Dla noworodków w Strefie Gazy brakuje mleka
Foto: REUTERS
Z danych przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy, zweryfikowanych przez WHO, liczba zgonów z powodu niedożywienia i głodu gwałtownie rośnie.
W ciągu 22 miesięcy (do lipca), jakie minęły od 7 października 2023 roku, czyli od dnia ataku Hamasu na Izrael, 89 osób zmarło z głodu i niedożywienia (w większości były to dzieci poniżej 18. roku życia). Tymczasem tylko w sierpniu z powodu głodu miały umrzeć 133 osoby, w tym 25 dzieci poniżej 18. roku życia.
– Widzimy najgorszą możliwą katastrofę humanitarną, jaką w ogóle możemy zmierzyć – powiedziała Jeanette Bailey, specjalistka ds. żywienia dzieci w International Rescue Committee, organizacji pomocowej z siedzibą w Nowym Jorku. – Umrze wiele kolejnych dzieci, wiele ciężarnych i karmiących kobiet cierpiących z powodu niedożywienia – dodała.
Izrael odrzuca oskarżenia dotyczące tego, że w Strefie Gazy, w której trwają militarne działania Tel Awiwu, mieszkańcy doświadczają klęski głodu (mówi o tym w wywiadzie udzielonym Jerzemu Haszczyńskiemu nowy ambasador Izraela w Polsce, Jakow Finkelstein). Izrael kwestionuje dane przekazywane przez resort zdrowia Strefy Gazy przekonuje też, że część ofiar, które miały umrzeć z głodu, w rzeczywistości cierpiało na inne choroby. Jednak eksperci ds. żywienia podkreślają, że zgony niedożywionych osób cierpiących na choroby współistniejące są czymś typowym we wczesnej fazie kryzysu żywnościowego.
Niektóre z cierpiących z powodu niedożywienia dzieci przebywają w nielicznych, funkcjonujących jeszcze szpitalach w Gazie. Pracujący tam lekarze alarmują, że brakuje im m.in. specjalnego mleka terapeutycznego dla najmłodszych dzieci. W Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym Abdela Aziza al-Rantisiego doktor Ahmed Basal skarży się, że karton mleka zastępczego dla noworodków, nawet jeśli jest dostępny, kosztuje 58 dol. Tymczasem matki noworodków są zbyt niedożywione, by karmić dzieci piersią.
– Nie ma mleka. Wykorzystuję zioła i próbuję wszystkiego innego, ponieważ nie mamy substytutu mleka (matki) – podkreśla.
We wtorek UNICEF poinformował, że – po poluzowaniu przez Izrael blokady Strefy Gazy i szerszym jej otwarciu dla pomocy humanitarnej od lipca – do enklawy dostarczono pewną ilość mieszanki mlecznej dla niemowląt, ale zapasy dostępne obecnie w Gazie wystarczą na dokarmianie 2,5 tys. dzieci miesięcznie, podczas gdy takiej mieszanki mlecznej potrzebuje co najmniej 10 tys. noworodków.
– Bez stałego dostępu i dystrybucji produktów uzupełniających – wysokokalorycznych herbatników i wzmacnianej żywności – jesteśmy świadkami, jak możliwy do uniknięcia kryzys przekształca się w powszechny kryzys żywnościowy – alarmuje Antoine Renard, dyrektor Programu Światowego Żywności dla Palestyny.
Heba al-Agra, matka trzymiesięcznej Kholoud al-Aqry
Izrael przyznaje, że w Strefie Gazy brakuje żywności, ale odpowiedzialnością za to obarcza ONZ, który ma – według Tel Awiwu – nieskutecznie rozprowadzać pomoc żywnościową oraz Hamas , który, według Izraela, kradnie przekazywaną Palestyńczykom pomoc (Hamas zaprzecza tym oskarżeniom). Izraelski COGAT (Koordynator Działań Rządu na Terytoriach), jednostka Ministerstwa Obrony Izraela odpowiedzialna za wdrażanie i realizację polityki cywilnej rządu na obszarze Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy twierdzi, że „nie widać oznak zjawiska powszechnego niedożywienia wśród mieszkańców Gazy”.
COGAT podkreśla, że izraelska armia „pozwala na napływ pomocy humanitarnej do Strefy Gazy w zgodzie z prawem międzynarodowym”.
W czerwcu ONZ oskarżył Izrael o uczynienie z głodu wśród cywilów broni. Według ONZ jest to zbrodnia wojenna. W ostatnich miesiącach pojawiły się liczne doniesienia o ostrzeliwaniu przez izraelską armię Palestyńczyków czekających na dystrybucję pomocy żywnościowej.
Reuters rozmawiał z Hebą al-Aqrą, matką trzymiesięcznej Kholoud al-Aqry, która waży zaledwie 2 kg, znacznie mniej niż średnia dla dziewczynek w jej wieku (6 kg).
Heba karmi córkę piersią, ale sama niedojada, więc brakuje jej mleka. Mieszanki mlecznej dla niemowląt nie jest w stanie kupić. Kobieta twierdzi, że czasem przez dwa dni nie zjada niczego innego niż miska zupy.
– Jestem wyczerpana. Mam zawroty głowy, gdy karmię piersią, ponieważ dla mnie samej brakuje jedzenia – mówi. Heba al-Agra rozmawiała z agencją Reutera telefonicznie. Przebywa w Dejr al-Balah, w środkowej części Strefy Gazy.
WHO szacuje, że w Strefie Gazy przebywa obecnie ponad 12 tys. dzieci poniżej 5. roku życia, które są niedożywione. Ponad 2,5 tys. z tych dzieci ma być zagrożonych śmiercią głodową.
Dane te obejmują tylko te dzieci, których rodzice zgłosili się do szpitali po pomoc – prawdziwa liczba niedożywionych dzieci jest prawdopodobnie znacznie większa – zaznaczają eksperci, z którymi rozmawiał Reuters.
