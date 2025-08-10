Ze świata słowa sprzeciwu wobec planów Izraela skierowało do Jerozolimy wiele rządów, zwłaszcza 20 krajów arabskich z Arabią Saudyjską na czele. Jednak najbardziej zdecydowana reakcja nadeszła z Berlina. – Niemiecki rząd nie zatwierdzi do odwołania żadnego eksportu sprzętu wojskowego, który mógłby zostać użyty w Strefie Gazy — oświadczył kanclerz Friedrich Merz. Nie zrobiło to żadnego wrażenia na Netanjahu, który słowa kanclerza skwitował uwagą, że Berlin zdecydował się wspierać terrorystów Hamasu. Niemcy są drugim po USA dostarczycielem broni dla państwa żydowskiego i wiernym, aczkolwiek niebezkrytycznym sojusznikiem. Mimo tego w Berlinie nadal obowiązuje doktryna Angeli Merkel, która nazwała istnienie Izraela „niemiecką racją stanu”. Oświadczyła to w Knesecie, kiedy w 2008 roku przemawiała tam jako pierwsza w historii szefowa niemieckiego rządu. W dodatku w języku sprawców Holokaustu, co wywołało sprzeciw m.in. Benjamina Netanjahu, który stał wtedy na czele opozycji.

Netanjahu jest obecnie najdłużej urzędującym szefem rządu Izraela i cała jego strategia opiera się na sojuszu z USA. Liczy na to, że ma tam nadal bezkrytyczne poparcie administracji Trumpa. Jeszcze przed podjęciem przez Izrael decyzji o rozszerzeniu wojny, Trump nie miał nic przeciwko, mówiąc, że to od Izraela zależy, czy okupować nawet całą Strefę Gazy. Planów okupacji całej strefy nie udało się Netanjahu przeforsować w swoim rządzie. Obecnie twierdzi, że Izrael nie ma zamiaru utrzymywać na stałe wojska w Strefie Gazy, a jej zarząd ma zostać przekazany docelowo władzom cywilnym, jednak bez udziału Hamasu czy Autonomii Palestyńskiej, sprawującej iluzoryczną kontrolę nad okupowanym Zachodnim Brzegu i będącej wrogiem Hamasu.

W rękach Hamasu przebywa jeszcze 20 żywych zakładników

Tymczasem z danych satelitarnych wynika, że oddziały armii izraelskiej przemieszczają się w kierunku ruin Gazy. Plan zakłada, aby wywabić ludność cywilną obietnicą dostawy pomocy humanitarnej jedynie poza strefą walk. Po jej otrzymaniu ludzie nie będą mogli powrócić do miejsc, z których wyruszyli. Zgodnie z oczekiwaniem izraelskich wojskowych w mieście pozostaną jedynie bojownicy Hamasu, z którymi rozprawić się ma izraelska armia. Równocześnie mieliby zostać uwolnieni izraelscy zakładnicy, taki jak wycieńczony Evyatar David, którego udostępnione niedawno przez Hamas zdjęcia z ciemnego podziemnego tunelu wywołały falę oburzenia na świecie, przesłaniając na chwilę obrazy cierpień i głodowej śmierci tysięcy Palestyńczyków w Gazie. Nie ma jednak pewności, czy tam właśnie przetrzymywani są izraelscy zakładnicy. Niewykluczone że znajdują się w innych miejscach na obszarze jednej czwartej powierzchni Strefy Gazy, której nie kontroluje obecnie izraelska armia.

W rękach Hamasu przebywa jeszcze 20 żywych zakładników. W rękach terrorystów jest też 30 ciał uprowadzonych niemal dwa lata temu Izraelczyków. – Jest oczywistą prawdą, że nikomu nie udało się jeszcze zwalczyć terrorystów przy pomocy armii — mówi „Rzeczpospolitej” Peter Lintl, ekspert berlińskiego think tanku Wissenschaft und Politik. Takie jest też zdanie wielu izraelskich ekspertów. Zdaniem Lintla należy się zastanowić, czy wszystkie te plany nie służą jedynie wywarciu presji na Hamas w celu dalszych ustępstw w negocjacjach dotyczących uwolnienia zakładników w zamian za pewne koncesje Izraela. Mogą o tym świadczyć informacje agencji Axios, która cytując wysokiego rangą urzędnika izraelskiego, stwierdziła, że skrajnie prawicowi ministrowie w rządzie Netanjahu – Itamar Ben Gewir oraz Bacalel Smotricz – opowiedzieć się mieli przeciwko zatwierdzonemu już planowi ataku na Gazę, ponieważ Netanjahu oświadczył, że rozszerzenie działań wojskowych w Strefie Gazy zostanie wstrzymane, jeśli rozmowy o zawieszeniu broni i przetrzymywaniu zakładników zostaną wznowione.