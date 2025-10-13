Czy szczyt w Szarm el-Szejk utoruje drogę do pokoju w Strefie Gazy?

Obecni będą także przedstawiciele innych krajów, a kilka państw wydelegowało ministrów bądź ambasadorów. Zarówno Izrael, jak i Hamas nie uczestniczą bezpośrednio w szczycie – do ostatniej chwili nie wiadomo było, czy weźmie w nim udział Beniamin Netanjahu, ostatecznie nie zdecydował się na przyjazd.

Cele szczytu w Szarm el-Szejk

Szczyt odbywa się w dniu, w którym Hamas – zgodnie z podpisanym porozumieniem pokojowym – uwolnił 20 żyjących zakładników, pojmanych 7 października 2023 roku oraz zwolnieniu części Palestyńczyków przetrzymywanych przez Izrael, a w Knesecie wystąpił prezydent Donald Trump, nazywany architektem tego porozumienia.

Celem szczytu jest zakończenie wojny w Strefie Gazy, wzmocnienie wysiłków na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie, a także otwarcie nowego etapu stabilizacji w tym regionie.

Szczególne znaczenie będzie miało utworzenie sił stabilizacyjnych oraz międzynarodowego zespołu zadaniowego, który zajmie się m.in. poszukiwaniem ciał zakładników. Poruszony zostanie także temat utworzenia palestyńskiej komisji mającej zakończyć stan permanentnej wojny i wypracować plan wycofania izraelskich sił z Gazy. Ponadto nacisk zostanie położony na natychmiastową odbudowę Strefy Gazy oraz zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej.