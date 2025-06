Katastrofalna sytuacja humanitarna w Strefie Gazy Foto: PAP

Wyniki niezależnego badania są zbliżone do analiz naukowców z London School of Hygiene and Tropical Medicine i Yale University, którzy już na początku 2025 roku wskazywali, że liczba ofiar wojny w Gazie może być znacznie wyższa niż oficjalne dane – szacowali oni, że do końca czerwca 2024 roku zginęło ponad 64 200 osób, a rzeczywista liczba może obecnie przekraczać 70 tysięcy.

Trudności w ustaleniu rzeczywistej liczby ofiar

Badacze przyznają, że nawet najbardziej zaawansowane metody statystyczne nie eliminują ryzyka błędów. Rzeczywista liczba ofiar jest trudna do ustalenia ze względu na chaos wojenny, zniszczenie infrastruktury medycznej i ograniczony dostęp do wielu rejonów Gazy.

Możliwe jest zarówno zawyżenie, jak i zaniżenie liczby ofiar – na przykład, gdy ankietowani zgłaszali śmierć krewnych spoza gospodarstwa domowego lub gdy nie udało się dotrzeć do rodzin, w których nie przeżył żaden dorosły. Dodatkowo, ze względu na anonimowość badania, nie zbierano danych osobowych zmarłych, co uniemożliwia weryfikację zgłoszonych przypadków.

Od czasu wznowienia działań wojennych w marcu 2025 roku sytuacja w Strefie Gazy dramatycznie się pogorszyła – zniszczona została większość infrastruktury, szpitale są przeciążone lub nie działają, a setki tysięcy ludzi zostało pozbawionych dachu nad głową. Pomoc humanitarna dociera z ogromnym trudem, a dostęp do podstawowych środków do życia jest ograniczony. Eksperci podkreślają, że liczba ofiar może dalej rosnąć, zwłaszcza wśród dzieci, kobiet i osób starszych.