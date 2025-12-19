Cytowany przez Rynek Zdrowia Sebastian Błaźniak, prokurent Nexus Polska, ocenił, że zarządzanie szpitalem jest jak zarządzanie pożarem. – Tematem wiodącym jest Centralna e-Rejestracja, która jest na chwilę obecną dosyć dużym utrapieniem i producentów systemów informatycznych, i menadżerów placówek. Trzeba naprawdę wiele rzeczy zorganizować, a na razie efekt dla pacjenta jest trochę iluzoryczny – mówił.

– Skoro mamy 200 aktualizacji systemu HIS (szpitalnego systemu informacyjnego – red.) w ciągu roku, w szpitalu powiatowym 2,5 informatyka, który ma jeszcze cyberbezpieczeństwo, tysiąc zmian prawnych, 600 komputerów i 30 różnych aparatów medycznych pod sobą, to to jest pożar – dodał.

Dyrektor placówki medycznej wskazuje na cyberzagrożenie

Z kolei dyrektor naczelna Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, Wioletta Śląska-Zyśk, mówiła o wyzwaniach stojących przed dyrektorami szpitali w kontekście cyberbezpieczeństwa. – Choćby dyrektor szpitala pracował i nie spał, nie jest w stanie spełnić wszystkich standardów. Nie wiem ilu z nas ma pełnomocników do spraw cyberbezpieczeństwa – powiedziała w wypowiedzi przytaczanej przez Rynek Zdrowia.

– Czekamy obecnie na pieniądze z KPO. Mam ponad 100 komputerów, które mają jeszcze system Windows 10. Można sobie wyobrazić, jakie to jest zagrożenie. Dlatego czekamy, żeby te umowy podpisać – zaznaczyła.