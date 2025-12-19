Aktualizacja: 19.12.2025 09:51 Publikacja: 19.12.2025 08:15
Cytowany przez Rynek Zdrowia Sebastian Błaźniak, prokurent Nexus Polska, ocenił, że zarządzanie szpitalem jest jak zarządzanie pożarem. – Tematem wiodącym jest Centralna e-Rejestracja, która jest na chwilę obecną dosyć dużym utrapieniem i producentów systemów informatycznych, i menadżerów placówek. Trzeba naprawdę wiele rzeczy zorganizować, a na razie efekt dla pacjenta jest trochę iluzoryczny – mówił.
– Skoro mamy 200 aktualizacji systemu HIS (szpitalnego systemu informacyjnego – red.) w ciągu roku, w szpitalu powiatowym 2,5 informatyka, który ma jeszcze cyberbezpieczeństwo, tysiąc zmian prawnych, 600 komputerów i 30 różnych aparatów medycznych pod sobą, to to jest pożar – dodał.
Z kolei dyrektor naczelna Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, Wioletta Śląska-Zyśk, mówiła o wyzwaniach stojących przed dyrektorami szpitali w kontekście cyberbezpieczeństwa. – Choćby dyrektor szpitala pracował i nie spał, nie jest w stanie spełnić wszystkich standardów. Nie wiem ilu z nas ma pełnomocników do spraw cyberbezpieczeństwa – powiedziała w wypowiedzi przytaczanej przez Rynek Zdrowia.
– Czekamy obecnie na pieniądze z KPO. Mam ponad 100 komputerów, które mają jeszcze system Windows 10. Można sobie wyobrazić, jakie to jest zagrożenie. Dlatego czekamy, żeby te umowy podpisać – zaznaczyła.
Jak informuje Rynek Zdrowia, Aleksander Biernacki z firmy Exatel SA zwrócił uwagę, że w Polsce jest ponad tysiąc placówek medycznych, z czego mniej więcej jedna trzecia dostała dofinansowanie na cyberbezpieczeństwo. – Co z resztą? Czy one nie są narażone na cyberataki? Czy są zabezpieczone przed takimi zagrożeniami? Śmiem wątpić – stwierdził. Podkreślił, że cyberataki na placówki medyczne to codzienność. – W moim zespole mamy takie powiedzenie, że spółki dzielimy na dwie części: pierwsza to ta, która została już zaatakowana, a druga ta, która dopiero będzie, bo wierzcie mi, jako operatorowi, że na pewno będzie – przekonywał.
Tomasz Kopiec, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie mówił, że szpital MSWiA, który padł ofiarą cyberataku, „nie otrzymał pieniędzy na cyberbezpieczeństwo, nie zakwalifikował się w konkursie z KPO”. – Drugim paradoksem jest to, że rozmawiamy o komponencie cyfrowym – 130 szpitali zostało pozytywnie ocenionych w konkursie, ale zostało wykluczonych z finansowania. My nie rywalizujemy z nikim, a zwłaszcza ze sobą, żeby dostać pieniądze na cyberbezpieczeństwo – dodał, cytowany przez Rynek Zdrowia.
Kopiec podkreślił, że 5 października w jego szpitalu odnotowano ok. 180 cyberataków. – Leczymy pacjentów, nie mamy wykształconych kadr, oficerów, wojska, cyberwojska, które chroni mój szpital przed atakami zewnętrznymi – wskazał.
Czytaj więcej: 180 cyberataków na szpital w jeden dzień. „Działamy na komputerach z Windows 10”
