Rzeczpospolita
Wydarzenia
Ukraiński parlamentarzysta: W obecnym tempie Rosja zajmie Donbas za 10 lat

Ważne jest, że Wołodymyr Zełenski spotka się zarówno z prezydentem Karolem Nawrockim, jak i z marszałkami Sejmu i Senatu - mówił w rozmowie z RMF FM Mykoła Kniażycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, polityk Frontu Ludowego.

Publikacja: 19.12.2025 07:41

Ukraińscy żołnierze

Ukraińscy żołnierze

Foto: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

Artur Bartkiewicz

Kniażycki był pytany o piątkową wizytę w Warszawie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - Ważne jest, że będzie spotkanie między prezydentem Ukrainy i prezydentem Polski. Ważne, że (Zełenski) spotka się z marszałkami Sejmu i Senatu - mówił.

Ukraiński parlamentarzysta: W Kijowie widzimy, że prezydent Polski i polski rząd prowadzą oddzielne polityki

Na pytanie czy w czasie rozmów prezydentów poruszone zostaną kwestie dotyczące polsko-ukraińskiej historii, Kniażycki odparł, że „teraz musimy mówić o przyszłości”. - Współpraca w kwestiach historycznych też jest bardzo ważna. Sądzę, że nie będzie jakichś radykalnych deklaracji w tej sprawie - dodał. - Oczywiście będzie wspólna deklaracja o tym, że musimy rozmawiać i chronić pamięć o ofiarach Wołynia - mówił też. 

Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki
Dyplomacja
Wołodymyr Zełenski w Warszawie. Uznał, że bardzo potrzebuje dziś Karola Nawrockiego

Kniażycki przekonywał też, że obecnie nie ma problemu z ekshumacjami ofiar rzezi wołyńskiej. - W Polsce teraz nie ma ekshumacji Ukraińców. Na terenie Ukrainy z ekshumacjami nie ma już żadnych problemów - zaznaczył. - Wspólne zagrożenia pomogą nam rozmawiać o trudnych rzeczach - dodał.

Pytany o relacje polsko-ukraińskie Kniażycki podkreślił, że Polska i Ukraina mierzą się ze „wspólnym zagrożeniem”, jakim jest Rosja i mają „wspólną przyszłość”. Deputowany do Rady Najwyższej mówił też, że dla Zełenskiego ważne jest wsparcie zarówno od polskiego prezydenta, jak i rządu oraz parlamentu. - To ważne, że spotka się ze wszystkimi (przedstawicielami wszystkich organów władzy – red.) - podkreślił. 

Mówiąc o znaczeniu spotkania Zełenskiego zarówno z Karolem Nawrockim, jak i z marszałkami Sejmu i Senatu oraz premierem Kniażycki wyjaśnił, że w Kijowie widzą dziś, że rząd i prezydent prowadzą oddzielne polityki. - Dla nas, dla Ukraińców ważne jest, aby Polska mówiła jednym głosem za Ukrainą i za wsparciem dla Ukrainy - zaznaczył. 

Ukraińscy żołnierze dezerterują, bo czytają w mediach, że zbliża się pokój?

Pytany o decyzję UE, by przekazać Ukrainie 90 mld euro finansowanych przez pożyczkę, a nie przy wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów, Kniażycki stwierdził, że „z jednej strony jest rozczarowany”, ale „z drugiej najważniejsze jest, że Ukraina otrzyma pieniądze”. - Jesteśmy zadowoleni z tej decyzji – dodał. 

Kniażycki mówił, że 90 mld euro wystarczy Ukrainie na półtora roku dalszego stawiania oporu Rosji. - Oczywiście, że pieniądze rosyjskie też będą kiedyś wykorzystane dla wsparcia Ukrainy - jak nie dzisiaj, to za rok - dodał. 

Jak wygląda obecnie sytuacja w Donbasie? (MAPA, stan na 16 grudnia)

Jak wygląda obecnie sytuacja w Donbasie? (MAPA, stan na 16 grudnia)

Foto: PAP

Na pytanie o sytuację na froncie Kniażycki mówił, że jest ona trudna, ponieważ Rosjanie prowadzą ofensywę. Zastrzegł jednak, że tempo zajmowania ukraińskiego terytorium przez Rosjan jest na tyle niskie, że przy jego utrzymaniu Rosja zajęłaby cały Donbas za 10 lat. Jak dodał największym problemem jest morale armii ukraińskiej. - Gdy zapada proukraińska decyzja UE czy USA, to jest lepsza sytuacja na froncie - wyjaśnił.

Dopytywany o masowe dezercje, o których ostatnio mówiło się w kontekście ukraińskiej armii, Kniażycki odparł, że dochodzi do nich „przez to, że w mediach światowych i ukraińskich” pisze się o rozmowach pokojowych i rychłym pokoju. - Część żołnierzy myśli dlaczego mamy tracić życie, jak za chwilę będzie pokój – dodał. Dlatego, jak podkreślił, należy skupić się na wyjaśnianiu ukraińskim żołnierzom jak naprawdę wygląda sytuacja. 

Pytany o wzrost nastrojów antyukraińskich w Polsce Kniażycki stwierdził, że są one inspirowane przez Rosję, a wspiera je aktywność m.in. polityków Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Czy działania tej partii też są, jego zdaniem, inspirowane przez Rosję? - Moim zdaniem tak. To co oni mówią jest wygodne dla Moskwy. Jak coś jest wygodne dla Moskwy, to jest inspirowane przez Moskwę - stwierdził. 

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Unia Europejska (UE) Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina
