Aktualizacja: 09.11.2025 10:44 Publikacja: 09.11.2025 10:13
Zdjęcie satelitarne supertajfunu Fung-wong i fale w jednej z miejscowości gminy Dingalan w prowincji Aurora
Foto: CSU/CIRA&JMA/JAXA/X/@exevincii/via Reuters
Supertajfun Fung Wong niesie wiatry wiejące z prędkością 185 km/h, w porywach osiągające 230 km/h. Według prognoz uderzy w prowincję Aurora w środkowej części wyspy Luzon najwcześniej w niedzielę wieczorem czasu miejscowego.
Czytaj więcej
Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. ogłosił stan wyjątkowy po tym, jak tajfun Kalmaegi pozbawi...
Najwyższy, piąty poziom alertu został ogłoszony nad obszarami południowo-wschodnimi i centralnymi, w tym Catanduanes, Camarines Sur i prowincją Aurora, podczas gdy dla aglomeracji stolicy kraju Manili i pobliskich prowincji obowiązywał niższy, trzeci poziom.
Fung Wong
Foto: Infografika PAP
Sekretarz obrony Filipin Gilberto Teodoro zaapelował do mieszkańców terenów objętych huraganem o stosowanie się do nakazów ewakuacji. – Wzywamy do prewencyjnej ewakuacji, abyśmy nie musieli przeprowadzać akcji ratunkowych w ostatniej chwili, co mogłoby narazić życie policjantów, żołnierzy, strażaków i pracowników straży przybrzeżnej – powiedział w transmitowanym przez media przemówieniu.
Czytaj więcej
Supertajfun Ragasa, najsilniejszy cyklon tropikalny w tym roku, dotarł do zamieszkiwanych przez d...
- Mamy nadzieję, że tym razem uda się uniknąć ofiar śmiertelnych – powiedział na konferencji prasowej Raffy Alejandro, przedstawiciel obrony cywilnej Filipin.
W związku ze zbliżającym się żywiołem odwołano ponad 300 krajowych i międzynarodowych lotów – podał urząd ds. lotnictwa cywilnego. Straż przybrzeżna opublikowała zdjęcia ewakuowanych mieszkańców, przesiadających się z łodzi na ciężarówki.
Władze Filipin nadal udzielają pomocy ocalałym po przejściu tajfunu Kalmaegi, który w spowodował tam śmierć co najmniej 204 osób, a następnie uderzył w Wietnam, zabijając kolejnych pięć osób i siejąc spustoszenie na wybrzeżu.
Fung Wong to 21. sztorm w tym roku zagrażający Filipinom. Zwykle w ciągu roku Filipiny nawiedza ok. 20 takich zjawisk.
Tajfun Kalmaegi
Foto: Infografika PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Supertajfun Fung Wong niesie wiatry wiejące z prędkością 185 km/h, w porywach osiągające 230 km/h. Według prognoz uderzy w prowincję Aurora w środkowej części wyspy Luzon najwcześniej w niedzielę wieczorem czasu miejscowego.
Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. ogłosił stan wyjątkowy po tym, jak tajfun Kalmaegi pozbawił życia co najm...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
Huragan Melissa przez dwa dni siał spustoszenie na wyspach północnych Karaibów i na Bermudach. Oficjalnie potwie...
Najpotężniejszy huragan, jaki kiedykolwiek uderzył w Jamajkę, nieco osłabł i dotarł nad Kubę, przynosząc ze sobą...
Melissa niosła ze sobą wichurę prędkości 295 km na godzinę i dotarła do lądu w okolicach New Hope około południa...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Melissa, huragan piątej kategorii, najpotężniejszy huragan na Ziemi w tym roku, we wtorek uderzy w wybrzeże Jama...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas