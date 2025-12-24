35 min. 26 sek.

Prof. Roman Kuźniar: Wojna Putina obnażyła słabość Rosji i zmieniła porządek świata

Zdaniem prof. Romana Kuźniara, politologa i byłego dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, świat wkroczył w nową epokę brutalnej polityki siły, w której Europa musi nauczyć się samodzielnie dbać o własne bezpieczeństwo.

Czwarty rok wojny w Ukrainie dobitnie pokazuje, że plan Władimira Putina, który miał zakończyć się „paradą w Kijowie”, zakończył się strategiczną porażką. Rosja nie osiągnęła kluczowych celów, a Zachód – mimo wewnętrznych napięć – nie uległ presji Kremla.

Wojna na wyczerpanie – Rosja bez przełomu

Prof. Kuźniar podkreśla, że wojna rosyjsko-ukraińska przekształciła się w klasyczny konflikt pozycyjny i wojnę na wyniszczenie. Rosja, mimo ogromnych strat ludzkich i materiałowych, w ciągu ostatniego roku zdobyła terytorium odpowiadające zaledwie średniemu polskiemu powiatowi. – Rosjanie pchają swoich żołnierzy metodą „maszynki do mielenia mięsa” – zauważa politolog, wskazując, że skala poświęcenia nie przekłada się na realne sukcesy strategiczne.

Ukraina znajduje się w trudniejszej sytuacji demograficznej i surowcowej, ale nadrabia przewagą technologiczną i elastycznością operacyjną. Zachodni sprzęt, wykorzystywany w sposób inteligentny, pozwala jej skutecznie blokować rosyjskie natarcia. Jednocześnie Rosja – mimo „kroplówki” z Chin – coraz wyraźniej odczuwa wyczerpanie rezerw i presję długoterminowych kosztów tej zależności.

Chiny, USA i nowy układ sił

Zdaniem prof. Kuźniara Chiny wspierają Rosję nie dlatego, że jej potrzebują surowcowo, lecz dlatego, że zależy im na strategicznym uwikłaniu Zachodu w wojnę europejską. Konflikt na Ukrainie wiąże zasoby i uwagę Europy oraz Stanów Zjednoczonych, co daje Pekinowi większą swobodę manewru w rywalizacji globalnej.