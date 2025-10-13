Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Czy szczyt w Szarm el-Szejk utoruje drogę do pokoju w Strefie Gazy?

W egipskim kurorcie Szarm el-Szejk trwa międzynarodowy szczyt pokojowy, który ma na celu zakończenie trwającej od 2023 roku wojny w Strefie Gazy. Wydarzeniu współprzewodniczą prezydent Egiptu Abdel Fattah El-Sisi oraz prezydent USA Donald Trump.

Publikacja: 13.10.2025 16:49

Prezydent USA Donald Trump wysiada z Air Force One na lotnisku w Szarm el-Szejk

Prezydent USA Donald Trump wysiada z Air Force One na lotnisku w Szarm el-Szejk

Foto: Reuters, Evelyn Hockstein

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są główne cele szczytu pokojowego w Szarm el-Szejk?
  • Kto bierze udział w międzynarodowym szczycie, a kto zdecydował się nie uczestniczyć?
  • Jakie były inicjatywy zaplanowane w związku z utworzeniem sił stabilizacyjnych i zespołu zadaniowego?

  • Jakie były zapowiedzi i obietnice prezydenta USA Donalda Trumpa w odniesieniu do Bliskiego Wschodu?
  • Jakie wsparcie finansowe obiecały państwa arabskie na odbudowę Strefy Gazy?

W rozpoczętym dziś szczycie pokojowym w Szarm el-Szejk weźmie udział około 27 przywódców państw oraz przedstawicieli międzynarodowych organizacji. Szczytowi współprzewodniczą: prezydent Egiptu Abdel Fattah El-Sisi oraz prezydent USA Donald Trump. Wśród potwierdzonych uczestników znajdują się:

  • Prezydenci: USA (Donald Trump), Egiptu (Abdel Fattah El-Sisi), Francji (Emmanuel Macron), Turcji (Recep Tayyip Erdoğan), Jordanii (Król Abdullah II), Kataru (Emir Tamim bin Hamad), Bahrajnu (Król Hamad bin Isa Al Khalifa), Palestyny (Mahmoud Abbas), Indonezji (Joko Widodo), Azerbejdżanu (Ilham Aliyev), Cypru (Nikos Christodoulides);
  • Kanclerz Niemiec: Friedrich Merz;
  • Premierzy m.in.: Wielkiej Brytanii (Keir Starmer), Włoch (Giorgia Meloni), Hiszpanii (Pedro Sánchez), Grecji (Kyriakos Mitsotakis), Węgier (Viktor Orbán), Armenii (Nikol Pashinyan), Węgier (Viktor Orbán), Pakistanu (Shehbaz Sharif), Kanady (Mark Carney), Norwegii (Jonas Gahr Støre), Iraku (Mohammed Shia' Al-Sudani);
  • Wiceprezydent i premier Zjednoczonych Emiratów Arabskich: Mohammed bin Rashid;
  • Premier Kuwejtu: Szejk Ahmad Abdullah Al-Sabah;

Do szczytu dołączą również sekretarz generalny ONZ António Guterres oraz przewodniczący Rady Europejskiej António Costa.

Reklama
Reklama

Obecni będą także przedstawiciele innych krajów, a kilka państw wydelegowało ministrów bądź ambasadorów. Zarówno Izrael, jak i Hamas nie uczestniczą bezpośrednio w szczycie – do ostatniej chwili nie wiadomo było, czy weźmie w nim udział Beniamin Netanjahu, ostatecznie nie zdecydował się na przyjazd. 

Czytaj więcej

Pojazdy Czerwonego Krzyża transportują zakładników przetrzymywanych od 7 października 2023 r. w Gazi
Dyplomacja
Donald Trump: Wojna jest skończona. Hamas wypuszcza zakładników

Cele szczytu w Szarm el-Szejk

Szczyt odbywa się w dniu, w którym Hamas – zgodnie z podpisanym porozumieniem pokojowym – uwolnił 20 żyjących zakładników, pojmanych 7 października 2023 roku oraz zwolnieniu części Palestyńczyków przetrzymywanych przez Izrael, a w Knesecie wystąpił prezydent Donald Trump, nazywany architektem tego porozumienia. 

Celem szczytu jest zakończenie wojny w Strefie Gazy, wzmocnienie wysiłków na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie, a także otwarcie nowego etapu stabilizacji w tym regionie.

Czytaj więcej

Palestyńskie dzieci wśród gruzów w obozie dla uchodźców Shati w Gazie
Konflikty zbrojne
Izrael czeka na zakładników, Hamas na lepsze czasy

Szczególne znaczenie będzie miało utworzenie sił stabilizacyjnych oraz międzynarodowego zespołu zadaniowego, który zajmie się m.in. poszukiwaniem ciał zakładników. Poruszony zostanie także temat utworzenia palestyńskiej komisji mającej zakończyć stan permanentnej wojny i wypracować plan wycofania izraelskich sił z Gazy. Ponadto nacisk zostanie położony na natychmiastową odbudowę Strefy Gazy oraz zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej.

Reklama
Reklama

W Szarm el-Szejk bez przedstawiciela Polski. Trump zaprosił Orbána

Na liście zaproszonych na szczyt gości nie ma żadnego przedstawiciela Rzeczpospolitej Polskiej

Jest na niej natomiast premier Węgier Viktor Orbán, który w mediach społecznościowych poinformował, że otrzymał zaproszenie od prezydenta Stanów Zjednoczonych. 

Prezydent Donald Trump  znowu to zrobił! Na jego zaproszenie wezmę dziś udział w Szczycie Pokojowym w Szarm el-Szejk, gdzie przywódcy USA, Kataru, Turcji i Egiptu podpiszą Plan Pokojowy dla Bliskiego Wschodu. To ogromne osiągnięcie. Prezydent Trump doprowadził do tego, a jeśli nie ulegniemy syrenim wezwaniom do wojny, on również doprowadzi do tego na Ukrainie - napisał premier Węgier na X.

Donald Trump w Knesecie zapowiada złoty wiek dla Izraela

W Knesecie Trump spotkał się z rodzinami izraelskich zakładników, uprowadzonych w 2023 r. przez Hamas, a następnie wygłosił ponadgodzinne przemówienie.

– To nie tylko koniec wojny, to koniec ery terroru i śmierci, początek ery wiary, nadziei i Boga – mówił Trump. Przekonywał, że nastał „historyczny świt nowego Bliskiego Wschodu”, że wszystko zmieni się na lepsze oraz że wkrótce rozpocznie się złoty wiek dla Izraela i całego regionu.

Reklama
Reklama

Amerykański prezydent dziękował też państwom arabskim i muzułmańskim za deklarację wsparcia odbudowy Gazy. Mówił, że przedstawiciele „bardzo bogatych” państw arabskich obiecali, że przeznaczą „ogromne pieniądze” na odbudowę Gazy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Afryka Egipt Osoby Donald Trump

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są główne cele szczytu pokojowego w Szarm el-Szejk?
  • Kto bierze udział w międzynarodowym szczycie, a kto zdecydował się nie uczestniczyć?
  • Jakie były inicjatywy zaplanowane w związku z utworzeniem sił stabilizacyjnych i zespołu zadaniowego?

  • Jakie były zapowiedzi i obietnice prezydenta USA Donalda Trumpa w odniesieniu do Bliskiego Wschodu?
  • Jakie wsparcie finansowe obiecały państwa arabskie na odbudowę Strefy Gazy?
Pozostało jeszcze 91% artykułu

W rozpoczętym dziś szczycie pokojowym w Szarm el-Szejk weźmie udział około 27 przywódców państw oraz przedstawicieli międzynarodowych organizacji. Szczytowi współprzewodniczą: prezydent Egiptu Abdel Fattah El-Sisi oraz prezydent USA Donald Trump. Wśród potwierdzonych uczestników znajdują się:

  • Prezydenci: USA (Donald Trump), Egiptu (Abdel Fattah El-Sisi), Francji (Emmanuel Macron), Turcji (Recep Tayyip Erdoğan), Jordanii (Król Abdullah II), Kataru (Emir Tamim bin Hamad), Bahrajnu (Król Hamad bin Isa Al Khalifa), Palestyny (Mahmoud Abbas), Indonezji (Joko Widodo), Azerbejdżanu (Ilham Aliyev), Cypru (Nikos Christodoulides);
Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”
Polityka
Francja w szpagacie między socjalem a globalizacją
Andry Rajoelina
Polityka
Nieoficjalnie: Prezydent Madagaskaru uciekł z kraju na pokładzie francuskiego samolotu
Emmanuel Macron
Polityka
Francja: Rząd przetrwa cztery dni? Emmanuel Macron odniósł się do apeli o jego dymisję
Nicolas Maduro, María Corina Machado
Polityka
Maduro nie śpi spokojnie. Trump coraz bliżej interwencji w Wenezueli
Moment wystrzelenia pocisku Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) Marynarki Wojennej USA z krążownika
Polityka
Rozmowa Trump - Zełenski o Tomahawkach dla Ukrainy. Ostatecznej decyzji wciąż nie ma
Reklama
Reklama
e-Wydanie