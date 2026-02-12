Aktualizacja: 12.02.2026 11:07 Publikacja: 12.02.2026 09:48
Gospodarka Wielkiej Brytanii hamuje. Ostatni kwartał poniżej oczekiwań
Licząc rok do roku, brytyjski PKB wzrósł w czwartym kwartale o 1 proc., po zwyżce o 1,2 proc. w trzecim. Oczekiwano wzrostu o 1,2 proc. Przez cały 2025 r. gospodarka brytyjska urosła o 1,3 proc. Tempo wzrostu gospodarczego było więc większe niż we Francji (0,7 proc.), Włoszech (0,5 proc.) i Niemczech (0,2 proc.), a takie same jak w Kanadzie.
- Dzięki decyzjom, które podjęliśmy, od wyborów doszło do sześciu obniżek stóp procentowych, inflacja spada szybciej, niż przewidywano, a nasza gospodarka jest najszybciej rozwijającą się gospodarką G7 w Europie. Rząd ma właściwy plan gospodarczy, aby zbudować silniejszą i bardziej bezpieczną gospodarkę – obniżając koszty życia, zmniejszając dług narodowy oraz tworząc warunki do wzrostu i inwestycji w każdej części kraju – skomentowała te dane Rachel Reeves, brytyjska kanclerz skarbu.
- Gospodarka Wielkiej Brytanii zakończyła 2025 r. na mało efektowną nutę. Zwraca uwagę w tym odczycie to, jak słabe okazały się inwestycje przedsiębiorstw (-2,7 proc.) oraz budownictwo (-2,1 proc.) w ostatnich miesiącach roku. Pierwsze z nich zostały w dużej mierze zniekształcone przez wahania w produkcji samochodów, związane z poważnym cyberatakiem pod koniec trzeciego kwartału – choć kusi, by obwiniać o to szerszą niepewność przed budżetem i słabą ufność biznesu – ocenia natomiast James Smith, ekonomista rynków rozwiniętych w ING.
Biuro ds. Odpowiedzialności Budżetowej (OBR) prognozuje wzrost PKB na poziomie 1,4 proc. w 2026 r. Ten związany z rządem ośrodek analityczny oczekuje, że gospodarka będzie rosła w tempie 1,5 proc. rocznie aż do 2030 r., częściowo z powodu niskiego wzrostu produktywności. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje 1,3 proc. wzrostu brytyjskiego PKB w 2026 r. Mediana prognoz analityków zebranych przez agencję Bloomberga sugeruje wzrost o 1 proc. Poszczególne prognozy są w przedziale od 0,6 proc. (SMBC Nikko) do 1,5 proc. (Fitch Solutions).
- Gospodarka Wielkiej Brytanii zakończyła 2025 r. zdecydowanie na wolnym biegu, rozczarowując oczekiwania i pozostając na niskim biegu w ostatnim kwartale roku, gdy firmy i konsumenci trawili listopadowy budżet kanclerza. To wyraźna zmiana losów gospodarki – po silnym wzroście w pierwszej połowie roku, który nie przeniósł się na resztę 2025 r. Wielu ma nadzieję, że tak wolne tempo ekspansji w ostatnim kwartale jest tylko tymczasowe – po tym, jak wstrzymanie produkcji w Jaguar Land Rover zahamowało wzrost jesienią i doprowadziło do gwałtownego spadku produktywności. Sektor usług radził sobie dobrze w grudniu, ale budownictwo i produkcja przemysłowa zanotowały spadki. Wydatki konsumpcyjne dawały bardziej obiecujące sygnały i odbiły dzięki wzrostowi realnych płac, który przełożył się na wyższe wydatki detaliczne i online – wskazuje Scott Gardner, strateg inwestycyjny w JP Morgan Personal Investing.
