Marek Krajewski: Historia opętań zaczęła się od „Egzorcysty”

Wszystkich tych, którzy lubią Eberharda Mocka, którzy tego bohatera cenią, pragnę zapewnić, że w „Głosie z piekła” pojawia się w małej roli, ale bardzo ważnej. Marek Krajewski

Mock jest tym razem szarą eminencją. Gdyby nie on – Anwaldta nie byłoby w tej części.

To prawda. Zaś dla mnie to było bardzo trudne wyzwanie dla autora, który tworzy akcje skrupulatnie i stara się uniknąć wpadek fabularnych. Oto mamy młodego studenta psychiatrii. Wprawdzie kończącego już studia, ale jeszcze bez dyplomu. Ten student prowadzi śledztwo. Psychiatra i śledztwo, jak to możliwe? Przecież świadkowie mogą mu odmówić składania jakichkolwiek zeznań! Nie jest w jakichkolwiek organach policji umocowany. To umocowanie musiałem stworzyć. Dlatego nad Anwaldtem swój patronat roztacza tajemniczy detektyw z Wrocławia. Mówię tajemniczy, ponieważ Anwaldt nie wie, jak się nazywa jego protektor.

– Mam prostą definicję natchnienia: występuje u mnie wtedy, kiedy napiszę minimum 15 tysięcy znaków dziennie. A kiedy nie ma natchnienia – wtedy poniżej 10 tysięcy. To wszystko. Kiedy mi się lepiej pisze, to używam ładnego niemieckiego określenia, że zostałem pocałowany przez muzę. Czasami, kiedy mi się dobrze pisze – wtedy muza mnie całuje. A kiedy muza jest dla mnie niełaskawa, to mi się pisze gorzej, jestem rozproszony, patrzę w okno i tak dalej.

Tak czy inaczej – mam jedną zasadę. Pracuję codziennie 5 godzin 42 minuty. Włączam minutnik, on odmierza mi czas i kiedy chcę wyjść do kuchni, żeby zrobić sobie herbaty – wtedy minutnik zatrzymuję. Nie pracuję w domu – mam literacką pracownię, do której chodzę jak do pracy. Mam też pewien stały rytuał: zaparzam sobie mocną herbatę. Podczas pisania bardzo lubię pić mocną herbatę – turecką albo perską. Wypijam dziennie około sześciu szklaneczek mocnej, esencjonalnej herbaty i pracuję. A potem, kiedy już wracam po pracy do domu, to odcinam – by użyć metaforyki kryminalnej – siekierą Krajewskiego–pisarza od Krajewskiego–zwykłego polskiego inteligenta, który przychodzi do domu i prowadzi normalne życie.