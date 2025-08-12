Karol Nawrocki: Ustawą wiatrakową premier Tusk chce szantażować prezydenta i Polaków

Aktualizacja: 12.08.2025 19:52 Publikacja: 12.08.2025 19:46
Prezydent Karol Nawrocki
Foto: PAP/Marcin Gadomski
Prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z Polsat News mówił o decyzji w sprawie „ustawy wiatrakowej”. Rzecznik Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz w rozmowie z PAP zapowiadał, że nie uzyska ona akceptacji prezydenta i prawdopodobnie spotka się z wetem.
Głównym celem tzw. ustawy wiatrakowej jest liberalizacja dotychczasowych przepisów ws. inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela znosi wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadza 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m.
- To w istocie o wiatraki w tej ustawie chodzi. Pan premier i większość parlamentarna chcą szantażować nie tyle samego prezydenta, co Polki i Polaków, którym chcą ustawiać bliżej wiatraki. Wielu Polaków manifestowało w tej sprawie. Są problemy z lobbingiem pewnych firm, także zagranicznych, które te wiatraki stawiają. (...) Ja takiemu szantażowi nie zamierzam się poddawać i myślę, że Polacy też są zbyt mądrym narodem, żeby myśleć o tym, że pan premier Donald Tusk chce w istocie obniżyć cenę energii elektrycznej -
- Ceny energii na pewno powinny być mniejsze. Pomogę w tym rządowi i panu premierowi, ale myślę, że nie nie powinno się w ten sposób igrać czy szantażować Polaków. Na tym polega i będzie polegać cała moja prezydentura. Na tym, że jesteśmy narodem wolności i nie możemy poddawać się szantażom. (...) Łączenie ustawy wiatrakowej, samych wiatraków z cenami energii elektryczny jest nieprzyzwoite.
Prezydent zabrał również głos w sprawie afery dotyczącej dotacji z KPO dla przedsiębiorstw z branży hotelarskiej i gastronomicznej. - Sama kwestia KPO i tego, że ustaliliśmy jakąś cenę za polską praworządność była rzeczą, która mi i mojej emocji społecznej i dzisiaj też politycznej i prezydenckiej nie odpowiada. Dla mnie warunkowanie polskiego systemu praworządności od zagranicznych środków finansowych, niezależnie od tego, jaki rząd rządzi, jest kłopotliwe. Nie podoba mi się to. Natomiast to, co stało się z tymi środkami, wzburzyło opinię publiczną i obciąża oczywiście obecny rząd i samego pana premiera, który za to odpowiada – stwierdził Nawrocki.
- Widzimy, jak ciężka jest sytuacja polskich finansów publicznych, a gdy Polacy słyszą, że wydawało się środki publiczne na solaria, na sauny, na jachty, to mają prawo być oburzeni - dodał.
Nawrocki wskazał również, czy odpowiedzialność za formę wydatkowania tych środków, ponosi także poprzedni rząd. - Czasami, gdy słucha się pana premiera, to ma się wrażenie, że na wszystko ma właściwie jedną, standardową odpowiedź. Jednak już 1,5 roku rządzi rząd premiera Donalda Tuska, więc oczekujemy od pana premiera, że będzie też brał odpowiedzialność za to, za co odpowiada. Myślę, że Polacy już nie chcą słuchać o tym, co było przed premierem Donaldem Tuskiem. Tego chcą. Premiera, który bierze odpowiedzialność za polskie życie publiczne. Odpowiedź właściwie na każde pytanie dotyczące jakiegoś kryzysu w ustach Donalda Tuska rozpoczyna się od słowa „Prawo i Sprawiedliwość”. (...) Od już ponad 18 miesięcy mamy rząd, który odpowiada i za dystrybucję środków finansowych, i za stan finansów publicznych. Chciałbym w swoim dialogu z panem premierem rozmawiać o polskiej przyszłości. Myślę, że w sytuacji, gdy ta rozmowa zawsze rozpoczyna się od dyskusji o poprzednikach, nie służy to Polsce – mówił Nawrocki.
Tekst aktualizowany
