Z tego artykułu się dowiesz: Jak zmieniało się tempo wzrostu PKB Wielkiej Brytanii w 2025 roku w porównaniu do oczekiwań?

Czym charakteryzowały się wyniki gospodarcze Wielkiej Brytanii w czwartym kwartale 2025 roku?

Jakie są prognozy wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii na 2026 rok według różnych instytucji?

Jakie było najsilniejsze i najsłabsze sektory gospodarki brytyjskiej w 2025 roku?

Licząc rok do roku, brytyjski PKB wzrósł w czwartym kwartale o 1 proc., po zwyżce o 1,2 proc. w trzecim. Oczekiwano wzrostu o 1,2 proc. Przez cały 2025 r. gospodarka brytyjska urosła o 1,3 proc. Tempo wzrostu gospodarczego było więc większe niż we Francji (0,7 proc.), Włoszech (0,5 proc.) i Niemczech (0,2 proc.), a takie same jak w Kanadzie.

- Dzięki decyzjom, które podjęliśmy, od wyborów doszło do sześciu obniżek stóp procentowych, inflacja spada szybciej, niż przewidywano, a nasza gospodarka jest najszybciej rozwijającą się gospodarką G7 w Europie. Rząd ma właściwy plan gospodarczy, aby zbudować silniejszą i bardziej bezpieczną gospodarkę – obniżając koszty życia, zmniejszając dług narodowy oraz tworząc warunki do wzrostu i inwestycji w każdej części kraju – skomentowała te dane Rachel Reeves, brytyjska kanclerz skarbu.

- Gospodarka Wielkiej Brytanii zakończyła 2025 r. na mało efektowną nutę. Zwraca uwagę w tym odczycie to, jak słabe okazały się inwestycje przedsiębiorstw (-2,7 proc.) oraz budownictwo (-2,1 proc.) w ostatnich miesiącach roku. Pierwsze z nich zostały w dużej mierze zniekształcone przez wahania w produkcji samochodów, związane z poważnym cyberatakiem pod koniec trzeciego kwartału – choć kusi, by obwiniać o to szerszą niepewność przed budżetem i słabą ufność biznesu – ocenia natomiast James Smith, ekonomista rynków rozwiniętych w ING.