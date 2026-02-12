Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Wielka Brytania zwalnia. Inwestycje i budownictwo ciągną w dół PKB

PKB Wielkiej Brytanii wzrósł w czwartym kwartale o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami, czyli tyle samo, co w trzecim kwartale. Średnio spodziewano się wzrostu o 0,2 proc.

Publikacja: 12.02.2026 09:48

Gospodarka Wielkiej Brytanii hamuje. Ostatni kwartał poniżej oczekiwań

Gospodarka Wielkiej Brytanii hamuje. Ostatni kwartał poniżej oczekiwań

Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Hubert Kozieł

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak zmieniało się tempo wzrostu PKB Wielkiej Brytanii w 2025 roku w porównaniu do oczekiwań?
  • Czym charakteryzowały się wyniki gospodarcze Wielkiej Brytanii w czwartym kwartale 2025 roku?
  • Jakie są prognozy wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii na 2026 rok według różnych instytucji?
  • Jakie było najsilniejsze i najsłabsze sektory gospodarki brytyjskiej w 2025 roku?

Licząc rok do roku, brytyjski PKB wzrósł w czwartym kwartale o 1 proc., po zwyżce o 1,2 proc. w trzecim. Oczekiwano wzrostu o 1,2 proc. Przez cały 2025 r. gospodarka brytyjska urosła o 1,3 proc. Tempo wzrostu gospodarczego było więc większe niż we Francji (0,7 proc.), Włoszech (0,5 proc.) i Niemczech (0,2 proc.), a takie same jak w Kanadzie.

- Dzięki decyzjom, które podjęliśmy, od wyborów doszło do sześciu obniżek stóp procentowych, inflacja spada szybciej, niż przewidywano, a nasza gospodarka jest najszybciej rozwijającą się gospodarką G7 w Europie. Rząd ma właściwy plan gospodarczy, aby zbudować silniejszą i bardziej bezpieczną gospodarkę – obniżając koszty życia, zmniejszając dług narodowy oraz tworząc warunki do wzrostu i inwestycji w każdej części kraju – skomentowała te dane Rachel Reeves, brytyjska kanclerz skarbu.

Czytaj więcej

Wielka Brytania ze słabym wzrostem PKB. Zaszkodził atak hakerski
Dane gospodarcze
Wielka Brytania ze słabym wzrostem PKB. Zaszkodził atak hakerski

- Gospodarka Wielkiej Brytanii zakończyła 2025 r. na mało efektowną nutę. Zwraca uwagę w tym odczycie  to, jak słabe okazały się inwestycje przedsiębiorstw (-2,7 proc.) oraz budownictwo (-2,1 proc.) w ostatnich miesiącach roku. Pierwsze z nich zostały w dużej mierze zniekształcone przez wahania w produkcji samochodów, związane z poważnym cyberatakiem pod koniec trzeciego kwartału – choć kusi, by obwiniać o to szerszą niepewność przed budżetem i słabą ufność biznesu – ocenia natomiast James Smith, ekonomista rynków rozwiniętych w ING.

Reklama
Reklama

Co czeka gospodarkę brytyjską w tym roku?

Biuro ds. Odpowiedzialności Budżetowej (OBR) prognozuje wzrost PKB na poziomie  1,4 proc. w 2026 r. Ten związany z rządem ośrodek analityczny oczekuje, że gospodarka będzie rosła w tempie 1,5 proc. rocznie aż do 2030 r., częściowo z powodu niskiego wzrostu produktywności. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje 1,3 proc. wzrostu brytyjskiego PKB w 2026 r.  Mediana prognoz analityków zebranych przez agencję Bloomberga sugeruje wzrost o 1 proc. Poszczególne prognozy są w przedziale od 0,6 proc. (SMBC Nikko) do 1,5 proc. (Fitch Solutions). 

Czytaj więcej

Brytyjski premier Keir Starmer odwiedził ostatnio Pekin i zachwalał znaczenie relacji z Chinami dla
Biznes
Kanada i Wielka Brytania kuszą Chiny. Waszyngton grozi konsekwencjami

- Gospodarka Wielkiej Brytanii zakończyła 2025 r. zdecydowanie na wolnym biegu, rozczarowując oczekiwania i pozostając na niskim biegu w ostatnim kwartale roku, gdy firmy i konsumenci trawili listopadowy budżet kanclerza. To wyraźna zmiana losów gospodarki – po silnym wzroście w pierwszej połowie roku, który nie przeniósł się na resztę 2025 r. Wielu ma nadzieję, że tak wolne tempo ekspansji w ostatnim kwartale jest tylko tymczasowe – po tym, jak wstrzymanie produkcji w Jaguar Land Rover zahamowało wzrost jesienią i doprowadziło do gwałtownego spadku produktywności. Sektor usług radził sobie dobrze w grudniu, ale budownictwo i produkcja przemysłowa zanotowały spadki. Wydatki konsumpcyjne dawały bardziej obiecujące sygnały i odbiły dzięki wzrostowi realnych płac, który przełożył się na wyższe wydatki detaliczne i online – wskazuje Scott Gardner, strateg inwestycyjny w JP Morgan Personal Investing.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Wielka Brytania Dane Gospodarcze Produkt Krajowy Brutto (PKB) Prognozy
Mocne dane z GUS. PKB Polski urósł najmocniej od ponad trzech lat
Dane gospodarcze
Mocne dane z GUS. PKB Polski urósł najmocniej od ponad trzech lat
Prezes NBP Adam Glapiński
Dane gospodarcze
Adam Glapiński: Marzec dobrym momentem na obniżkę stóp procentowych
Prezes NBP Adam Glapiński
Dane gospodarcze
Co ze stopami procentowymi? Wynik lutowego posiedzenia RPP wisi na włosku
PMI znów poniżej 50 pkt. Polski przemysł utknął w stagnacji
Dane gospodarcze
Bez przełomu w polskim przemyśle według nowych danych o PMI
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Prezes GUS Marek Cierpiał-Wolan na konferencji prasowej w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie
Dane gospodarcze
Prezes GUS: Nie manipulujemy danymi. PKB rośnie. Inflacja spada. Liczba Polaków też
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama