Jak przekazało Reutersowi sześć osób zaznajomionych z ustaleniami amerykańskiego wywiadu, prezydent Rosji nadal dąży do zajęcia całej Ukrainy oraz odzyskania części terytoriów w Europie, które w przeszłości należały do Związku Radzieckiego. Najnowszy z tych raportów pochodzi z końca września.

Ustalenia wywiadu przedstawiają obraz odmienny od narracji prezentowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa oraz jego negocjatorów, którzy publicznie twierdzą, że Putin jest zainteresowany zakończeniem wojny. Agencja podkreśla, że wnioski amerykańskich służb stoją w sprzeczności z deklaracjami rosyjskiego przywódcy, który twierdzi, że nie stanowi zagrożenia dla Europy.

Putin mówi o pokoju, wywiad USA widzi inne cele Rosji

Według źródeł Reutersa, oceny wywiadowcze pozostają spójne od momentu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji w 2022 r. Są one zbieżne z analizami europejskich przywódców i służb specjalnych, które zakładają, że Moskwa dąży do podporządkowania całej Ukrainy oraz terytoriów byłego bloku sowieckiego, w tym państw należących do NATO. „Wywiad zawsze wskazywał, że Putin chce więcej” – powiedział Reutersowi Mike Quigley, członek komisji wywiadu Izby Reprezentantów z Partii Demokratycznej.

Obecnie Rosja kontroluje około 20 proc. terytorium Ukrainy, w tym większość obwodów ługańskiego i donieckiego, części obwodów zaporoskiego i chersońskiego oraz Krym. Putin uznaje półwysep i wszystkie cztery obwody za część Federacji Rosyjskiej.