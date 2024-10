Londyn: finansowe skutki brexitu. Burmistrz City of London ujawnia dane

- Brexit to był koszmar. W 2016 r. (roku referendum — red.) mieliśmy 525 tys. pracowników. Oceniam, że straciliśmy z tego aż 40 tys. — powiedział zarządzający londyńskim centrum finansowym w którym znajduje się m.in. Bank Anglii, banki międzynarodowe i towarzystwa ubezpieczeniowe. Wymieniona przez niego liczba jest znacznie większa od 7 tys. utraconych miejsc pracy, jaką wyliczyli do 2022 r. doradcy z EY. Chodzi o osoby, które z Londynu wyjechały do pracy w krajach Unii Europejskiej.

Gospodarka zwolniła przez brexit

Według Mainelliego, który przez wiele lat był związany z City i miał wpływ na jego losy jeszcze zanim został burmistrzem tej dzielnicy, najbardziej zyskał na exodusie Dublin, bo tam przeniosło się 10 tys. pracowników. Skorzystały na tym również Mediolan, Paryż i Amsterdam.

Teraz londyńska dzielnica rozrasta się, także w dziedzinach poza finansami, nowe miejsca pracy wyrównują skutki brexitu. Liczba pracowników wzrosła do 615 tys. dzięki rozwojowi sektora ubezpieczeń i firm od analizowania danych. Liczby wymienione przez burmistrza wskazują jednak na rozmiary upadku w czasie, gdy Wielka Brytania stara się odbudować mosty z kontynentalną Europą. Mainelli chce rozwijać stosunki z kontynentem w sytuacji, gdy brytyjski wzrost gospodarczy zwolnił, a obie strony nie potrafią porozumieć się co do warunków rozstania — pisze Reuter.