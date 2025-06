Zgodził się z tym Tomasz Stadnik, prezes zarządu TFI PZU, choć mówił o podwyżce limitów raczej o 100 proc.

- Problem nie leży w limitach. Większość posiadaczy IKE i IKZE i tak ich nie wykorzystuje – wskazywał Rafał Madej, prezes zarządu PKO TFI. Jego zdaniem ważniejsze jest upowszechnienie wiedzy na temat produktów inwestycyjnych.

Tomasz Stadnik przekonywał, że potrzebne jest zrównanie opodatkowania nieruchomości oraz na rynku kapitałowym. – To kosztuje fiskalnie, ale przywraca pewnego rodzaju logikę. To co jest obecnie, jest szkodliwe. Kije i marchewki są źle ustawione – mówił szef TFI PZU.

Tomasz Korab, prezes zarządu EQUES Investment TFI mówił o opłatach, które w przypadku małych TFI stanowią poważny problem. – Dla dużych, bankowych TFI milion złotych, to kwota, która leży między słoikami, dla nas to główna bariera – przekonywał Korab.

Paweł Borys, prezes zarządu MCI Capital TFI przekonywał, że ważne jest odbudowanie zaufania Polaków do długoterminowego oszczędzania na czas emerytury. To kwestia coraz bardziej paląca ze względu na obniżającą się stopę zastąpienia, czyli stosunek emerytury do ostatniej pensji przed przejściem na nią, która w przypadku świadczeń z ZUS spadnie z dzisiejszych przeszło 50 proc. do zaledwie około 25 proc. w 2060 r. Na to nakłada się rosnąca długość życia. – Problem będzie się pogłębiał – mówił Paweł Borys. I przekonywał, ze w tej sytuacji szczególnie istotna jest budowa silnego filara kapitałowego rynku emerytalnego. W tym upowszechnianie PPK.

- Fajne byłoby też otwarcie rynku funduszy na alternatywne strategie inwestycyjne – dodał szef MCI Capital TFI.