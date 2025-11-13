Wielka Brytania ze słabym wzrostem PKB. Zaszkodził atak hakerski

Aktualizacja: 13.11.2025 11:15 Publikacja: 13.11.2025 10:08
Foto: Bloomberg
We wrześniu gospodarka brytyjska skurczyła się o 0,1 proc. (licząc miesiąc do miesiąca), po tym, jak w sierpniu jej wzrost był zerowy. Produkcja spadła o 2 proc. we wrześniu, głównie z powodu 28,6 proc. spadku w produkcji pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, ponieważ JLR (Jaguar Land Rover) całkowicie wstrzymał działalność na cały miesiąc z powodu ataku hakerskiego. Przestoje w pracy fabryk JLR poważnie zakłóciły łańcuch dostaw i obniżyły miesięczny PKB o 0,17 punktu procentowego.
– W całym kwartale produkcja była słaba głównie z powodu sektora wytwórczego. Szczególnie wyraźny był spadek produkcji samochodów we wrześniu, odzwierciedlający wpływ incydentu cybernetycznego, a także spadek w często niestabilnym przemyśle farmaceutycznym – twierdzi Liz McKeown, dyrektor ds. statystyk ekonomicznych w ONS, czyli brytyjskim urzędzie statystycznym.
– Za dużą część spadku PKB we wrześniu i umiarkowanego wzrostu w trzecim kwartale odpowiada atak hakerski na JLR. Mimo to, w szerszej perspektywie gospodarka ma trudności z osiągnięciem przyzwoitego rozpędu w obliczu wyższych podatków i słabej aktywności zagranicznej. A biorąc pod uwagę, że podwyżki podatków w nadchodzącym budżecie prawdopodobnie obetną PKB o około 0,2 proc. w 2026 r., nie ma wielu powodów, by sądzić, że wzrost PKB znacznie przyspieszy – prognozuje Ruth Gregory, ekonomistka z firmy badawczej Capital Economics.
Dane o PKB pojawiły się przed długo oczekiwanym jesiennym budżetem rządu brytyjskiego, który ma zostać ogłoszony 26 listopada. Spodziewane jest, że Rachel Reeves, brytyjska kanclerz skarbu, ogłosi nowe podwyżki podatków. Istnieją obawy, że te podwyżki mogą zahamować wydatki konsumenckie i aktywność gospodarczą.
– W moim budżecie później w tym miesiącu podejmę sprawiedliwe decyzje, aby zbudować silną gospodarkę, która pomoże nam kontynuować skracanie list oczekujących, redukcję długu narodowego i obniżanie kosztów życia – zapowiedziała Reeves.
– Wszystkie oczy będą teraz zwrócone na nadchodzący budżet, a kolejny słaby odczyt PKB tylko doda do debat na temat tego, jakie dźwignie kanclerz może pociągnąć, aby stymulować wzrost. W naszej opinii kluczowe dla odblokowania przyzwoitego, trwałego wzrostu jest pobudzenie aktywności na rynku mieszkaniowym... To powiedziawszy, przy niemal pewnych podwyżkach podatków, konsumpcja i w konsekwencji wydatki na usługi mogą napotkać więcej przeszkód od drugiego kwartału przyszłego roku, kiedy mogą wejść w życie środki podatkowe i wydatkowe. Wszystko wciąż jest do rozegrania – wskazuje Scott Gardner, strateg inwestycyjny w JPMorgan Personal Investing.
