Rzeczpospolita
Wydarzenia
Fung Wong jest supertajfunem i grozi Filipinom. Potężna akcja ewakuacyjna objęła blisko milion osób

Blisko milion mieszkańców północnej i wschodniej części Filipin ewakuowano w związku ze zbliżającym się do tego kraju cyklonem tropikalnym Fung Wong, który w niedzielę przybrał na sile i przekształcił się w supertajfun – podają agencje AP i Reuters, powołując się na komunikaty miejscowych władz.

Publikacja: 09.11.2025 10:13

Zdjęcie satelitarne supertajfunu Fung-wong i fale w jednej z miejscowości gminy Dingalan w prowincji

Zdjęcie satelitarne supertajfunu Fung-wong i fale w jednej z miejscowości gminy Dingalan w prowincji Aurora

Foto: CSU/CIRA&JMA/JAXA/X/@exevincii/via Reuters

Bartosz Lewicki

Supertajfun Fung Wong niesie wiatry wiejące z prędkością 185 km/h, w porywach osiągające 230 km/h. Według prognoz uderzy w prowincję Aurora w środkowej części wyspy Luzon najwcześniej w niedzielę wieczorem czasu miejscowego.

Piąty poziom alertu w prowincji Aurora

Najwyższy, piąty poziom alertu został ogłoszony nad obszarami południowo-wschodnimi i centralnymi, w tym Catanduanes, Camarines Sur i prowincją Aurora, podczas gdy dla aglomeracji stolicy kraju Manili i pobliskich prowincji obowiązywał niższy, trzeci poziom. 

Fung Wong

Fung Wong

Foto: Infografika PAP

Sekretarz obrony Filipin Gilberto Teodoro zaapelował do mieszkańców terenów objętych huraganem o stosowanie się do nakazów ewakuacji. – Wzywamy do prewencyjnej ewakuacji, abyśmy nie musieli przeprowadzać akcji ratunkowych w ostatniej chwili, co mogłoby narazić życie policjantów, żołnierzy, strażaków i pracowników straży przybrzeżnej – powiedział w transmitowanym przez media przemówieniu.

- Mamy nadzieję, że tym razem uda się uniknąć ofiar śmiertelnych – powiedział na konferencji prasowej Raffy Alejandro, przedstawiciel obrony cywilnej Filipin.

W związku ze zbliżającym się żywiołem odwołano ponad 300 krajowych i międzynarodowych lotów – podał urząd ds. lotnictwa cywilnego. Straż przybrzeżna opublikowała zdjęcia ewakuowanych mieszkańców, przesiadających się z łodzi na ciężarówki.

Przez Filipiny przeszedł tajfun Kalmaegi

Władze Filipin nadal udzielają pomocy ocalałym po przejściu tajfunu Kalmaegi, który w spowodował tam śmierć co najmniej 204 osób, a następnie uderzył w Wietnam, zabijając kolejnych pięć osób i siejąc spustoszenie na wybrzeżu.

Fung Wong to 21. sztorm w tym roku zagrażający Filipinom. Zwykle w ciągu roku Filipiny nawiedza ok. 20 takich zjawisk. 

Tajfun Kalmaegi

Tajfun Kalmaegi

Foto: Infografika PAP

Źródło: rp.pl

Filipiny ekstremalna pogoda

