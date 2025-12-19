Reklama
Bank Japonii podniósł stopy procentowe

Japoński bank centralny podniósł swoją główną stopę procentową o 25 pb., do poziomu 0,75 proc. Stała się ona najwyższa od 30 lat.

Publikacja: 19.12.2025 09:22

Bank Japonii podniósł stopy procentowe

Foto: Soichiro Koriyama/Bloomberg

Hubert Kozieł

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie znaczenie ma decyzja Banku Japonii o podwyżce stóp procentowych?
  • Jak podwyżka stóp wpłynęła na japoński rynek obligacji i giełdę tokijską?
  • Jakie były przyczyny porzucenia przez Japonię reżimu ujemnych stóp procentowych?
  • Jakie prognozy na przyszłość dotyczą inflacji i wzrostu płac w Japonii?
  • Jak ostatnia decyzja Banku Japonii wpływa na perspektywy gospodarcze kraju?

W reakcji na decyzję Banku Japonii o podwyżce stóp, rentowność japońskich obligacji dziesięcioletnich przebiła poziom 2 proc. i stała się najwyższa od 1999 r. Na giełdzie tokijskiej nie było jednak gwałtownych reakcji. Indeks Nikkei 225 zyskał podczas piątkowej sesji nieco ponad 1 proc. Decyzja o podwyżce stóp była bowiem wcześniej powszechnie oczekiwana przez inwestorów.

Czytaj więcej

Sanae Takaichi nową premier Japonii
Giełda
Giełda w Tokio rozgrzana po wyborze Sanae Takaichi

Japonia rozpoczęła normalizację polityki monetarnej w ubiegłym roku, porzucając jedyny na świecie reżim ujemnych stóp proc., który obowiązywał od 2016 roku. Od tego czasu Bank Japonii powoli, ale konsekwentnie podnosił stopy, stwierdzając, że jego celem jest osiągnięcie „pozytywnego cyklu” wzrostu płac i cen. Inflacja utrzymywała się powyżej 2-procentowego celu Banku Japonii przez ostatnie 44  miesiące. Dane opublikowane w piątek pokazały wzrost cen konsumpcyjnych o 2,9 proc. w listopadzie. Podwyższona inflacja wywiera presję na realne płace, które spadały przez 10 miesięcy z rzędu.

Czy Bank Japonii będzie dalej podnosić stopy?

Wyższe stopy procentowe niosą ryzyko pogłębienia dekoniunktury w gospodarce japońskiej. Zrewidowane dane PKB za trzeci kwartał pokazały, że gospodarka skurczyła się wówczas bardziej niż początkowo szacowano. PKB spadł o 0,6 proc. kwartał do kwartału i o 2,3 proc. w ujęciu annualizowanym. Bank Japonii stwierdził w swoim komunikacie, że chociaż w gospodarce widoczne jest osłabienie, zyski przedsiębiorstw prawdopodobnie pozostaną wysokie, a firmy spodziewają się kontynuować podwyżki płac w 2026 roku. „Jest bardzo prawdopodobne, że mechanizm, w którym zarówno płace, jak i ceny rosną umiarkowanie, zostanie utrzymany” — wskazał japoński bank centralny, dodając, że prawdopodobieństwo osiągnięcia przez bazową inflację 2-procentowego celu rośnie.

Czytaj więcej

We wtorek japońskie media podawały, że Shigero Ishiba, premier Japonii (w środku) może złożyć dymisj
Gospodarka
Czy Krajowi Kwitnącej Wiśni grozi kryzys fiskalny?

Bank Japonii (BOJ) oświadczył również, że realne stopy procentowe mają pozostać „znacznie ujemne”, dodając, że łagodne warunki finansowe będą nadal stanowczo wspierać aktywność gospodarczą.

- Po tej podwyżce Bank Japonii prawdopodobnie podniesie stopę procentową w połowie 2026 roku, doprowadzając ją do docelowego poziomu 1 proc. - twierdzi  Shigeto Nagai, ekonomista z firmy Oxford Economics. Jego zdaniem kolejna podwyżka stóp mogłaby spowodować tarcia z premier Japonii Sanae Takaichi, jeśli inflacja będzie płynnie spadać w kierunku 2 proc. w pierwszej połowie 2026 roku. Takaichi podczas wewnątrzpartyjnych wyborów stanowczo sprzeciwiała się podwyżkom stóp przez Bank Japonii, ale od tego czasu złagodziła swoje stanowisko. W listopadzie gabinet Japonii zatwierdził pakiet stymulacyjny o łącznej wartości 21,3 biliona jenów (135,5 miliarda dol.), ponieważ Takaichi dąży do ożywienia spowalniającej gospodarki kraju i wsparcia konsumentów dotkniętych inflacją.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
