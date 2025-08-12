04:40 Ukraińcy publikują nagranie z ataku dronów na pozycje Rosjan w rejonie Kupiańska

Nagranie ilustruje zniszczenie czołgu T-72 oraz składu paliw i smarów na kierunku kupiańskim. Publikuje je operacyjno-taktyczne zgrupowanie „Dniepr” (dawne zgrupowanie „Chortyca”).

04:38 Do sądu na Ukrainie trafił akt oskarżenia przeciwko żołnierzowi rosyjskiej armii

Żołnierz 64. Samodzielnej Brygady Piechoty Zmotoryzowanej jest oskarżony o to, że groził zabiciem jednemu z mieszkańców Hostomela, a dwóch innych zastrzelił, w czasie ofensywy Rosji w obwodzie kijowskim w marcu 2022 roku.

04:36 Nocny alarm powietrzny w Kijowie

Alarm w Kijowie, w obwodzie kijowskim, a także w obwodach środkowej i wschodniej Ukrainy, ogłoszono w związku z groźbą ataku Rosji przy użyciu pocisków balistycznych.

04:34 Od początku roku 117 ukraińskich dzieci zostało ewakuowanych z okupowanych części obwodu chersońskiego

Takie informacje przekazał gubernator obwodu, Ołeksandr Prokudin. W ostatnim czasie z części obwodu chersońskiego, zajętego przez Rosjan, na tereny kontrolowane przez Ukrainę wróciła 13-latka, która wraz z matką żyła pod rosyjską okupacją od pierwszych tygodni wojny.

04:32 Winnica przekazała 300 dronów FPV ukraińskiej armii

Drony trafią do 37. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej i 77. Samodzielnej Naddnieprzańskiej Brygady Powietrzno-Desantowej – poinformowała rada miasta. Obie brygady walczą na froncie wschodnim na Ukrainie.

04:28 Ukraińskie drony atakowały cele w obwodzie biełgorodzkim

W pobliżu wsi Bessnowka dron zaatakował samochód – pojazd stanął w płomieniach i został zniszczony. We wsi Cerkowne doszło do ataku drona na przedsiębiorstwo rolne – w jego ataku uszkodzony został samochód ciężarowy – poinformował gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. Z kolei we wsi Urazowo drony uszkodziły dwa budynki mieszkalne, cztery mieszkania w blokach mieszkalnych i budynek administracyjny. W ataku dronów ucierpiało też gospodarstwo rolne i dwa budynki mieszkalne we wsi Riabiki. Część wsi Borki po ataku dronów została pozbawiona prądu.

04:26 Moskwa liczy na normalizację stosunków USA-Rosja po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem

- Mamy nadzieję, że nadchodzący szczyt da impet do normalizacji dwustronnych relacji, co pozwoli nam posunąć się naprzód w rozwiązaniu takich kwestii (jak wznowienie połączeń lotniczych między Rosją a USA) - mówił wiceszef MSZ Siergiej Riabkow w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia”. Riabkow zaznaczył przy tym, że podczas szczytu na Alasce przywódcy „skupią się na zupełnie innych tematach”.

04:23 Dwaj ratownicy medyczni zginęli w ataku ukraińskiego drona na okupowaną Horłówkę

O skutkach ataku informuje stojący na czele okupacyjnych władz miasta Iwan Prichodko. Z przekazywanych przez niego informacji wynika, że w ataku został też ciężko ranny kierowca karetki pogotowia i jeszcze jeden ratownik medyczny.

04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1265 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1265 dniu wojny Foto: PAP

