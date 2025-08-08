Aktualizacja: 08.08.2025 06:12 Publikacja: 08.08.2025 05:41
Izraelscy żołnierze w Strefie Gazy
Foto: Israeli Army/Handout via REUTERS
Decyzja zapadła kilka godzin po tym, jak premier Beniamin Netanjahu ogłosił, że Izrael zamierza przejąć kontrolę wojskową nad całą enklawą, pomimo ostrej krytyki tego planu zarówno w Izraelu, jak i za granicą.
Strefa Gazy - mapa operacji wojskowych i punktów dystrybucji pomocy humanitarnej
Foto: PAP
„Izraelskie Siły Obronne przygotowują się do przejęcia kontroli nad miastem Gaza, jednocześnie dostarczając pomoc humanitarną cywilnym mieszkańcom poza strefą działań wojennych” - brzmi komunikat wydany przez kancelarię premiera Netanjahu.
Miasto Gaza, położone na północy enklawy, to największe miasto w Strefie Gazy, która jest terenem działań wojennych od 7 października 2023 roku, gdy Hamas dokonał niespodziewanego ataku na Izrael. Przed wybuchem wojny w mieście Gaza mieszkało ok. 650 tys. osób.
Axios podaje, powołując się na izraelskiego urzędnika, że Izrael chce ewakuować cywilów z miasta, a następnie rozpocząć w nim ofensywę lądową wymierzoną w Hamas.
W czwartkowej rozmowie z Fox News Netanjahu przyznał, że Izrael zamierza zająć całą Strefę Gazy, choć zapewnił, że nie zamierza jej trwale okupować. - Nie chcemy jej zatrzymać. (...) Nie chcemy nią rządzić. Nie chcemy być tam jako organ rządzący – mówił.
Czytaj więcej
Generał Eyal Zamir sprzeciwia się planom Beniamina Netanjahu, zakładającym pełną okupację Strefy...
Netanjahu zapewnił, że Izrael zamierza przekazać Strefę Gazy „siłom arabskim”, które będą nią administrować. Nie przedstawił jednak żadnych szczegółów dotyczących tego kto konkretnie miałby administrować w Strefie Gazy.
Planom Netanjahu ws. okupacji wojskowej Strefy Gazy sprzeciwiał się szef Sztabu Generalnego izraelskiej armii, gen. Eyal Zamir.
W piątkowym oświadczeniu kancelaria Netanjahu podaje, że „zdecydowana większość” członków gabinetu bezpieczeństwa uważa, iż „alternatywny (wobec okupacji wojskowej – red.) plan przedstawiony gabinetowi nie doprowadzi do porażki Hamasu, ani powrotu do Izraela zakładników” uprowadzonych przez Hamas w czasie ataku z 7 października 2023 roku. Decyzję gabinetu ma jeszcze zatwierdzić cały rząd, który prawdopodobnie nie zbierze się przed niedzielą.
Jedno ze źródeł, na które powołuje się Reuters podaje, że wśród scenariuszy rozważanych przez gabinet było stopniowe przejmowanie przez armię kolejnych części Strefy Gazy, które nie znajdują się obecnie pod wojskową okupacją. Przed rozpoczęciem działań militarnych przez izraelską armię Palestyńczycy mają zostać wezwani do ewakuacji na którą Izrael da im nawet kilka tygodni.
Czytaj więcej
Jair Netanjahu, syn izraelskiego premiera, Beniamina Netanjahu, wskazał kto jest główną siłą stoj...
Zajęcie całej Strefy Gazy przez izraelską armię odwróci decyzję izraelskich władz z 2005 roku, gdy Strefa Gazy została całkowicie przekazana Palestyńczykom – Izrael zachował kontrolę jedynie nad jej granicami i przestrzenią powietrzną. Prawicowe izraelskie partie uważają, że to właśnie decyzja z 2005 roku doprowadziła do wzrostu znaczenia Hamasu. W 2007 roku Hamas przejął pełną kontrolę nad Strefą Gazy.
Nie jest jasne jak długo Izrael chciałby okupować Strefę Gazy. Tel Awiw wielokrotnie powtarzał, że jego celem jest całkowite zniszczenie Hamasu i uwolnienie przetrzymywanych w enklawie izraelskich zakładników.
Czytaj więcej
Po niemal dwóch latach wojny w Gazie Izrael Beniamina Netanjahu nie zdołał osiągnąć zamierzonych...
Hamas ostatnie wystąpienia Netanjahu określił mianem „zamachu” przeciw procesowi negocjacyjnemu, który miał zakończyć wojnę w Strefie Gazy. „Plany Netanjahu dotyczące rozszerzenia agresji potwierdzają, ponad wszelką wątpliwość, że chce on pozbyć się zakładników i poświęcić ich” - czytamy w oświadczeniu Hamasu.
Przedstawiciel Hamasu Osama Hamdan w rozmowie z Al Jazeerą ostrzegł, że Hamas będzie traktował każdy narzucony organ administrujący Gazą jako „siłę okupacyjną” powiązaną z Izraelem.
Biały Dom na razie nie komentuje planów Izraela. Donald Trump nie chciał odpowiedzieć na pytanie czy wspiera, czy sprzeciwia się okupacji wojskowej Strefy Gazy przez Izrael. ONZ nazwał doniesienia o możliwym rozszerzeniu działań militarnych Izraela w Gazie mianem „głęboko alarmujących”.
W Strefie Gazy nadal znajduje się ok. 50 zakładników uprowadzonych 7 października 2023 roku. Prawdopodobnie 20 z nich nadal żyje.
Izraelska armia twierdzi, że obecnie kontroluje ok. 75 proc. Strefy Gazy. Większość z 2,3 mln mieszkańców enklawy musiało opuścić swoje domy w związku z działaniami militarnymi Izraela. Enklawa doświadcza obecnie klęski głodu, po tym jak w marcu Izrael całkowicie zablokował dostawy pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, a potem pozwolił na jej wwożenie w ograniczonym zakresie.
W wyniku operacji odwetowej prowadzonej w Strefie Gazy przez Izrael zginęło ponad 60 tys. osób – podaje strona palestyńska.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Decyzja zapadła kilka godzin po tym, jak premier Beniamin Netanjahu ogłosił, że Izrael zamierza przejąć kontrolę wojskową nad całą enklawą, pomimo ostrej krytyki tego planu zarówno w Izraelu, jak i za granicą.
Biały Dom ogłosił, że Władimir Putin musi najpierw spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim, zanim odbędzie się jego...
Generał Eyal Zamir sprzeciwia się planom Beniamina Netanjahu, zakładającym pełną okupację Strefy Gazy. Podkreśla...
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej oświadczyła, że zabijanie i wysiedlanie ludności w Gazie bardzo przypomi...
Władimir Putin usłyszał od specjalnego wysłannika Donalda Trumpa bardzo korzystną ofertę, dotyczącą rozejmu w wo...
Mimo triumfalnych tonów kremlowskiej propagandy i żywiołowego nastroju samego przywódcy Rosji, na froncie wojny...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas