Reuters.

Publikacja: 22.08.2025 09:56

Dla noworodków w Strefie Gazy brakuje mleka

Dla noworodków w Strefie Gazy brakuje mleka

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są przyczyny kryzysu żywnościowego w Strefie Gazy?
  • Ile osób zmarło w Strefie Gazy z głodu od 7 października 2023 roku?
  • W jaki sposób Izrael odpiera zarzuty o wywołanie klęski głodu w Strefie Gazy?

Z danych przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy, zweryfikowanych przez WHO, liczba zgonów z powodu niedożywienia i głodu gwałtownie rośnie. 

Strefa Gazy: Palestyńczycy i organizacje humanitarne alarmują, Izrael twierdzi, że problem nie istnieje

W ciągu 22 miesięcy (do lipca), jakie minęły od 7 października 2023 roku, czyli od dnia ataku Hamasu na Izrael, 89 osób zmarło z głodu i niedożywienia (w większości były to dzieci poniżej 18. roku życia). Tymczasem tylko w sierpniu z powodu głodu miały umrzeć 133 osoby, w tym 25 dzieci poniżej 18. roku życia. 

– Widzimy najgorszą możliwą katastrofę humanitarną, jaką w ogóle możemy zmierzyć – powiedziała Jeanette Bailey, specjalistka ds. żywienia dzieci w International Rescue Committee, organizacji pomocowej z siedzibą w Nowym Jorku. – Umrze wiele kolejnych dzieci, wiele ciężarnych i karmiących kobiet cierpiących z powodu niedożywienia – dodała. 

Izrael odrzuca oskarżenia dotyczące tego, że w Strefie Gazy, w której trwają militarne działania Tel Awiwu, mieszkańcy doświadczają klęski głodu (mówi o tym w wywiadzie udzielonym Jerzemu Haszczyńskiemu nowy ambasador Izraela w Polsce, Jakow Finkelstein). Izrael kwestionuje dane przekazywane przez resort zdrowia Strefy Gazy przekonuje też, że część ofiar, które miały umrzeć z głodu, w rzeczywistości cierpiało na inne choroby. Jednak eksperci ds. żywienia podkreślają, że zgony niedożywionych osób cierpiących na choroby współistniejące są czymś typowym we wczesnej fazie kryzysu żywnościowego.  

Reklama
Reklama

Niektóre z cierpiących z powodu niedożywienia dzieci przebywają w nielicznych, funkcjonujących jeszcze szpitalach w Gazie. Pracujący tam lekarze alarmują, że brakuje im m.in. specjalnego mleka terapeutycznego dla najmłodszych dzieci. W Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym Abdela Aziza al-Rantisiego doktor Ahmed Basal skarży się, że karton mleka zastępczego dla noworodków, nawet jeśli jest dostępny, kosztuje 58 dol. Tymczasem matki noworodków są zbyt niedożywione, by karmić dzieci piersią. 

Czytaj więcej

Izraelscy żołnierze opłakują oficera, który zginął w walce w Strefie Gazy; osada Nahalal w północnym
Plus Minus
W armii Izraela coś pęka, coś się kończy

– Nie ma mleka. Wykorzystuję zioła i próbuję wszystkiego innego, ponieważ nie mamy substytutu mleka (matki) – podkreśla. 

We wtorek UNICEF poinformował, że – po poluzowaniu przez Izrael blokady Strefy Gazy i szerszym jej otwarciu dla pomocy humanitarnej od lipca – do enklawy dostarczono pewną ilość mieszanki mlecznej dla niemowląt, ale zapasy dostępne obecnie w Gazie wystarczą na dokarmianie 2,5 tys. dzieci miesięcznie, podczas gdy takiej mieszanki mlecznej potrzebuje co najmniej 10 tys. noworodków. 

– Bez stałego dostępu i dystrybucji produktów uzupełniających – wysokokalorycznych herbatników i wzmacnianej żywności – jesteśmy świadkami, jak możliwy do uniknięcia kryzys przekształca się w powszechny kryzys żywnościowy – alarmuje Antoine Renard, dyrektor Programu Światowego Żywności dla Palestyny.

