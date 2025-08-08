„W tych okolicznościach niemiecki rząd do odwołania nie zatwierdzi żadnego eksportu sprzętu wojskowego, który mógłby zostać wykorzystany w Strefie Gazy” – przekazał kanclerz Niemiec Friedrich Merz w komunikacie prasowym rządu. Dodał, że zintensyfikowane działania Izraela w Strefie Gazy – zatwierdzone przez rząd Beniamina Netanjahu w nocy – sprawiają, że „coraz trudniej” jest dostrzec, w jaki sposób można osiągnąć deklarowane cele, takie jak uwolnienie zakładników lub rozbrojenie Hamasu.

Niemcy reagują na ofensywę Izraela w Strefie Gazy

Decyzja ta nie oznacza pełnego embarga na dostawy broni i pozostawia możliwość kontynuowania eksportu systemów niezwiązanych z kampanią w Strefie Gazy, takich jak systemy obrony przeciwrakietowej lub sprzęt morski.

Niemcy od dawna podkreślają prawo Izraela do samoobrony i w piątek ponownie stwierdziły, że „rozbrojenie Hamasu jest niezbędne”. Merz ostro skrytykował jednak humanitarne konsekwencje ofensywy Izraela, wzywając rząd do zapewnienia „pełnego dostępu do dostaw pomocy, w tym dla organizacji ONZ i innych instytucji pozarządowych”.

– Izraelski rząd ponosi większą niż kiedykolwiek odpowiedzialność za zaopatrzenie ludności cywilnej – powiedział Merz.