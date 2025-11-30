Aktualizacja: 30.11.2025 09:58 Publikacja: 30.11.2025 09:35
Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Na początku czerwca Karol Nawrocki wygrał z Rafałem Trzaskowskim drugą turę wyborów prezydenckich z przewagą niespełna 2 pkt. proc. Otrzymał on 50,89 proc., uzyskując 10 606 628 głosów, a jego rywal – 49,11 proc. i 10 237 177 głosów.
Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” przeprowadził sondaż, w którym sprawdził, jak wyniki drugiej tury wyborów wyglądałyby, gdyby odbyła się ona w niedzielę. Co wynika z badania?
„Jeśli w nadchodzącą niedzielę miałaby się odbyć druga tura wyborów prezydenckich z udziałem Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego, na kogo oddałbyś swój głos?” – takie pytanie zadano w nowym badaniu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.
Gdyby w najbliższą niedzielę doszło do wyborów prezydenckich, a kandydaci byliby ci sami, na Karola Nawrockiego zagłosowałoby 50,06 proc. respondentów, zaś na Rafała Trzaskowskiego – 49,94 proc.
Różnica między kandydatami wyniosłaby jedynie 0,12 punktu procentowego – wyniki sondażu wyglądają więc podobnie do tych z początku czerwca, kiedy odbyła się druga tura wyborów prezydenckich.
Drugą turę wyborów prezydenckich 1 czerwca 2025 r. wygrał kandydat wspierany przez PiS Karol Nawrocki z przewagą niespełna 2 pkt. proc. Otrzymał on 50,89 proc., uzyskując 10 606 628 głosów. Kandydat KO Rafał Trzaskowski zdobył natomiast 49,11 proc. i 10 237 177 głosów.
W pierwszej turze sytuacja była odwrotna. Nawrocki zajął drugie miejsce, popierany przez 29,54 proc. głosujących (5 790 804 głosy), a kandydat KO wygrał drugą turę z wynikiem 31,36 proc., czyli głosami 6 147 797 osób.
Wybory prezydenckie 2025
Foto: PAP
Sondaże przed wyborami dawały przewagę prezydentowi Warszawy.
Kontrowersje po głosowaniu budziło to, że w części komisji wyborczych doszło do pomyłek. W niektórych z nich były rozbieżności między oficjalnymi protokołami a późniejszymi oględzinami kart wyborczych. Prokuratura Krajowa potwierdziła później, że różnice wynosiły ok. 1,5 tys. głosów, jednak nie zmieniły ostatecznego wyniku. Karol Nawrocki zachował przewagę nad Trzaskowskim i 6 sierpnia został powołany na najwyższy urząd RP.
Mimo że w nowym sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” Karolowi Nawrockiemu nie wzrosło poparcie względem drugiej tury wyborów prezydenckich, polityk pozostaje liderem rankingu zaufania do polityków przygotowanego przez CBOS, ciesząc się poparciem społecznym 54 proc. badanych (o 3 punkty procentowe mniej niż przed miesiącem). Nie ufa mu 31 proc., a 10 proc. deklaruje obojętność wobec Nawrockiego.
Polacy niedawno odpowiedzieli także na pytanie United Surveys, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że Nawrocki wygra kolejne wybory prezydenckie.
Opisane badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 15-17 listopada metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków.