Jestem wyczerpana. Mam zawroty głowy, gdy karmię piersią, ponieważ dla mnie samej brakuje jedzenia

Heba al-Agra, matka trzymiesięcznej Kholoud al-Aqry

Reklama
Reklama

Izrael przyznaje, że w Strefie Gazy brakuje żywności, ale odpowiedzialnością za to obarcza ONZ, który ma – według Tel Awiwu – nieskutecznie rozprowadzać pomoc żywnościową oraz Hamas , który, według Izraela, kradnie przekazywaną Palestyńczykom pomoc (Hamas zaprzecza tym oskarżeniom). Izraelski COGAT (Koordynator Działań Rządu na Terytoriach), jednostka Ministerstwa Obrony Izraela odpowiedzialna za wdrażanie i realizację polityki cywilnej rządu na obszarze Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy twierdzi, że „nie widać oznak zjawiska powszechnego niedożywienia wśród mieszkańców Gazy”. 

COGAT podkreśla, że izraelska armia „pozwala na napływ pomocy humanitarnej do Strefy Gazy w zgodzie z prawem międzynarodowym”. 

Czytaj więcej

Eyad BABA / AFP
Plus Minus
Palestyńskie dzieci, izraelskie sumienie

Palestyńska matka trzymiesięcznej dziewczynki: Mam zawroty głowy, gdy karmię piersią

W czerwcu ONZ oskarżył Izrael o uczynienie z głodu wśród cywilów broni. Według ONZ jest to zbrodnia wojenna. W ostatnich miesiącach pojawiły się liczne doniesienia o ostrzeliwaniu przez izraelską armię Palestyńczyków czekających na dystrybucję pomocy żywnościowej. 

Reuters rozmawiał z Hebą al-Aqrą, matką trzymiesięcznej Kholoud al-Aqry, która waży zaledwie 2 kg, znacznie mniej niż średnia dla dziewczynek w jej wieku (6 kg). 

Heba karmi córkę piersią, ale sama niedojada, więc brakuje jej mleka. Mieszanki mlecznej dla niemowląt nie jest w stanie kupić. Kobieta twierdzi, że czasem przez dwa dni nie zjada niczego innego niż miska zupy. 

Reklama
Reklama

– Jestem wyczerpana. Mam zawroty głowy, gdy karmię piersią, ponieważ dla mnie samej brakuje jedzenia – mówi. Heba al-Agra rozmawiała z agencją Reutera telefonicznie. Przebywa w Dejr al-Balah, w środkowej części Strefy Gazy. 

WHO szacuje, że w Strefie Gazy przebywa obecnie ponad 12 tys. dzieci poniżej 5. roku życia, które są niedożywione. Ponad 2,5 tys. z tych dzieci ma być zagrożonych śmiercią głodową. 

Dane te obejmują tylko te dzieci, których rodzice zgłosili się do szpitali po pomoc – prawdziwa liczba niedożywionych dzieci jest prawdopodobnie znacznie większa – zaznaczają eksperci, z którymi rozmawiał Reuters. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Strefa Gazy Organizacje Hamas

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są przyczyny kryzysu żywnościowego w Strefie Gazy?
  • Ile osób zmarło w Strefie Gazy z głodu od 7 października 2023 roku?
  • W jaki sposób Izrael odpiera zarzuty o wywołanie klęski głodu w Strefie Gazy?
Pozostało jeszcze 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Powitanie Władimira Putina na lotnisku w Anchorage
Konflikty zbrojne
Czego zażądał Władimir Putin w Anchorage na Alasce
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Donald Trump i Władimir Putin po spotkaniu w bazie w Anchorage na Alasce, USA, 15 sierpnia 2025 r.
Konflikty zbrojne
Trump wycofuje się z roli pośrednika w rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą
Friedrich Merz
Konflikty zbrojne
Niemieccy żołnierze na Ukrainie? Rząd Friedricha Merza ma problem
Skutki ataku na Mukaczewo
Konflikty zbrojne
Ukraińcy: Rosjanie zaatakowali amerykański zakład produkujący elektronikę
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Władimir Putin
Konflikty zbrojne
Władimir Putin nie chce pokoju. I nie chce też szczytu z Wołodymyrem Zełenskim
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Materiał Promocyjny
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Reklama
Reklama
e-Wydanie