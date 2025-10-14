Aktualizacja: 14.10.2025 11:58 Publikacja: 14.10.2025 11:24
Izraelscy żołnierze w rejonie Strefy Gazy
Strona palestyńska podała, że w wyniku otwarcia ognia przez izraelską armię zginęło co najmniej sześciu cywilów. Z komunikatów Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy, kontrolowanego przez Hamas wynika, że osoby te zginęły w dwóch różnych incydentach na terenie enklawy, do których doszło we wtorek.
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Opublikowany w serwisie X komunikat Sił Obronnych Izraela (izraelskiej armii) wskazuje, że zachowanie osób, w stronę których otwarto ogień, stanowiło naruszenie zasad porozumienia, na mocy którego w Izraelu wprowadzono zawieszenie broni obowiązujące w enklawie od 10 października.
„Times of Israel” przekazał, że do incydentu doszło w Shejaija, wschodniej dzielnicy miasta Gaza. Palestyńczycy, do których otwarto ogień mieli przekroczyć tzw. Żółtą Linię, za którą - zgodnie z porozumieniem wprowadzającym zawieszenie broni - wycofała się izraelska armia. Otwarcie ognia przez izraelską armię miało nastąpić - jak podaje izraelski dziennik - po „próbach rozproszenia” zbliżających się do żołnierzy osób. W wyniku otwarcia ognia w tym miejscu zginąć miało pięć osób. Izraelska armia zaprzecza jakoby podejrzane osoby zdołały przedrzeć się do wojskowego obozowiska w tym rejonie.
Izraelska armia wezwała mieszkańców Strefy Gazy, by stosowali się do jej poleceń i nie zbliżali do izraelskich sił stacjonujących w enklawie. Obecnie izraelska armia kontroluje ok. 50 proc. terytorium Strefy Gazy.
Tymczasem – jak informuje saudyjski kanał informacyjny Al-Hadath – w Gazie od rana rozlegały się eksplozje będące wynikiem starć między Hamasem a organizacjami, które organizacja ta uważa za kolaborantów Izraela. Do starć takich miało dojść właśnie we wspomnianej wyżej dzielnicy Shejaija.
- Postępujemy z nimi zgodnie z zasadami dotyczącymi użycia siły wobec poszukiwanych osób, które odmawiają kapitulacji – twierdzi źródło w szeregach Hamasu, cytowane przez Al-Hadath.
Z kolei media Hamasu informują o ataku izraelskich dronów w południowej części Strefy Gazy. Drony – jak informuje Safa News – miały przeprowadzić naloty na wschód i południowy wschód od Chan Junus.
Porozumienie o zawieszeniu broni obowiązuje w Strefie Gazy od piątku – wcześniej Hamas i Izrael zgodziły się na wdrożenie pierwszego etapu planu pokojowego Donalda Trumpa, który ma doprowadzić do pokoju w enklawie (sam Trump ogłosił już, że wojna się skończyła).
W ramach przyjętego przez obie strony porozumienia Hamas uwolnił 20 zakładników, uprowadzonych do Strefy Gazy po ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku. Do przekazania Izraelowi zakładników doszło 13 października. Hamas nadal nie zwrócił rodzinom ciał 24 zakładników, którzy zginęli w Strefie Gazy.
13 października w egipskim Szarm el-Szejk przywódcy USA, Turcji, Egiptu i Kataru podpisali plan pokojowy dla Strefy Gazy. Na szczycie nie było ani przedstawicieli Izraela, ani Hamasu.
Z kolei Izrael wypuścił z więzień blisko 2 tysiące Palestyńczyków, w tym 250 odsiadujących w izraelskich więzieniach wyroki dożywocia.
Obowiązujące od 10 października zawieszenie broni to drugie zawieszenie broni, jakie weszło w życie w Strefie Gazy w tym roku. Pierwsze, obowiązujące od 19 stycznia, zostało złamane w marcu przez Izrael, który zarzucił Hamasowi naruszenie zasad porozumienia dotyczących uwalniania izraelskich zakładników. Izrael, po wznowieniu działań militarnych, wprowadził wówczas 11-tygodniową blokadę wszelkich dostaw pomocy humanitarnej do enklawy.
