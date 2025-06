Otwarcie na dialog, czekanie na konkretne działania

Same piękne słowa, nawet w najlepszym związku, to jednak nie wszystko. Za nimi powinny iść czyny. Te, niestety, od lat pozostają najsłabszym punktem naszego rynku kapitałowego. Odważnych deklaracji i dyskusji na jego temat mieliśmy bowiem już tyle, że czasami trudno też do nich podchodzić poważnie. Tymczasem działań albo brakuje, albo sukcesywnie są przesuwane, albo są nieadekwatne do oczekiwań i potrzeb rynku.

Nadzieja podobno umiera ostatnia, więc i teraz rynek wierzy, że na pustych słowach się nie skończy. Wiara ta jest podsycana przez unikalny klimat, który daje się wyczuć na rynku kapitałowym, co zresztą dało się zaobserwować w Nałęczowie. Również słowa decydentów pozwalają wierzyć, że może być inaczej. Minister finansów Andrzej Domański w swoim wystąpieniu zapewnił, że prowadzony przez niego resort przyspieszy prace nad zmianami dotyczącymi rynku kapitałowego, również jeśli chodzi o deregulacje.

Rynkowe pomysły

Klimat, który panował podczas Forum Funduszy, dobrze oddało wystąpienie przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego. – Poziom oszczędności w naszym kraju nadal jest niższy niż w najbardziej rozwiniętych gospodarkach unijnych, jednak istotnie rośnie, w związku z czym pole do zagospodarowania przez produkty inwestycyjne też rośnie. To powoduje, że możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem – podkreślał Jastrzębski.

Patrząc na przebieg XIX Forum Funduszy, można dojść do wniosku, że uczestnikom dyskusji, co do zasady, udało się dojść do głównych konkluzji, które powinny towarzyszyć myśleniu i działaniom na rzecz rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Na czym trzeba się więc skupić, by faktycznie przekonać Polaków do większej aktywności inwestycyjnej?

– Po pierwsze: potrzebujemy zmian systemowych, które zachęcą do inwestowania. Wśród postulatów pojawiały się m.in. likwidacja tzw. podatku Belki czy częstsze zapisy do PPK. Po drugie: uproszczenia i deregulacje. Musimy ułatwić drogę klienta do rynku kapitałowego, zwiększyć elastyczność działania funduszy inwestycyjnych i uprościć ofertę – by była bardziej zrozumiała i przejrzysta. Po trzecie: w jaki sposób dystrybuować fundusze i dotrzeć do klientów za pośrednictwem wszystkich dziś dostępnych kanałów, w tym także sztucznej inteligencji. I wreszcie po czwarte: lepsze przygotowanie ekonomiczne społeczeństwa. Nadal zbyt wielu Polakom brakuje wiedzy finansowej, dlatego edukacja inwestycyjna powinna być absolutnym priorytetem. Potrzebujemy wspólnego, konsekwentnego działania wszystkich interesariuszy rynku. Tylko wtedy uda się przejść od oszczędzania do inwestowania na większą skalę. Zapraszam już dziś na XX Forum Funduszy, na którym podsumujemy wszystko to, co udało się nam zrobić w ciągu tych 20 lat – mówi Małgorzata Rusewicz, prezeska IZFiA.