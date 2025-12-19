Z tego artykułu dowiesz się: Jakie znaczenie ma decyzja Banku Japonii o podwyżce stóp procentowych?

Jak podwyżka stóp wpłynęła na japoński rynek obligacji i giełdę tokijską?

Jakie były przyczyny porzucenia przez Japonię reżimu ujemnych stóp procentowych?

Jakie prognozy na przyszłość dotyczą inflacji i wzrostu płac w Japonii?

Jak ostatnia decyzja Banku Japonii wpływa na perspektywy gospodarcze kraju?

W reakcji na decyzję Banku Japonii o podwyżce stóp, rentowność japońskich obligacji dziesięcioletnich przebiła poziom 2 proc. i stała się najwyższa od 1999 r. Na giełdzie tokijskiej nie było jednak gwałtownych reakcji. Indeks Nikkei 225 zyskał podczas piątkowej sesji nieco ponad 1 proc. Decyzja o podwyżce stóp była bowiem wcześniej powszechnie oczekiwana przez inwestorów.

Japonia rozpoczęła normalizację polityki monetarnej w ubiegłym roku, porzucając jedyny na świecie reżim ujemnych stóp proc., który obowiązywał od 2016 roku. Od tego czasu Bank Japonii powoli, ale konsekwentnie podnosił stopy, stwierdzając, że jego celem jest osiągnięcie „pozytywnego cyklu” wzrostu płac i cen. Inflacja utrzymywała się powyżej 2-procentowego celu Banku Japonii przez ostatnie 44 miesiące. Dane opublikowane w piątek pokazały wzrost cen konsumpcyjnych o 2,9 proc. w listopadzie. Podwyższona inflacja wywiera presję na realne płace, które spadały przez 10 miesięcy z rzędu.

Czy Bank Japonii będzie dalej podnosić stopy?

Wyższe stopy procentowe niosą ryzyko pogłębienia dekoniunktury w gospodarce japońskiej. Zrewidowane dane PKB za trzeci kwartał pokazały, że gospodarka skurczyła się wówczas bardziej niż początkowo szacowano. PKB spadł o 0,6 proc. kwartał do kwartału i o 2,3 proc. w ujęciu annualizowanym. Bank Japonii stwierdził w swoim komunikacie, że chociaż w gospodarce widoczne jest osłabienie, zyski przedsiębiorstw prawdopodobnie pozostaną wysokie, a firmy spodziewają się kontynuować podwyżki płac w 2026 roku. „Jest bardzo prawdopodobne, że mechanizm, w którym zarówno płace, jak i ceny rosną umiarkowanie, zostanie utrzymany” — wskazał japoński bank centralny, dodając, że prawdopodobieństwo osiągnięcia przez bazową inflację 2-procentowego celu rośnie.