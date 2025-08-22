Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są przyczyny kryzysu żywnościowego w Strefie Gazy?

Ile osób zmarło w Strefie Gazy z głodu od 7 października 2023 roku?

W jaki sposób Izrael odpiera zarzuty o wywołanie klęski głodu w Strefie Gazy?

Z danych przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy, zweryfikowanych przez WHO, liczba zgonów z powodu niedożywienia i głodu gwałtownie rośnie.

Strefa Gazy: Palestyńczycy i organizacje humanitarne alarmują, Izrael twierdzi, że problem nie istnieje

W ciągu 22 miesięcy (do lipca), jakie minęły od 7 października 2023 roku, czyli od dnia ataku Hamasu na Izrael, 89 osób zmarło z głodu i niedożywienia (w większości były to dzieci poniżej 18. roku życia). Tymczasem tylko w sierpniu z powodu głodu miały umrzeć 133 osoby, w tym 25 dzieci poniżej 18. roku życia.

– Widzimy najgorszą możliwą katastrofę humanitarną, jaką w ogóle możemy zmierzyć – powiedziała Jeanette Bailey, specjalistka ds. żywienia dzieci w International Rescue Committee, organizacji pomocowej z siedzibą w Nowym Jorku. – Umrze wiele kolejnych dzieci, wiele ciężarnych i karmiących kobiet cierpiących z powodu niedożywienia – dodała.

Izrael odrzuca oskarżenia dotyczące tego, że w Strefie Gazy, w której trwają militarne działania Tel Awiwu, mieszkańcy doświadczają klęski głodu (mówi o tym w wywiadzie udzielonym Jerzemu Haszczyńskiemu nowy ambasador Izraela w Polsce, Jakow Finkelstein). Izrael kwestionuje dane przekazywane przez resort zdrowia Strefy Gazy przekonuje też, że część ofiar, które miały umrzeć z głodu, w rzeczywistości cierpiało na inne choroby. Jednak eksperci ds. żywienia podkreślają, że zgony niedożywionych osób cierpiących na choroby współistniejące są czymś typowym we wczesnej fazie kryzysu żywnościowego.