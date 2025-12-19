Kniażycki był pytany o piątkową wizytę w Warszawie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - Ważne jest, że będzie spotkanie między prezydentem Ukrainy i prezydentem Polski. Ważne, że (Zełenski) spotka się z marszałkami Sejmu i Senatu - mówił.

Ukraiński parlamentarzysta: W Kijowie widzimy, że prezydent Polski i polski rząd prowadzą oddzielne polityki

Na pytanie czy w czasie rozmów prezydentów poruszone zostaną kwestie dotyczące polsko-ukraińskiej historii, Kniażycki odparł, że „teraz musimy mówić o przyszłości”. - Współpraca w kwestiach historycznych też jest bardzo ważna. Sądzę, że nie będzie jakichś radykalnych deklaracji w tej sprawie - dodał. - Oczywiście będzie wspólna deklaracja o tym, że musimy rozmawiać i chronić pamięć o ofiarach Wołynia - mówił też.

Kniażycki przekonywał też, że obecnie nie ma problemu z ekshumacjami ofiar rzezi wołyńskiej. - W Polsce teraz nie ma ekshumacji Ukraińców. Na terenie Ukrainy z ekshumacjami nie ma już żadnych problemów - zaznaczył. - Wspólne zagrożenia pomogą nam rozmawiać o trudnych rzeczach - dodał.

Pytany o relacje polsko-ukraińskie Kniażycki podkreślił, że Polska i Ukraina mierzą się ze „wspólnym zagrożeniem”, jakim jest Rosja i mają „wspólną przyszłość”. Deputowany do Rady Najwyższej mówił też, że dla Zełenskiego ważne jest wsparcie zarówno od polskiego prezydenta, jak i rządu oraz parlamentu. - To ważne, że spotka się ze wszystkimi (przedstawicielami wszystkich organów władzy – red.) - podkreślił.