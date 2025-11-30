Z tego artykułu dowiesz się: Kto wygrałby, gdyby w najbliższą niedzielę odbyła się druga tura wyborów prezydenckich z udziałem Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego?

Jakie były oficjalne wyniki wyborów prezydenckich z czerwca 2025 roku pomiędzy Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim?

Jakie wyniki sondaży dotyczą bieżącego poparcia dla Karola Nawrockiego?

Jakie są opinie społeczeństwa na temat szans Karola Nawrockiego na wygraną w kolejnych wyborach prezydenckich?

Na początku czerwca Karol Nawrocki wygrał z Rafałem Trzaskowskim drugą turę wyborów prezydenckich z przewagą niespełna 2 pkt. proc. Otrzymał on 50,89 proc., uzyskując 10 606 628 głosów, a jego rywal – 49,11 proc. i 10 237 177 głosów.

Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” przeprowadził sondaż, w którym sprawdził, jak wyniki drugiej tury wyborów wyglądałyby, gdyby odbyła się ona w niedzielę. Co wynika z badania?

Sondaż: Na kogo pół roku po wyborach prezydenckich stawiają Polacy – Nawrocki czy Trzaskowski?

„Jeśli w nadchodzącą niedzielę miałaby się odbyć druga tura wyborów prezydenckich z udziałem Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego, na kogo oddałbyś swój głos?” – takie pytanie zadano w nowym badaniu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.