Strona palestyńska podała, że w wyniku otwarcia ognia przez izraelską armię zginęło co najmniej sześciu cywilów. Z komunikatów Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy, kontrolowanego przez Hamas wynika, że osoby te zginęły w dwóch różnych incydentach na terenie enklawy, do których doszło we wtorek.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy Foto: PAP

Dlaczego izraelska armia otworzyła ogień we wschodniej dzielnicy miasta Gaza?

Opublikowany w serwisie X komunikat Sił Obronnych Izraela (izraelskiej armii) wskazuje, że zachowanie osób, w stronę których otwarto ogień, stanowiło naruszenie zasad porozumienia, na mocy którego w Izraelu wprowadzono zawieszenie broni obowiązujące w enklawie od 10 października.

„Times of Israel” przekazał, że do incydentu doszło w Shejaija, wschodniej dzielnicy miasta Gaza. Palestyńczycy, do których otwarto ogień mieli przekroczyć tzw. Żółtą Linię, za którą - zgodnie z porozumieniem wprowadzającym zawieszenie broni - wycofała się izraelska armia. Otwarcie ognia przez izraelską armię miało nastąpić - jak podaje izraelski dziennik - po „próbach rozproszenia” zbliżających się do żołnierzy osób. W wyniku otwarcia ognia w tym miejscu zginąć miało pięć osób. Izraelska armia zaprzecza jakoby podejrzane osoby zdołały przedrzeć się do wojskowego obozowiska w tym rejonie.