Paul Nowak z TUC powiedział BBC, że uważa to za niezbędne dla pobudzenia wzrostu gospodarczego i ostrzegł, że zaufanie do głównego nurtu polityki może „wyparować”, jeśli poziom życia nie ulegnie poprawie.
Nowak zaapelował do premiera Keira Starmera, by nie odżegnywał się od unii celnej z UE, argumentując, że obniżyłoby to bariery w handlu z największym rynkiem Wielkiej Brytanii.
Keir Starmer zapowiedział, że chce „zresetować” relacje z Brukselą, ale wykluczył ponowne przystąpienie do jednolitego rynku UE oraz do unii celnej – przypomina BBC. Premier obawia się, że niedawne umowy handlowe z USA i Indiami zostałyby unieważnione, gdyby Wielka Brytania ponownie dołączyła do unijnych struktur. Manifest Partii Pracy wykluczył podpisanie umowy o przystąpieniu do istniejącej unii celnej UE.
W ostatnim czasie jednak czołowi ministrowie gabinetu Starmera, tacy jak minister zdrowia Wes Streeting i wicepremier David Lammy, mówili otwarcie o tym, jakie szkody gospodarcze są skutkiem brexitu i chwalili zalety bliższych relacji z Brukselą.
Na początku grudnia 2025 r. trzynastu posłów Partii Pracy poparło projekt ustawy Liberalnych Demokratów, zobowiązujący rząd do rozpoczęcia negocjacji w sprawie dołączenia do specjalnie wynegocjowanej unii celnej z UE.
Konserwatyści oraz Reform UK sprzeciwiają się ponownemu wejściu do unii celnej, twierdząc, że podważyłoby to korzyści płynące – ich zdaniem – z brexitu.
Unia celna zniosłaby cła i podatki na towary między Wielką Brytanią a UE, ograniczając biurokrację – przypomina BBC.
Krytycy wskazują jednak, że jednocześnie poważnie ograniczyłaby ona zdolność Wielkiej Brytanii do zawierania własnych globalnych umów handlowych, ponieważ UE nakładałaby wspólną taryfę na towary spoza obszaru unii celnej i oczekiwałaby od Wielkiej Brytanii dostosowania się do wspólnych standardów.
„Rok 2026 naprawdę musi być momentem, w którym rząd zmierzy się z kryzysem kosztów życia” – powiedział Nowak w rozmowie z BBC.
Dodał, że jednym z powodów, dla których ceny w brytyjskich supermarketach są tak wysokie, jest „zła umowa brexitowa”. „Rząd absolutnie nie powinien niczego wykluczać. Powinien rozważyć każdą opcję naszych relacji z Unią Europejską – aż po unię celną włącznie” – uważa Nowak, który podkreśla, że dobra umowa z Europą jest niezbędna.
Nowak, który jako szef TUC reprezentuje 47 związków zawodowych o łącznej liczbie członków przekraczającej pięć milionów osób, wskazał na badania Joseph Rowntree Foundation, z których wynika, że wyborcy odczuwający niepewność finansową odchodzą od Partii Pracy w większym stopniu niż ci, którzy czują się bezpieczniej.
Sam TUC zlecił sondaż, z którego wynika, że jedna piąta Brytyjczyków pomija część posiłków, a jedna trzecia spodziewa się pogorszenia swojej sytuacji finansowej.
Nowak pochwalił działania już zapowiedziane przez rząd, mające pomóc niektórym rodzinom – takie jak zniesienie limitu świadczeń na dwoje dzieci – ale stwierdził, że rząd powinien zrobić więcej.
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
