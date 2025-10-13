Czy szczyt w Szarm el-Szejk utoruje drogę do pokoju w Strefie Gazy?

Aktualizacja: 13.10.2025 18:05 Publikacja: 13.10.2025 16:49
Prezydent USA Donald Trump wysiada z Air Force One na lotnisku w Szarm el-Szejk
Foto: Reuters, Evelyn Hockstein
W rozpoczętym dziś szczycie pokojowym w Szarm el-Szejk weźmie udział około 27 przywódców państw oraz przedstawicieli międzynarodowych organizacji. Szczytowi współprzewodniczą: prezydent Egiptu Abdel Fattah El-Sisi oraz prezydent USA Donald Trump. Wśród potwierdzonych uczestników znajdują się:
Do szczytu dołączą również sekretarz generalny ONZ António Guterres oraz przewodniczący Rady Europejskiej António Costa.
Obecni będą także przedstawiciele innych krajów, a kilka państw wydelegowało ministrów bądź ambasadorów. Zarówno Izrael, jak i Hamas nie uczestniczą bezpośrednio w szczycie – do ostatniej chwili nie wiadomo było, czy weźmie w nim udział Beniamin Netanjahu, ostatecznie nie zdecydował się na przyjazd.
Szczyt odbywa się w dniu, w którym Hamas – zgodnie z podpisanym porozumieniem pokojowym – uwolnił 20 żyjących zakładników, pojmanych 7 października 2023 roku oraz zwolnieniu części Palestyńczyków przetrzymywanych przez Izrael, a w Knesecie wystąpił prezydent Donald Trump, nazywany architektem tego porozumienia.
Celem szczytu jest zakończenie wojny w Strefie Gazy, wzmocnienie wysiłków na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie, a także otwarcie nowego etapu stabilizacji w tym regionie.
Szczególne znaczenie będzie miało utworzenie sił stabilizacyjnych oraz międzynarodowego zespołu zadaniowego, który zajmie się m.in. poszukiwaniem ciał zakładników. Poruszony zostanie także temat utworzenia palestyńskiej komisji mającej zakończyć stan permanentnej wojny i wypracować plan wycofania izraelskich sił z Gazy. Ponadto nacisk zostanie położony na natychmiastową odbudowę Strefy Gazy oraz zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej.
Na liście zaproszonych na szczyt gości nie ma żadnego przedstawiciela Rzeczpospolitej Polskiej.
Jest na niej natomiast premier Węgier Viktor Orbán, który w mediach społecznościowych poinformował, że otrzymał zaproszenie od prezydenta Stanów Zjednoczonych.
„Prezydent Donald Trump znowu to zrobił! Na jego zaproszenie wezmę dziś udział w Szczycie Pokojowym w Szarm el-Szejk, gdzie przywódcy USA, Kataru, Turcji i Egiptu podpiszą Plan Pokojowy dla Bliskiego Wschodu. To ogromne osiągnięcie. Prezydent Trump doprowadził do tego, a jeśli nie ulegniemy syrenim wezwaniom do wojny, on również doprowadzi do tego na Ukrainie” - napisał premier Węgier na X.
W Knesecie Trump spotkał się z rodzinami izraelskich zakładników, uprowadzonych w 2023 r. przez Hamas, a następnie wygłosił ponadgodzinne przemówienie.
– To nie tylko koniec wojny, to koniec ery terroru i śmierci, początek ery wiary, nadziei i Boga – mówił Trump. Przekonywał, że nastał „historyczny świt nowego Bliskiego Wschodu”, że wszystko zmieni się na lepsze oraz że wkrótce rozpocznie się złoty wiek dla Izraela i całego regionu.
Amerykański prezydent dziękował też państwom arabskim i muzułmańskim za deklarację wsparcia odbudowy Gazy. Mówił, że przedstawiciele „bardzo bogatych” państw arabskich obiecali, że przeznaczą „ogromne pieniądze” na odbudowę Gazy.
Źródło: rp.pl
