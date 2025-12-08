Te dawne anioły przekazywały orędzie „Tego, Którego Nie Sposób Ubłagać wybrańcom: słowo spowite światłem albo wyszeptane do ucha”.

Owe „rzadkie pojawienia aniołów na przestrzeni wieków pozwoliły nam wywnioskować istnienie Nieba, a wraz z tym pojąć pionowy kierunek, który stworzył w nas strukturę wszechświata jako ukierunkowaną”. Jednak „tamtych dawnych aniołów już nie ma, są tylko te nowe (…) Chodzą między nami w zwykłych ulicznych ubraniach. (…) nie możemy być nawet pewni, że ci nowi aniołowie przybywają skądkolwiek »z góry«, bo nie wydaje się nawet, jakoby istniało jeszcze jakieś »tam na górze«. Jak gdyby i ono – wraz z dawnymi aniołami – ustąpiło miejsca wiecznemu GDZIEŚ, gdzie czas i przestrzeń organizują teraz jedynie szalone struktury Musków tego świata”.

Krasznahorkai: anioły bez przesłania, okaleczone wojną

Krążąc po swojej „wieży” tegoroczny noblista stwierdził: „uświadamiam sobie, że te nowe anioły nie tylko nie mają skrzydeł, ale też nie mają żadnego posłania, zupełnie żadnego (...) Ale jeśli chcą zostać rozpoznane, wybierają kogoś z nas, podchodzą i nagle, w jednej chwili, łuski spadają nam z oczu, z naszych serc odpada skorupa – następuje spotkanie. Stoimy oszołomieni: o Boże, to anioł – stoi tu przed nami, tylko że… nic nam nie daje. Nie unosi się wokół niego żadna wstęga zdania, nie ma światła, którym mógłby nam coś wyszeptać do ucha. To znaczy on nie wypowiada ani jednego słowa, jakby zaniemówił; po prostu stoi i patrzy na nas. Szuka naszego wzroku, a w tym poszukiwaniu jest błaganie, byśmy spojrzeli mu w oczy, tak abyśmy my sami mogli przekazać im jakieś przesłanie. Tyle że niestety nie mamy im nic do przekazania”.

Do noblisty dociera świadomość, „że te nowe anioły w swej nieskończonej niemocie być może nie są już nawet aniołami, lecz ofiarami – ofiarami w pierwotnym, świętym znaczeniu tego słowa”. Stwierdza: „szybko wyciągam mój stetoskop (słuchawki lekarskie) (…) i bardzo delikatnie przykładam membranę do piersi każdego z was. I natychmiast słyszę dźwięk losu, słyszę wasze losy (…) Moment szoku i upadku uderza we mnie jak grom, bo mój stetoskop wykrywa straszliwą historię tych nowych aniołów, stojących przede mną. Historię, że są ofiarami – ofiarami i to nie dla nas, lecz przez nas; za każdego z nas, z powodu każdego z nas”.

Tu w mowie noblowskiej następuje wstrząsający fragment o wojnie na wszystkich poziomach – o aniołach bez skrzydeł i bez posłania, świadomych, że jest wojna – „wojna i tylko wojna. Wojna w naturze, wojna w społeczeństwie – i ta wojna jest prowadzona nie tylko bronią, nie tylko torturami, nie tylko poprzez sianie zniszczenia”.