Wielka Brytania ze słabym wzrostem PKB. Zaszkodził atak hakerski

Z tego artykułu dowiesz się: Jaki był wzrost PKB Wielkiej Brytanii w trzecim kwartale?

Jakie czynniki przyczyniły się do spadku brytyjskiego PKB we wrześniu?

W jaki sposób atak hakerski wpłynął na brytyjski przemysł motoryzacyjny oraz cały sektor wytwórczy?

Jaki jest przewidywany wpływ zmian podatkowych na brytyjską gospodarkę w 2026 roku?

We wrześniu gospodarka brytyjska skurczyła się o 0,1 proc. (licząc miesiąc do miesiąca), po tym, jak w sierpniu jej wzrost był zerowy. Produkcja spadła o 2 proc. we wrześniu, głównie z powodu 28,6 proc. spadku w produkcji pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, ponieważ JLR (Jaguar Land Rover) całkowicie wstrzymał działalność na cały miesiąc z powodu ataku hakerskiego. Przestoje w pracy fabryk JLR poważnie zakłóciły łańcuch dostaw i obniżyły miesięczny PKB o 0,17 punktu procentowego.

– W całym kwartale produkcja była słaba głównie z powodu sektora wytwórczego. Szczególnie wyraźny był spadek produkcji samochodów we wrześniu, odzwierciedlający wpływ incydentu cybernetycznego, a także spadek w często niestabilnym przemyśle farmaceutycznym – twierdzi Liz McKeown, dyrektor ds. statystyk ekonomicznych w ONS, czyli brytyjskim urzędzie statystycznym.

– Za dużą część spadku PKB we wrześniu i umiarkowanego wzrostu w trzecim kwartale odpowiada atak hakerski na JLR. Mimo to, w szerszej perspektywie gospodarka ma trudności z osiągnięciem przyzwoitego rozpędu w obliczu wyższych podatków i słabej aktywności zagranicznej. A biorąc pod uwagę, że podwyżki podatków w nadchodzącym budżecie prawdopodobnie obetną PKB o około 0,2 proc. w 2026 r., nie ma wielu powodów, by sądzić, że wzrost PKB znacznie przyspieszy – prognozuje Ruth Gregory, ekonomistka z firmy badawczej Capital Economics.

Jakie są perspektywy dla gospodarki brytyjskiej?

Dane o PKB pojawiły się przed długo oczekiwanym jesiennym budżetem rządu brytyjskiego, który ma zostać ogłoszony 26 listopada. Spodziewane jest, że Rachel Reeves, brytyjska kanclerz skarbu, ogłosi nowe podwyżki podatków. Istnieją obawy, że te podwyżki mogą zahamować wydatki konsumenckie i aktywność gospodarczą.