Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Izraelska armia zajmie miasto Gaza. Gabinet Beniamina Netanjahu zdecydował

Izraelski gabinet ds. bezpieczeństwa (skupiający premiera i kluczowych ministrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo) zatwierdził plan przejęcia przez armię kontroli nad miastem Gaza.

Publikacja: 08.08.2025 05:41

Izraelscy żołnierze w Strefie Gazy

Izraelscy żołnierze w Strefie Gazy

Foto: Israeli Army/Handout via REUTERS

Artur Bartkiewicz

Decyzja zapadła kilka godzin po tym, jak premier Beniamin Netanjahu ogłosił, że Izrael zamierza przejąć kontrolę wojskową nad całą enklawą, pomimo ostrej krytyki tego planu zarówno w Izraelu, jak i za granicą. 

Strefa Gazy - mapa operacji wojskowych i punktów dystrybucji pomocy humanitarnej

Strefa Gazy - mapa operacji wojskowych i punktów dystrybucji pomocy humanitarnej

Foto: PAP

Beniamin Netanjahu chce rozpocząć okupację wojskową całej Strefy Gazy

„Izraelskie Siły Obronne przygotowują się do przejęcia kontroli nad miastem Gaza, jednocześnie dostarczając pomoc humanitarną cywilnym mieszkańcom poza strefą działań wojennych” - brzmi komunikat wydany przez kancelarię premiera Netanjahu. 

Miasto Gaza, położone na północy enklawy, to największe miasto w Strefie Gazy, która jest terenem działań wojennych od 7 października 2023 roku, gdy Hamas dokonał niespodziewanego ataku na Izrael. Przed wybuchem wojny w mieście Gaza mieszkało ok. 650 tys. osób.

Axios podaje, powołując się na izraelskiego urzędnika, że Izrael chce ewakuować cywilów z miasta, a następnie rozpocząć w nim ofensywę lądową wymierzoną w Hamas. 

Reklama
Reklama

W czwartkowej rozmowie z Fox News Netanjahu przyznał, że Izrael zamierza zająć całą Strefę Gazy, choć zapewnił, że nie zamierza jej trwale okupować. - Nie chcemy jej zatrzymać. (...) Nie chcemy nią rządzić. Nie chcemy być tam jako organ rządzący – mówił. 

Czytaj więcej

Generał Eyal Zamir
Konflikty zbrojne
Szef Sztabu Głównego izraelskiej armii na wojennej ścieżce z Netanjahu

Netanjahu zapewnił, że Izrael zamierza przekazać Strefę Gazy „siłom arabskim”, które będą nią administrować. Nie przedstawił jednak żadnych szczegółów dotyczących tego kto konkretnie miałby administrować w Strefie Gazy. 

Planom Netanjahu ws. okupacji wojskowej Strefy Gazy sprzeciwiał się szef Sztabu Generalnego izraelskiej armii, gen. Eyal Zamir.

W piątkowym oświadczeniu kancelaria Netanjahu podaje, że „zdecydowana większość” członków gabinetu bezpieczeństwa uważa, iż „alternatywny (wobec okupacji wojskowej – red.) plan przedstawiony gabinetowi nie doprowadzi do porażki Hamasu, ani powrotu do Izraela zakładników” uprowadzonych przez Hamas w czasie ataku z 7 października 2023 roku. Decyzję gabinetu ma jeszcze zatwierdzić cały rząd, który prawdopodobnie nie zbierze się przed niedzielą. 

Jedno ze źródeł, na które powołuje się Reuters podaje, że wśród scenariuszy rozważanych przez gabinet było stopniowe przejmowanie przez armię kolejnych części Strefy Gazy, które nie znajdują się obecnie pod wojskową okupacją. Przed rozpoczęciem działań militarnych przez izraelską armię Palestyńczycy mają zostać wezwani do ewakuacji na którą Izrael da im nawet kilka tygodni.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Tamin bin Hamad Al Thani, emir Kataru
Dyplomacja
Syn Beniamina Netanjahu wskazuje, kto jest współczesnym Adolfem Hitlerem

Hamas oskarża Beniamina Netanjahu o to, że ten chce poświęcić izraelskich zakładników

Zajęcie całej Strefy Gazy przez izraelską armię odwróci decyzję izraelskich władz z 2005 roku, gdy Strefa Gazy została całkowicie przekazana Palestyńczykom – Izrael zachował kontrolę jedynie nad jej granicami i przestrzenią powietrzną. Prawicowe izraelskie partie uważają, że to właśnie decyzja z 2005 roku doprowadziła do wzrostu znaczenia Hamasu. W 2007 roku Hamas przejął pełną kontrolę nad Strefą Gazy. 

