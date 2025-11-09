Supertajfun Fung Wong niesie wiatry wiejące z prędkością 185 km/h, w porywach osiągające 230 km/h. Według prognoz uderzy w prowincję Aurora w środkowej części wyspy Luzon najwcześniej w niedzielę wieczorem czasu miejscowego.

Piąty poziom alertu w prowincji Aurora

Najwyższy, piąty poziom alertu został ogłoszony nad obszarami południowo-wschodnimi i centralnymi, w tym Catanduanes, Camarines Sur i prowincją Aurora, podczas gdy dla aglomeracji stolicy kraju Manili i pobliskich prowincji obowiązywał niższy, trzeci poziom.

Fung Wong Foto: Infografika PAP

Sekretarz obrony Filipin Gilberto Teodoro zaapelował do mieszkańców terenów objętych huraganem o stosowanie się do nakazów ewakuacji. – Wzywamy do prewencyjnej ewakuacji, abyśmy nie musieli przeprowadzać akcji ratunkowych w ostatniej chwili, co mogłoby narazić życie policjantów, żołnierzy, strażaków i pracowników straży przybrzeżnej – powiedział w transmitowanym przez media przemówieniu.