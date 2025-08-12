Karol Nawrocki: Ustawą wiatrakową premier Tusk chce szantażować prezydenta i Polaków

Prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z Polsat News mówił o decyzji w sprawie „ustawy wiatrakowej”. Rzecznik Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz w rozmowie z PAP zapowiadał, że nie uzyska ona akceptacji prezydenta i prawdopodobnie spotka się z wetem.

Głównym celem tzw. ustawy wiatrakowej jest liberalizacja dotychczasowych przepisów ws. inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela znosi wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadza 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m.

- To w istocie o wiatraki w tej ustawie chodzi. Pan premier i większość parlamentarna chcą szantażować nie tyle samego prezydenta, co Polki i Polaków, którym chcą ustawiać bliżej wiatraki. Wielu Polaków manifestowało w tej sprawie. Są problemy z lobbingiem pewnych firm, także zagranicznych, które te wiatraki stawiają. (...) Ja takiemu szantażowi nie zamierzam się poddawać i myślę, że Polacy też są zbyt mądrym narodem, żeby myśleć o tym, że pan premier Donald Tusk chce w istocie obniżyć cenę energii elektrycznej -

- Ceny energii na pewno powinny być mniejsze. Pomogę w tym rządowi i panu premierowi, ale myślę, że nie nie powinno się w ten sposób igrać czy szantażować Polaków. Na tym polega i będzie polegać cała moja prezydentura. Na tym, że jesteśmy narodem wolności i nie możemy poddawać się szantażom. (...) Łączenie ustawy wiatrakowej, samych wiatraków z cenami energii elektryczny jest nieprzyzwoite.