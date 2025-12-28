Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są argumenty związków zawodowych w sprawie unii celnej z UE?

Dlaczego premier Keir Starmer jest przeciwny dołączeniu do unii celnej z UE?

Jakie stanowisko zajmują czołowi ministrowie gabinetu Starmera wobec brexitu?

Dlaczego konserwatyści i Reform UK sprzeciwiają się unii celnej z UE?

Jak brexit wpływa na ceny w brytyjskich supermarketach według szefa TUC?

Paul Nowak z TUC powiedział BBC, że uważa to za niezbędne dla pobudzenia wzrostu gospodarczego i ostrzegł, że zaufanie do głównego nurtu polityki może „wyparować”, jeśli poziom życia nie ulegnie poprawie.

Nowak zaapelował do premiera Keira Starmera, by nie odżegnywał się od unii celnej z UE, argumentując, że obniżyłoby to bariery w handlu z największym rynkiem Wielkiej Brytanii.

Keir Starmer zapowiedział, że chce „zresetować” relacje z Brukselą, ale wykluczył ponowne przystąpienie do jednolitego rynku UE oraz do unii celnej – przypomina BBC. Premier obawia się, że niedawne umowy handlowe z USA i Indiami zostałyby unieważnione, gdyby Wielka Brytania ponownie dołączyła do unijnych struktur. Manifest Partii Pracy wykluczył podpisanie umowy o przystąpieniu do istniejącej unii celnej UE.