Nie jest jasne jak długo Izrael chciałby okupować Strefę Gazy. Tel Awiw wielokrotnie powtarzał, że jego celem jest całkowite zniszczenie Hamasu i uwolnienie przetrzymywanych w enklawie izraelskich zakładników. 

Czytaj więcej

Palestyńczycy z workami żywności w środkowej części Strefy Gazy
Konflikty zbrojne
Netanjahu idzie po wszystko. Cel: Okupacja całej Strefy Gazy

Hamas ostatnie wystąpienia Netanjahu określił mianem „zamachu” przeciw procesowi negocjacyjnemu, który miał zakończyć wojnę w Strefie Gazy. „Plany Netanjahu dotyczące rozszerzenia agresji potwierdzają, ponad wszelką wątpliwość, że chce on pozbyć się zakładników i poświęcić ich” - czytamy w oświadczeniu Hamasu. 

Przedstawiciel Hamasu Osama Hamdan w rozmowie z Al Jazeerą ostrzegł, że Hamas będzie traktował każdy narzucony organ administrujący Gazą jako „siłę okupacyjną” powiązaną z Izraelem. 

Reklama
Reklama

Biały Dom na razie nie komentuje planów Izraela. Donald Trump nie chciał odpowiedzieć na pytanie czy wspiera, czy sprzeciwia się okupacji wojskowej Strefy Gazy przez Izrael. ONZ nazwał doniesienia o możliwym rozszerzeniu działań militarnych Izraela w Gazie mianem „głęboko alarmujących”. 

W Strefie Gazy nadal znajduje się ok. 50 zakładników uprowadzonych 7 października 2023 roku. Prawdopodobnie 20 z nich nadal żyje. 

Izraelska armia twierdzi, że obecnie kontroluje ok. 75 proc. Strefy Gazy. Większość z 2,3 mln mieszkańców enklawy musiało opuścić swoje domy w związku z działaniami militarnymi Izraela. Enklawa doświadcza obecnie klęski głodu, po tym jak w marcu Izrael całkowicie zablokował dostawy pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, a potem pozwolił na jej wwożenie w ograniczonym zakresie. 

W wyniku operacji odwetowej prowadzonej w Strefie Gazy przez Izrael zginęło ponad 60 tys. osób – podaje strona palestyńska. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Izrael Strefa Gazy Osoby Beniamin Netanjahu

Decyzja zapadła kilka godzin po tym, jak premier Beniamin Netanjahu ogłosił, że Izrael zamierza przejąć kontrolę wojskową nad całą enklawą, pomimo ostrej krytyki tego planu zarówno w Izraelu, jak i za granicą. 

Beniamin Netanjahu chce rozpocząć okupację wojskową całej Strefy Gazy

Pozostało jeszcze 95% artykułu
Reklama
Zdjęcie archiwalne: Donald Trump i Władimir Putin podczassesji zdjęciowej na szczycie APEC w Da Nang
Konflikty zbrojne
Spotkanie Trump-Putin. Biały Dom stawia warunek?
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Generał Eyal Zamir
Konflikty zbrojne
Szef Sztabu Głównego izraelskiej armii na wojennej ścieżce z Netanjahu
Zburzona przez Izrael Strefa Gazy widziana z pokładu niemieckiego samolotu zrzucającego pomoc humani
Konflikty zbrojne
Wiceszefowa KE mówi, że działania Izraela w Gazie przypominają ludobójstwo
Czy dojdzie do spotkania przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina?
Konflikty zbrojne
Wkrótce koniec wojny na Ukrainie? Nieoficjalnie: Rosja otrzymała korzystną ofertę
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Mgliste perspektywy Putina na froncie. Powoli, bez sukcesów
Konflikty zbrojne
Mgliste perspektywy Putina na froncie. Powoli, bez sukcesów
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie