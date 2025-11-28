1 godz. 1 min. 3 sek.

Azja w polskich księgarniach: boom, stereotypy i „comfort books”

Literatura azjatycka powoli przestaje być niszą i zdobywa polski rynek, przełamując stereotypy, ucząc o rzeczywistości tego ogromnego i różnorodnego kontynentu. Bestsellerowe „Ukochane równanie profesora” to tylko wierzchołek góry lodowej. Na półkach księgarni czekają na nas naprawdę wspaniałe i wartościowe tytuły, które mogą z powodzeniem konkurować z zachodnią literaturą.

Karolina Bednarz, założycielka wydawnictwa Tajfuny, wskazuje na cykliczne fale popularności literatury azjatyckiej w Polsce – od boomu na Murakamiego 20 lat temu po obecny wzrost zainteresowania tytułami z Japonii, Korei i tzw. comfort bookami. W podcaście „Rzecz o książkach” rozmawia z Darią Chibner o stereotypach związanych z literaturą azjatycką, o wyzwaniach związanych z jej wydawaniem oraz o tym, jakie kolejne trendy wydawnicze pojawią się w najbliższym czasie.

Boom na „comfort books” i potrzeba różnorodności

Karolina Bednarz zauważa przesyt „ciepłymi” historiami o kawiarenkach i sklepikach, które dominują na półkach sieciowych księgarń. Podkreśla, że warto wyjść poza Japonię i Koreę – warto zwrócić uwagę na tytuły z Bangladeszu, Indii czy Filipin („Insurrecto” Giny Apostol). „Azja to ogromny kontynent”, mówi Karolina Bednarz, krytykując stereotypy o „dziwnych” lub „milusich” Azjatach i zachęca do odkrywania literatury z mniej popularnych krajów, takich jak Indonezja („Wędrówka” Intan Paramadity).

Stereotypy, krytyka i brak tłumaczy

Rozmówczynie krytykują traktowanie literatury azjatyckiej jako „niszy” przez krytyków – „jak na japońską powieść przystało, minimalistyczna” – wciąż jeszcze można spotkać się z takimi określeniami. Karolina Bednarz wskazuje na ich eurocentryzm: polscy krytycy recenzują francuskie tytuły co tydzień, ale azjatyckie pozycje to wciąż dla nich „kwiatki do kożuszka”. Brak tłumaczy z takich języków jak tajski czy tamilski blokuje rynek, mimo rosnącego zapotrzebowania.