Aktualizacja: 12.08.2025 04:44 Publikacja: 12.08.2025 04:44
Nagranie ilustruje zniszczenie czołgu T-72 oraz składu paliw i smarów na kierunku kupiańskim. Publikuje je operacyjno-taktyczne zgrupowanie „Dniepr” (dawne zgrupowanie „Chortyca”).
Żołnierz 64. Samodzielnej Brygady Piechoty Zmotoryzowanej jest oskarżony o to, że groził zabiciem jednemu z mieszkańców Hostomela, a dwóch innych zastrzelił, w czasie ofensywy Rosji w obwodzie kijowskim w marcu 2022 roku.
Alarm w Kijowie, w obwodzie kijowskim, a także w obwodach środkowej i wschodniej Ukrainy, ogłoszono w związku z groźbą ataku Rosji przy użyciu pocisków balistycznych.
Takie informacje przekazał gubernator obwodu, Ołeksandr Prokudin. W ostatnim czasie z części obwodu chersońskiego, zajętego przez Rosjan, na tereny kontrolowane przez Ukrainę wróciła 13-latka, która wraz z matką żyła pod rosyjską okupacją od pierwszych tygodni wojny.
Drony trafią do 37. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej i 77. Samodzielnej Naddnieprzańskiej Brygady Powietrzno-Desantowej – poinformowała rada miasta. Obie brygady walczą na froncie wschodnim na Ukrainie.
W pobliżu wsi Bessnowka dron zaatakował samochód – pojazd stanął w płomieniach i został zniszczony. We wsi Cerkowne doszło do ataku drona na przedsiębiorstwo rolne – w jego ataku uszkodzony został samochód ciężarowy – poinformował gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. Z kolei we wsi Urazowo drony uszkodziły dwa budynki mieszkalne, cztery mieszkania w blokach mieszkalnych i budynek administracyjny. W ataku dronów ucierpiało też gospodarstwo rolne i dwa budynki mieszkalne we wsi Riabiki. Część wsi Borki po ataku dronów została pozbawiona prądu.
- Mamy nadzieję, że nadchodzący szczyt da impet do normalizacji dwustronnych relacji, co pozwoli nam posunąć się naprzód w rozwiązaniu takich kwestii (jak wznowienie połączeń lotniczych między Rosją a USA) - mówił wiceszef MSZ Siergiej Riabkow w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia”. Riabkow zaznaczył przy tym, że podczas szczytu na Alasce przywódcy „skupią się na zupełnie innych tematach”.
O skutkach ataku informuje stojący na czele okupacyjnych władz miasta Iwan Prichodko. Z przekazywanych przez niego informacji wynika, że w ataku został też ciężko ranny kierowca karetki pogotowia i jeszcze jeden ratownik medyczny.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1265 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Pojawiają się nieoficjaln...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nagranie ilustruje zniszczenie czołgu T-72 oraz składu paliw i smarów na kierunku kupiańskim. Publikuje je operacyjno-taktyczne zgrupowanie „Dniepr” (dawne zgrupowanie „Chortyca”).
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Pojawiają się nieoficjalne doniesienia,...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Mówili mi wprost: zdechniesz w więzieniu. Ciągle to powtarzali. Nie bili mnie, ale torturowali – mówi „Rzeczposp...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 7 na 8 sierpnia rosyjskie drony...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Marco Rubio wskazuje na warunek, po speł...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas