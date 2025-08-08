Decyzja zapadła kilka godzin po tym, jak premier Beniamin Netanjahu ogłosił, że Izrael zamierza przejąć kontrolę wojskową nad całą enklawą, pomimo ostrej krytyki tego planu zarówno w Izraelu, jak i za granicą.

Strefa Gazy - mapa operacji wojskowych i punktów dystrybucji pomocy humanitarnej Foto: PAP

Beniamin Netanjahu chce rozpocząć okupację wojskową całej Strefy Gazy

„Izraelskie Siły Obronne przygotowują się do przejęcia kontroli nad miastem Gaza, jednocześnie dostarczając pomoc humanitarną cywilnym mieszkańcom poza strefą działań wojennych” - brzmi komunikat wydany przez kancelarię premiera Netanjahu.

Miasto Gaza, położone na północy enklawy, to największe miasto w Strefie Gazy, która jest terenem działań wojennych od 7 października 2023 roku, gdy Hamas dokonał niespodziewanego ataku na Izrael. Przed wybuchem wojny w mieście Gaza mieszkało ok. 650 tys. osób.

Axios podaje, powołując się na izraelskiego urzędnika, że Izrael chce ewakuować cywilów z miasta, a następnie rozpocząć w nim ofensywę lądową wymierzoną w Hamas.