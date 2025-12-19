Reklama

Cyberbezpieczeństwo w służbie zdrowia. „W szpitalu 600 komputerów i 2,5 informatyka”

Jak polskie placówki medyczne są przygotowane w zakresie cyberbezpieczeństwa? Co mogą w tym kontekście zmienić środki z KPO? Temat był przedmiotem dyskusji podczas Forum Rynku Zdrowia.

Publikacja: 19.12.2025 08:15

Foto: Adobe Stock

Jakub Czermiński

Cytowany przez Rynek Zdrowia Sebastian Błaźniak, prokurent Nexus Polska, ocenił, że zarządzanie szpitalem jest jak zarządzanie pożarem. Tematem wiodącym jest Centralna e-Rejestracja, która jest na chwilę obecną dosyć dużym utrapieniem i producentów systemów informatycznych, i menadżerów placówek. Trzeba naprawdę wiele rzeczy zorganizować, a na razie efekt dla pacjenta jest trochę iluzoryczny mówił.

Skoro mamy 200 aktualizacji systemu HIS (szpitalnego systemu informacyjnego red.) w ciągu roku, w szpitalu powiatowym 2,5 informatyka, który ma jeszcze cyberbezpieczeństwo, tysiąc zmian prawnych, 600 komputerów i 30 różnych aparatów medycznych pod sobą, to to jest pożar dodał.

Janusz Cieszyński
Zdrowie
Janusz Cieszyński: Podniósłbym sobie składkę zdrowotną

Dyrektor placówki medycznej wskazuje na cyberzagrożenie

Z kolei dyrektor naczelna Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, Wioletta Śląska-Zyśk, mówiła o wyzwaniach stojących przed dyrektorami szpitali w kontekście cyberbezpieczeństwa. Choćby dyrektor szpitala pracował i nie spał, nie jest w stanie spełnić wszystkich standardów. Nie wiem ilu z nas ma pełnomocników do spraw cyberbezpieczeństwa powiedziała w wypowiedzi przytaczanej przez Rynek Zdrowia.

Czekamy obecnie na pieniądze z KPO. Mam ponad 100 komputerów, które mają jeszcze system Windows 10. Można sobie wyobrazić, jakie to jest zagrożenie. Dlatego czekamy, żeby te umowy podpisać zaznaczyła.

Jak informuje Rynek Zdrowia, Aleksander Biernacki z firmy Exatel SA zwrócił uwagę, że w Polsce jest ponad tysiąc placówek medycznych, z czego mniej więcej jedna trzecia dostała dofinansowanie na cyberbezpieczeństwo. Co z resztą? Czy one nie są narażone na cyberataki? Czy są zabezpieczone przed takimi zagrożeniami? Śmiem wątpić stwierdził. Podkreślił, że cyberataki na placówki medyczne to codzienność. W moim zespole mamy takie powiedzenie, że spółki dzielimy na dwie części: pierwsza to ta, która została już zaatakowana, a druga ta, która dopiero będzie, bo wierzcie mi, jako operatorowi, że na pewno będzie przekonywał.

Poznański szpital zaprzecza informacjom o ograniczaniu dostępu do świadczeń / zdjęcie ilustracyjne
Zdrowie
Poznański szpital zaprzecza informacjom o ograniczaniu dostępu do świadczeń. „To są fake newsy”

180 cyberataków na szpital w ciągu doby

Tomasz Kopiec, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie mówił, że szpital MSWiA, który padł ofiarą cyberataku, nie otrzymał pieniędzy na cyberbezpieczeństwo, nie zakwalifikował się w konkursie z KPO. Drugim paradoksem jest to, że rozmawiamy o komponencie cyfrowym – 130 szpitali zostało pozytywnie ocenionych w konkursie, ale zostało wykluczonych z finansowania. My nie rywalizujemy z nikim, a zwłaszcza ze sobą, żeby dostać pieniądze na cyberbezpieczeństwo dodał, cytowany przez Rynek Zdrowia.

Kopiec podkreślił, że 5 października w jego szpitalu odnotowano ok. 180 cyberataków. Leczymy pacjentów, nie mamy wykształconych kadr, oficerów, wojska, cyberwojska, które chroni mój szpital przed atakami zewnętrznymi wskazał.

Czytaj więcej: 180 cyberataków na szpital w jeden dzień. „Działamy na komputerach z Windows 10”

Źródło: rp.pl / Rynek Zdrowia

