Trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii wywołało tsunami

Ostrzeżenie przed tsunami wydano dla prefektur Hokkaido, Aomori i Iwate po tym, jak trzęsienie ziemi nawiedziło znaczną część północnej i wschodniej Japonii o godz. 23:15.

Agencja dodała, że hipocentrum trzęsienia ziemi znajdowało się 80 km od wybrzeża prefektury Aomori, na głębokości 50 km.

W japońskiej skali intensywności sejsmicznej od 1 do 7, wstrząs w prefekturze Aomori osiągnął siłę „górnej 6” – jest to trzęsienie ziemi na tyle silne, że uniemożliwia utrzymanie pozycji stojącej i poruszanie się inaczej niż czołgając się. Podczas takich wstrząsów może zawalić się większość ciężkich mebli, a w wielu budynkach dochodzi do uszkodzenia płytek ściennych i szyb w oknach.