Aktualizacja: 20.12.2025 11:41 Publikacja: 20.12.2025 10:47
Foto: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS
Czytaj więcej
Ukraina rozpoczęła w USA kolejną rundę rozmów pokojowych, które mają doprowadzić do ustalenia war...
Jak przekazało Reutersowi sześć osób zaznajomionych z ustaleniami amerykańskiego wywiadu, prezydent Rosji nadal dąży do zajęcia całej Ukrainy oraz odzyskania części terytoriów w Europie, które w przeszłości należały do Związku Radzieckiego. Najnowszy z tych raportów pochodzi z końca września.
Ustalenia wywiadu przedstawiają obraz odmienny od narracji prezentowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa oraz jego negocjatorów, którzy publicznie twierdzą, że Putin jest zainteresowany zakończeniem wojny. Agencja podkreśla, że wnioski amerykańskich służb stoją w sprzeczności z deklaracjami rosyjskiego przywódcy, który twierdzi, że nie stanowi zagrożenia dla Europy.
Według źródeł Reutersa, oceny wywiadowcze pozostają spójne od momentu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji w 2022 r. Są one zbieżne z analizami europejskich przywódców i służb specjalnych, które zakładają, że Moskwa dąży do podporządkowania całej Ukrainy oraz terytoriów byłego bloku sowieckiego, w tym państw należących do NATO. „Wywiad zawsze wskazywał, że Putin chce więcej” – powiedział Reutersowi Mike Quigley, członek komisji wywiadu Izby Reprezentantów z Partii Demokratycznej.
Obecnie Rosja kontroluje około 20 proc. terytorium Ukrainy, w tym większość obwodów ługańskiego i donieckiego, części obwodów zaporoskiego i chersońskiego oraz Krym. Putin uznaje półwysep i wszystkie cztery obwody za część Federacji Rosyjskiej.
Według dwóch źródeł zaznajomionych ze sprawą, administracja Trumpa naciska na Kijów, by w ramach proponowanego porozumienia pokojowego wycofał swoje siły z niewielkiej części obwodu donieckiego, którą nadal kontroluje. Taki postulat odrzuca prezydent Wołodymyr Zełenski, podobnie jak większość ukraińskiego społeczeństwa. Mimo to Donald Trump ocenia, iż porozumienie pokojowe jest „bliżej niż kiedykolwiek wcześniej”.
Negocjacje w sprawie tzw. 20-punktowego planu pokojowego od kilku tygodni prowadzą wysłannicy Trumpa – Jared Kushner oraz Steve Witkoff – rozmawiając z przedstawicielami Ukrainy, Rosji i państw europejskich. W piątek ukraińska delegacja pod przewodnictwem sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustema Umerowa prowadziła kolejną rundę negocjacji w Stanach Zjednoczonych. Na weekend do Miami przybywa natomiast rosyjska delegacja z Kiryłłem Dmitrijewem na czele. Wcześniej, podczas rozmów w Berlinie, amerykańscy, ukraińscy i europejscy negocjatorzy osiągnęli wstępne porozumienie dotyczące amerykańsko-europejskich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
Czytaj więcej
Ważne jest, że Wołodymyr Zełenski spotka się zarówno z prezydentem Karolem Nawrockim, jak i z mar...
Pakiet gwarancji miałby wejść w życie po podpisaniu porozumienia pokojowego i zakładałby rozmieszczenie głównie europejskich sił bezpieczeństwa w państwach sąsiednich oraz na terytorium Ukrainy, z dala od linii frontu. Plan obejmuje także wsparcie wywiadowcze ze strony USA, amerykańskie patrole powietrzne nad Ukrainą oraz ratyfikację porozumienia przez Senat USA. Jedno ze źródeł twierdzi, że gwarancje uzależnione są od zgody Kijowa na ustępstwa terytorialne, czemu zaprzeczają inni dyplomaci, wskazując na alternatywne rozwiązania. Szczegóły omawianego porozumienia nie są znane.
Zełenski odniósł się do propozycji z ostrożnością, mówiąc, że wciąż nie uzyskał odpowiedzi na pytanie, jakie realne działania miałyby wynikać z proponowanych gwarancji. Niepewne pozostaje również stanowisko Moskwy – Putin wielokrotnie sprzeciwiał się obecności zagranicznych wojsk na Ukrainie. Podczas piątkowej konferencji prasowej rosyjski dyktator ostrzegał, że jego warunki muszą zostać spełnione i przekonywał, że rosyjskie wojska w tym roku zajęły 6 tys. km kw. terytorium. Sekretarz stanu USA Marco Rubio przyznał, że nie jest jasne, czy Putin jest gotów zawrzeć porozumienie, czy nadal dąży do realizacji pierwotnych celów wojennych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Amerykańskie wojsko przeprowadziło zakrojone na szeroką skalę uderzenia na kilkadziesiąt celów tzw. Państwa Isla...
Ważne jest, że Wołodymyr Zełenski spotka się zarówno z prezydentem Karolem Nawrockim, jak i z marszałkami Sejmu...
Amerykańskie Dowództwo Południowe (SOUTHCOM), odpowiedzialne za działania amerykańskiej armii w rejonie Ameryki...
Tereny okupowane podlegają coraz większemu naciskowi Moskwy. Usunięto język ukraiński ze szkół, a teraz okupanci...
30-letni Hayden Davies, były brytyjski żołnierz, który został pojmany przez Rosjan w Donbasie na przełomie 2024...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas